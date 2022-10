Palestiniens : 2 morts dans un raid militaire israélien en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Des soldats israéliens ont abattu samedi deux Palestiniens lors d’un raid militaire en Cisjordanie, ont déclaré des responsables palestiniens, lors de la dernière confrontation qui a fait de 2022 l’année de violence la plus meurtrière dans le territoire occupé depuis 2015.

Le raid a eu lieu dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, site d’affrontements répétés entre les forces israéliennes et des hommes armés et des résidents locaux. Le camp est connu comme un bastion des militants palestiniens et l’armée y opère souvent.

Des responsables palestiniens ont déclaré que des soldats étaient entrés dans le camp tôt samedi et avaient encerclé une maison. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des échanges de tirs ont pu être entendus. Le ministère palestinien de la Santé a fait état de deux morts et de 11 blessés, dont trois dans un état critique.

L’armée israélienne a déclaré avoir arrêté un homme recherché et signalé des échanges de tirs à Jénine. Il n’a donné aucun autre détail.

Le meurtre a eu lieu un jour après que deux adolescents palestiniens, âgés de 14 et 17 ans, ont été tués par des tirs israéliens dans des incidents distincts ailleurs en Cisjordanie occupée. Des groupes de défense des droits accusent les forces israéliennes d’utiliser une force excessive dans leurs relations avec les Palestiniens, sans en être tenues responsables. L’armée israélienne dit qu’elle n’ouvre le feu que dans des situations mettant la vie en danger.

Israël opère sur tout le territoire, en particulier dans le nord de la Cisjordanie, depuis une série d’attaques meurtrières en Israël au printemps dernier. Certaines des attaques ont été menées par des assaillants palestiniens de la région.

Israël dit qu’il est obligé d’agir parce que les forces de sécurité palestiniennes, qui se coordonnent avec l’armée dans une alliance tendue contre les militants islamiques, ne peuvent pas ou ne veulent pas réprimer. Les forces de sécurité palestiniennes affirment que les raids militaires ont sapé leur crédibilité et le soutien public, surtout en l’absence de tout processus politique. Le dernier cycle de pourparlers de paix israélo-palestiniens de fond s’est terminé en 2009.

Selon Israël, la plupart des personnes tuées étaient des militants. Mais des jeunes locaux protestant contre les incursions ainsi que des civils ont également été tués dans les violences. Des centaines de personnes ont été arrêtées, dont beaucoup placées en détention dite administrative, ce qui permet à Israël de les détenir sans procès ni inculpation. Plus de 100 Palestiniens ont été tués dans les combats cette année.

La violence est également alimentée par l’approfondissement de la désillusion et de la colère des jeunes Palestiniens face à la coordination sécuritaire étroite entre Israël et l’Autorité palestinienne soutenue par la communauté internationale, qui travaillent ensemble pour appréhender les militants.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et 500 000 colons juifs vivent maintenant dans quelque 130 colonies et autres avant-postes parmi près de 3 millions de Palestiniens. Les Palestiniens veulent ce territoire, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, pour leur futur État.

The Associated Press