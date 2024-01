Palestine : Au moins quatre-vingt-onze journalistes et professionnels des médias tués à Gaza

Dans des conditions aussi dangereuses, la FIJ rappelle aux journalistes sur le terrain de prendre des précautions, de porter un équipement de sécurité professionnel et de ne pas voyager sans que leurs médias ne leur fournissent tout l’équipement de sécurité professionnel nécessaire pour couvrir les événements. Aucune histoire ne vaut la vie d’un journaliste.

Aux premières heures du 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque sans précédent dans le sud d’Israël. En réponse, Israël a riposté par des frappes aériennes sur la bande de Gaza assiégée et a officiellement déclaré la guerre au Hamas.. La FIJ travaille en étroite collaboration avec le PJS pour vérifier les informations en temps réel et documenter tous les meurtres. Consultez la liste des journalistes et professionnels des médias tués depuis le début de la guerre à Gaza.

Journalistes et professionnels des médias

Le 26 janvier, le journaliste Iyad Ahmed Al-Ruwahiqui travaillait comme correspondant et présentateur pour la radio Voice of Al Aqsa, a été tué avec des membres de sa famille lorsqu’une frappe aérienne israélienne a frappé sa maison dans la zone d’Al-Hasayna du camp de réfugiés d’Al Nuseirat, PJS signalé.

Le 14 janvier, le photographe Yazan Al-Zuweidiqui travaillait pour Al-Ghad TV, a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Beit Hanoun, au nord de Gaza, selon Pyjama et Al-Ghad.

Le 11 janvier, PJS confirmé la mort de Mohammed Jamal Sabahi Al Thalathiniqui travaillait comme journaliste pour la télévision Al Quds, a été tué dans une frappe aérienne israélienne qui a touché sa maison dans le sud de la ville de Gaza.

Le 10 janvier, le journaliste Ahmad Bdeirqui travaillait pour le magazine local Hadaf News, a été tué à la suite d’un bombardement israélien devant l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, Pyjama et médias signalé.

Le 9 janvier, PJS confirmé le meurtre d’un journaliste Heba Al-Abdallahqui a perdu la vie lorsqu’un bombardement israélien a frappé sa maison dans la ville méridionale de Khan Yunis, médias signalé.

Le 7 janvier, le journaliste Hamza Al-Dahdouhle fils du chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza, Wael Al-Dahdouh, a été tué avec le journaliste Mustafa Thurayalorsqu’un drone israélien a heurté la voiture, ils voyageaient en mission près de Rafah, plusieurs locale et international les médias et Pyjama signalé. Hamza Al Dahdouh travaillait pour Al Jazeera et Mustafa Thuraya était vidéaste indépendant travaillant pour l’Agence France Presse.

Le 5 janvier, le journaliste Akram Al-Shafeicorrespondant de l’agence de presse Safa, a perdu la vie après avoir été grièvement blessé par une frappe aérienne israélienne il y a deux mois lors du siège de l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, Pyjama et médias signalé.

Le 29 décembre, Jaber Abou Hédrouscorrespondant de la chaîne Al-Quds, a été tué dans une frappe aérienne contre sa maison.

Le 28 décembre, le photojournaliste Ahmad Khair Al Din, travaillant pour la télévision Al Aqsa, a été tué dans une frappe aérienne qui a visé sa maison à Al Beit Lahia, au nord de Gaza.

Le 28 décembre, Mohammad Khair Al Dinarchiviste de la télévision Al Aqsa, a été tué dans une frappe aérienne qui a visé sa maison à Al Beit Lahia, au nord de Gaza

Le 24 décembre, l’ingénieur de diffusion Houthaifa Lulu, travailler à radio des prisonniers, et qui travaillait auparavant pour la télévision Al Quds, a été retrouvé mort avec sa femme, sa fille et un grand nombre de membres de sa famille après qu’une frappe aérienne a visé sa maison à Gaza.

Le 24 décembre, le photojournaliste Mohammad Abdul Khaleq Al Ghuf, travaillant pour l’agence de presse Al Rai, a été tué alors qu’il couvrait la guerre à Gaza.

Le 24 décembre, le journaliste Mohammad Saïdi (Khalifa)directeur d’Al Aqsa TV, a été tué dans une frappe aérienne qui a visé sa maison à Al Nusseirat, Gaza.

Le 23 décembre, le journaliste Ahmad Jamal Madhoun, directeur adjoint de l’agence de presse Al Rai, a été tué dans une frappe aérienne ciblant le nord de Gaza.

Le 22 décembre, le photojournaliste Mohammad Nasser Abou Hweidy travaillant pour le journal Al Istiqlal

a été tué lors de la couverture d’Al Shoja’ia à Gaza.

Le 18 décembre, un professionnel des médias Abdallah Alwan, qui a contribué à la plateforme appartenant à Al Jazeera, Midan, entre autres médias, a été tué dans une frappe aérienne israélienne sur sa maison dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, Al Jazeera arabe signalé.

Le 17 décembre, le journaliste Haneen Ali Al-Qashtanqui travaillait pour Sawt Al Watan Radio, a été tuée avec des membres de sa famille lors d’un bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Nuseirat dans la bande de Gaza, Pyjama signalé.

Le 16 décembre, le journaliste Assem Kamal Moussaqui travaillait pour le réseau Palestine Now, a été tué dans une frappe aérienne israélienne qui a touché sa maison dans la ville méridionale de Khan Yunis, selon PJS et médias.

Le 15 décembre, Pyjama et Al Jazeera a confirmé le meurtre du caméraman Samer Abou Daqqa, qui travaillait pour Al Jazeera arabe. Il a été tué par une frappe de drone alors qu’il couvrait les conséquences des attaques israéliennes contre une école à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. Lors de la même attaque, le chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza, Wael Al-Dahdouh, a été blessé.

Le 13 décembre, PJS confirmé l’assassinat du journaliste et ancien correspondant d’Al-Mayadeen Abdoul Karim Odeh, qui a perdu la vie dans une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseriat dans la bande de Gaza, médias signalé.

Le 11 décembre, PJS confirmé la mort de Narmeen Qawwasstagiaire à Russia Today (RT), tué dans une frappe aérienne israélienne qui a touché la maison familiale à Gaza.

Le 9 décembre, le journaliste Ala Atallah a été tuée avec neuf membres de sa famille lors d’une frappe aérienne israélienne sur le quartier d’Al-Daraj, dans la ville de Gaza, Pyjama et Actualités Roya signalé. Le même jour, le photojournaliste Mohamed Abou Samra a perdu la vie à la suite d’un bombardement israélien dans le sud de la bande de Gaza, selon Pyjama.

Le même jour, journaliste indépendant Duaa Jabbour, qui travaillait pour le site de médias local Eyes Media Network, a été tuée avec sa famille dans une frappe aérienne israélienne qui a frappé sa maison dans la ville méridionale de Khan Yunis, PJS et médias signalé.

Le 4 décembre, l’agence de presse WAFA confirmé la mort d’un journaliste indépendant Shaima Jazzarqui travaillait pour le journal Al Hayat et le réseau Majedat Rafah, a été tuée avec neuf membres de sa famille dans un bombardement israélien qui a frappé sa maison dans la ville de Rafah, dans le sud du pays.

Le 3 décembre, PJS confirmé tl’assassinat du dirigeant d’Al Quds TV Hassan Farajallahqui a été tué dans un bombardement israélien dans la bande de Gaza.

Le 1er décembre, Pyjama et médias a confirmé la mort du photojournaliste Abdallah Darwich, qui travaillait pour la télévision Al Aqsa et a été tué lors d’un raid israélien dans la bande de Gaza. Plus tard dans la journée, le photographe Muntaser Al-Sawafqui travaillait pour l’agence de presse turque Anadolu, a été tué lors d’une frappe aérienne qui a touché la maison familiale dans la ville de Gaza, Agence Anadolu signalé. La grève a également tué un photojournaliste Marwan Al-Sawafle frère de Muntaser, qui travaillait pour Alef Media, selon médias rapports.

Le même jour, journaliste indépendant Adham Hassouna a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza.

Le 25 novembre, le corps de Nader Al-Nazliqui travaillait comme technicien pour Palestine TV, a été retrouvé sous les décombres, une semaine après le bombardement de sa maison.

Le 24 novembre, le journaliste Amal Zahed a été tué dans une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza et le journaliste et caméraman Mustafa Bakir, qui travaillait pour Al Aqsa TV, a perdu la vie dans une frappe aérienne israélienne contre sa maison dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza, PJS signalé.

Le 23 novembre, le photojournaliste Muhammad Moin Ayyash a été tué, ainsi qu’un certain nombre de membres de sa famille, lors d’une frappe israélienne contre sa maison dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza, selon Agence de presse WAFA.

Le 22 novembre, PJS et Al Jazeera a confirmé la mort de Mohamad Nabil Al-Zaqqui travaillait pour Quds TV et a été tué dans une frappe israélienne ; et Assem Al-Barshqui a travaillé pour la radio palestinienne Al-Ray et a été tué par un tireur isolé israélien dans la région d’Al-Saftawi, au nord de la bande de Gaza.

Le 21 novembre, Jamal Haniehrédacteur chez Amwaj Sports Media Network, a été tué lors d’un bombardement israélien sur la ville de Gaza, selon les médias pour lesquels Hanieh travaillait.

Le 20 novembre, Pyjama signalé la mort d’un journaliste du numérique et de la radiodiffusion Ayat Al-KhadduraOMS a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur Beit Lahiya, au nord de la ville de Gaza. Avant d’être tuée, elle posté une vidéo de chez elle sur les réseaux sociaux documentant la situation actuelle à Gaza.

Le même jour, le journaliste Khamis Salem Deabrédacteur à la radio Al Quds, a été tué dans une frappe aérienne israélienne qui a frappé sa maison à Gaza, a rapporté PJS.

Le 19 novembre, Bilal Jadallahqui était directeur général de l’organisation de développement des médias Press House à Gaza, a été tué dans sa voiture lors d’une frappe aérienne israélienne à Gaza, selon Pyjama et médias.

Le 18 novembre, Pyjama et le médias a rapporté la mort de plusieurs journalistes et professionnels des médias à Gaza. Photographe Moseab Ashour a été tué lors d’une attaque contre le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza, quelques jours auparavant.

Journaliste et écrivain Mustafa Al-Sawaf a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur sa maison dans la ville de Gaza. Al Sawaf a été tué aux côtés de sa femme et de deux de ses enfants. Ses deux fils, également journalistes, Monaster Al-Sawaf et Mohammad Al-Sawaf, ont été grièvement blessés.

Amr Abou Hayyaqui travaillait au département de diffusion d’Al Aqsa TV, a été tué lors d’une frappe israélienne à Gaza.

Directeur du réseau d’information Quds Saary Mansour et photographe indépendant Hassouneh Isleemqui travaillait pour Quds News, ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Bureij, selon Pyjama et Al Jazeera.

Le même jour, Abdelhalim Awadprofessionnel des médias et chauffeur de la télévision Al Aqsa, a été tué lors d’une grève à son domicile, PJS signalé.

Le 15 novembre, journaliste indépendant Mahmoud Matar a été tué lors d’une frappe aérienne contre sa maison à Gaza.

Le 14 novembre, le directeur général de Namaa Radio, Yacoub Burcha été tué dans une frappe aérienne qui a frappé sa maison à Gaza, selon les médias signalé.

Le 13 novembre, le photographe Ahmed Fatmaqui travaillait pour Al Qahera News, a été tué à cause des frappes aériennes israéliennes en cours à Gaza, Pyjama et Actualités Al-Qahera signalé.

Le 12 novembre, PJS et MADA a confirmé la mort du journaliste Mousa Al Barshqui était directeur exécutif de la radio locale Namaa, à la suite d’une frappe aérienne israélienne sur sa maison dans le nord de Gaza.

Le 10 novembre, le photojournaliste Ahmed….