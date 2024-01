Palestiniens détenus et maltraités dans le « couloir de sécurité » israélien depuis Khan Younis

Les Palestiniens fuyant la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, par un « couloir soi-disant sûr », sont arrêtés, humiliés et parfois emmenés vers des lieux inconnus par l’armée israélienne, selon des témoins oculaires interrogés par Middle East Eye.

Tôt samedi matin, l’armée israélienne a ordonné aux civils restés à Khan Younis de se rendre plus au sud, vers la ville frontalière de Rafah et al-Mawasi, une zone proche. L’armée a déclaré que les Palestiniens pouvaient voyager par ce qu’elle a appelé un « couloir de sécurité », mais de nombreux civils y ont depuis été détenus.

Les forces israéliennes ont installé un point de contrôle à 200 mètres de l’hôpital al-Khair à Khan Younis, dans une zone connue sous le nom d’al-Moaskar al-Garbi. Des caméras et des microphones ont été installés au poste de contrôle, avec une zone militaire établie derrière lui abritant des enquêteurs et un appareil de balayage de l’iris.

Images mises en ligne montre des Israéliens armés debout au-dessus d’un groupe d’hommes palestiniens vêtus de combinaisons blanches, assis les jambes croisées sur le sol dans un espace ouvert dans lequel on peut également voir un drapeau israélien, un véhicule militaire et un autocar. Les hommes ont les yeux bandés et les mains liées derrière le dos. Ils sont incapables de bouger.

Belal, un homme de 24 ans du bloc 107 à Khan Younis, a déclaré à MEE que les forces israéliennes avaient ordonné aux civils traversant le couloir sécurisé de lever les armes, de porter leur carte d’identité et de suivre un itinéraire prédéterminé.

Les civils, regroupés par groupes de dix, ont été fouillés et interrogés par les enquêteurs israéliens, et les données de leur iris ont été enregistrées au point de contrôle. Certains ont été détenus entre deux et cinq heures avant d’être relâchés, tandis que d’autres ont été embarqués dans des camions et emmenés vers des camps de détention, où ils sont détenus dans des conditions inconnues.

« Ce n’est qu’un enfant et sa détention semble arbitraire. Actuellement, nous ne savons pas où il se trouve ni pourquoi il a été arrêté. – Abd Alfatah, résident de Khan Younis

Selon le Observateur Euro-Med des Droits de l’Homme À Gaza, Israël utilise son « couloir de sécurité » comme un « piège pour assassiner et arrêter les Palestiniens fuyant la violence israélienne ».

D’autres civils qui avaient fui vers le sud par le couloir ont déclaré à MEE qu’ils avaient été témoins de l’arrestation d’enfants et de personnes handicapées, ainsi que d’actes délibérés d’humiliation.

Abd al-Fatah, un habitant du bloc 106 à Khan Younis qui se trouve maintenant à Rafah, à la frontière de Gaza avec l’Égypte, a déclaré que lui et sa famille avaient été forcés de passer par le « couloir de sécurité » pour échapper aux bombardements israéliens en cours.

« Ils ont arrêté mon cousin Ahmed, 16 ans. Il est passé devant la caméra avec 19 membres de notre famille. Bien qu’ils aient libéré le reste de sa famille, ils l’ont choisi et lui ont demandé de rester. Ce n’est qu’un enfant et sa détention semble arbitraire. Pour l’instant, nous ne savons pas où il se trouve ni pourquoi il a été arrêté », a-t-il déclaré.

Abd al-Fatah a déclaré à MEE que l’armée israélienne n’autorisait pas quiconque quittant Khan Younis à conduire, ce qui signifiait qu’ils devaient faire le voyage à pied. Séquences vidéo montré un homme poussant sa mère handicapée dans une brouette.

Des civils handicapés arrêtés

Yousuf, 35 ans, habitant de Khan Younis, a déclaré que les forces israéliennes détenaient des civils sans tenir compte de leur état de santé.

« Les forces israéliennes ont refusé l’entrée à mon oncle handicapé de 40 ans, Ayman. Lui et deux cousins ​​âgés de 26 et 27 ans ont été arrêtés. Ils résidaient dans le bloc 108 à Khan Younis, mais ont décidé de partir suite à l’invasion terrestre de la ville », a déclaré Yousuf à MEE.

« Nous n’avons aucune idée des raisons de leur détention. Ils n’ont participé à aucune activité militaire et n’ont aucune affiliation avec un parti politique. Ce sont de purs civils, comme beaucoup d’autres qui ont été arrêtés… Ils arrêtent des gens au hasard.

“Ayman a besoin de soins particuliers – qu’il ne reçoit pas pour le moment. Il ne pourra jamais constituer une menace pour la sécurité d’Israël.”

Muaz, un homme de 35 ans de Rafah, a appris la détention de son oncle et de son fils de 13 ans par l’épouse de son oncle, qui a réussi à traverser le couloir avec ses filles.

« Mon oncle Suhail et son fils de 13 ans, Abd al Aziz, ont été arrêtés alors qu’ils utilisaient le couloir sécurisé. Comment diable peuvent-ils détenir des jeunes de 13 ans ? Les enfants ne devraient jamais être ciblés. Le couloir de sécurité est un stratagème trompeur, ils y attirent les gens uniquement pour les arrêter.

Muaz a déclaré à MEE qu’un autre de ses oncles, Iyad, avait également été détenu dans le « couloir sécurisé ». La famille a demandé à la Croix-Rouge des informations sur le lieu où il se trouvait, mais l’organisation n’a pas pu l’aider.

« De toute façon, nous n’attendons pas beaucoup d’eux », a déclaré Muaz. « Iyad est médecin. Il portait une tenue médicale au moment de son arrestation. Les personnes qui ont été libérées par la suite nous ont informés qu’Iyad était détenu en détention administrative dans la prison d’al-Naqab.

L’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme affirme que l’ordre d’évacuation d’Israël ne prévoit pas de disposition pour un abri sûr et est qualifié de déplacement forcé, violant ainsi le droit humanitaire international.