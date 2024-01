« Palestine » de Joe Sacco connaît une augmentation de la demande due à la guerre à Gaza : NPR

basculer la légende Philippe Huguen /AFP via Getty Images

Philippe Huguen /AFP via Getty Images

Lorsque le caricaturiste Joe Sacco a publié pour la première fois Palestine il y a un peu plus de 30 ans, la plupart des gens étaient indifférents. Le roman graphique non-fictionnel était en partie une bande dessinée, en partie un mémoire de ses voyages à travers la Cisjordanie et la bande de Gaza, et rien de tel n’avait jamais vraiment été publié auparavant.

Aujourd’hui, le roman graphique acclamé est considéré comme une œuvre pionnière et, alors que la guerre à Gaza continue de faire rage, le livre connaît une résurgence. La demande est telle que le livre est en rupture de stock, ce qui incite son éditeur à prendre la rare mesure d’en commander une réimpression rapide.

Gary Groth, président et co-fondateur de Fantagraphics, a déclaré que le nouvel intérêt pour Palestine a commencé après l’attaque du 7 octobre perpétrée par des militants du Hamas qui a tué plus de 1 200 personnes en Israël. L’attaque a déclenché un bombardement israélien sur Gaza qui a jusqu’à présent tué plus de 24 000 Palestiniens, selon les responsables de la santé à Gaza.

“Il n’y a pas d’événements aussi importants que celui-ci qui soient pertinents pour la plupart des livres”, a-t-il déclaré. “Le sujet semble malheureusement intemporel.”

Sacco a déclaré à NPR qu’il s’était initialement rendu dans la région pour parler aux Palestiniens, une perspective qu’il n’a jamais eue en grandissant.

“J’étais particulièrement intéressé parce que je sentais que le journalisme, ce que j’avais étudié, ne m’avait pas bien servi”, a-t-il déclaré. “[It] m’avait en fait donné une version assez biaisée des événements au Moyen-Orient en général et dans les territoires palestiniens en particulier. »



basculer la légende Livres fantagraphiques

Livres fantagraphiques

À l’époque, Sacco travaillait comme dessinateur à plein temps après n’avoir pas trouvé de travail de journaliste satisfaisant. Mais à son arrivée en voyage, son expérience journalistique s’est révélée lorsqu’il a réalisé l’importance d’interroger des civils pour montrer la réalité quotidienne de la vie sous occupation.

“J’ai commencé à découvrir toutes ces choses sur l’occupation. Je pense que ce qui me reste vraiment en tête, c’est comment toutes ces choses ont en quelque sorte conduit à des attaques contre la dignité des gens”, a-t-il déclaré. “Parce que quand tu ne peux pas aller d’un point à un autre sans être arrêté, sans être contrôlé, sans être descendu de la voiture, quand tu as peur d’aller à l’école, quand on t’emmène en prison et qu’on te bat, t’entasse dans des situations très insalubres, toutes ces choses sont évidemment une tentative de dégrader les gens. »

Au départ, il n’avait pas d’idée claire du format, à part le fait qu’il voulait se dessiner dans la scène, dont il a ensuite compris l’importance. “Parce que cela montre au lecteur que tout cela est filtré à travers un être humain. Je ne suis pas le journaliste omniscient qui flotte au-dessus et qui sait tout et, vous savez, a tout compris”, a-t-il déclaré.



basculer la légende Livres fantagraphiques

Livres fantagraphiques

Palestine deviendrait une œuvre pionnière qui populariserait un nouveau type de narration : le « journalisme de bande dessinée ».

Groth attribue en grande partie le succès durable du livre à sa nature humaniste. “Je pense que l’une de ses grandes forces est qu’il dépeint les Palestiniens comme des êtres humains en trois dimensions. Et ce n’est pas un livre strident. Il ne suscite pas de division idéologique de cette manière”, a déclaré Groth.

Bien que Sacco soit heureux que son livre puisse aider à informer les lecteurs, sa résurgence est teintée de tristesse car le sujet a toujours une telle validité.

“D’une certaine manière, vous savez, vous avez besoin du contexte, et d’une autre manière, à quel point avez-vous besoin du contexte ? Je veux dire, asseyez un enfant devant la télévision et il saura tout de suite que ce n’est pas bien”, a déclaré Sacco. , faisant référence à la guerre à Gaza. “Vous n’avez presque pas besoin de contexte quand vous voyez ce niveau de violence infligé aux civils, aux femmes et aux enfants.”

Mais l’avantage des dessins par rapport aux images dans l’actualité, dit-il, est qu’ils sont plus digestes à regarder. “Vous savez, il y a un filtre entre vous et la violence et c’est l’image dessinée.”

“Et je pense qu’ils peuvent vous ramener dans le passé”, a poursuivi Sacco. “Vous pouvez réimaginer le passé avec des dessins : à quoi ressemblaient les camps de réfugiés et à quoi ils ressemblent aujourd’hui. Vous pouvez montrer que…