Palestiniens : 2 morts dans un raid militaire israélien en Cisjordanie

JÉRUSALEM – Des soldats israéliens ont abattu samedi deux Palestiniens lors d’un raid militaire en Cisjordanie, ont déclaré des responsables palestiniens, lors de la dernière confrontation qui a fait de 2022 l’année de violence la plus meurtrière dans le territoire occupé depuis 2015.

Le raid a eu lieu dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, site d’affrontements répétés entre les forces israéliennes et des hommes armés et des résidents locaux. Le camp est connu comme un bastion des militants palestiniens et l’armée y opère souvent.