Palestine, alchimie des grands mensonges et avenir de l’université | Guerre d’Israël contre Gaza

En septembre 1944, alors que le génocide des Juifs européens était en cours et que la violence de la Seconde Guerre mondiale était à son apogée, Max Horkheimer, co-fondateur de l’Institut de recherche sociale – alias l’École de Francfort – et la méthodologie de la « théorie critique » il s’est développé, a déclaré que « volontairement ou involontairement, les Juifs sont devenus les martyrs de la civilisation. … Protéger les Juifs est devenu le symbole de tout ce que représente l’humanité. Leur survie est la survie de la culture elle-même.

Il est révélateur que 80 ans plus tard, avec la démission forcée de la présidente de Harvard, Claudine Gay, bon nombre des mêmes questions qui occupaient alors l’école de Francfort sont au centre d’une guerre culturelle qui, à l’approche de l’élection présidentielle de 2024, pourrait déterminer le sort de l’école. de la démocratie aux États-Unis – comme le prédisaient les fondateurs de la théorie critique. Seulement maintenant, ce sont les Palestiniens et non les Juifs qui sont les martyrs et les symboles, dont la survie en tant que communauté nationale sur leur terre est devenue, plus que tout autre conflit contemporain, un indicateur de la possibilité de résoudre les problèmes de plus en plus insolubles auxquels l’humanité est confrontée.

Les critiques de la démission forcée de Gay, même en tenant compte de ses pratiques de citation, certes bâclées, soulignent sa race ; plaidoyer en faveur des politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) ; et surtout, sa réponse trop juriste aux questions sur « l’appel au génocide des Juifs » lors de la désormais tristement célèbre audience du Congrès du 5 décembre sur l’antisémitisme sur le campus comme raisons de son départ. Mais sa position était vouée à l’échec, et à juste titre, avant qu’elle ne tâtonne dans sa réponse contextuelle à la question de la représentante Elise Stefanik sur la question de savoir si les appels au génocide sur le campus seraient considérés comme un discours de haine.

C’est la lâcheté morale de Gay face à la préparation manifestement mensongère de Stefanik sur la question du génocide qui a révélé non seulement l’inaptitude de Gay à diriger la première université de recherche au monde, mais aussi la plus profonde pourriture intellectuelle et politique aux plus hauts échelons du monde universitaire américain.

La députée a affirmé qu’en scandant simplement les expressions « du fleuve à la mer » et « mondialiser l’Intifada », les manifestants appellent en fait à « la violence contre les civils et au génocide des Juifs ». « En êtes-vous conscient ? » Stefanik a demandé à Gay.

Ici, Stefanik déployait effrontément la tactique fasciste bien connue, récemment ressuscitée par Donald Trump avec beaucoup d’effet : le « grand mensonge ». Cela n’aurait pas pu mieux fonctionner ; Avant même que Stefanik ait pu terminer son accusation, Gay a déclaré qu’elle trouvait ces phrases « un discours haineux, imprudent et offensant ». [that] me répugne personnellement ». La présidente de l’Université de Pennsylvanie, Liz Magill, qui allait bientôt être licenciée, qui, quelques mois auparavant, avait fait des heures supplémentaires pour empêcher le Festival de littérature des écrivains palestiniens d’avoir lieu à l’UPenn, s’est également pliée aux allégations concoctées par Stefanik sur un antisémitisme enragé sur son campus.

Gay a peut-être du mal à citer ses collègues, mais il est tout simplement inconcevable que l’actuel ancien président de Harvard soit si ignorant et mal informé qu’il pense que ces deux phrases équivalent à un appel au génocide (il convient de noter que « la rivière vers le « la mer » est utilisée par les sionistes depuis plus d’un siècle, plus récemment par Netanyahu pour déclarer qu’il n’y aura « pas d’État palestinien du fleuve à la mer »). Son empressement à appuyer l’accusation raciste de Stefanik de la manière la plus « personnelle » possible représentait à la fois un désaveu total de ce qu’elle et ses collègues doivent savoir être la réalité et le genre de rampement des dirigeants universitaires envers les fonctionnaires de l’État qui caractérisent les systèmes totalitaires et non les démocraties fonctionnelles. .

S’il y a jamais eu un moment où l’intégrité académique a pu montrer son visage, c’était bien alors. S’il y a jamais eu un point d’inflexion dans la lutte contre la propagande fasciste dans les couloirs du Congrès, c’est bien alors. La seule réponse éthique au déploiement par Stefanik de mensonges aussi éhontés au service d’une politique répressive était celle qu’un autre ancien de Harvard, Joseph Nye Welch, avait donnée au sénateur Joseph McCarthy il y a environ 70 ans après que McCarthy, lors d’une audience télévisée à l’échelle nationale, ait accusé un jeune collègue du cabinet d’avocats Welch’s d’être communiste et a suggéré que cet homme soit renvoyé. « N’avez-vous aucun sens de la décence, monsieur ? Welch avait dit avant de refuser de répondre à d’autres questions à ce sujet.

Seuls un courage clair et une dure vérité peuvent vaincre « le grand mensonge ». La honte faite par Welch à l’égard de la « cruauté et de l’insouciance » de McCarthy a transformé du jour au lendemain l’opinion publique et médiatique sur la croisade anticommuniste de McCarthy contre lui. Depuis lors, cela a inspiré les témoins du Congrès, mais clairement pas Gay et ses collègues. Et le prix de leur lâcheté est arrivé directement avec la punchline de l’interrogatoire de Stefanik : sa demande qu’ils déclarent si le chant du « génocide des Juifs » serait autorisé sur leurs campus.

La question a déconcerté les trois présidents de l’Ivy League, précisément parce qu’aucune phrase de ce type n’a été scandée sur leur campus ni sur aucun autre. Au lieu de cela, dans un autre déploiement de tactiques de gros mensonges, des chants accusant Israël – de manière plausible, il faut le souligner – de génocide à Gaza ont été délibérément et faussement transformés par la formidable hasbara, ou machine de propagande, d’Israël en chants appelant au génocide des Juifs. , diffusé de manière virale sur les réseaux sociaux, puis repris par Stefanik comme base de son inquisition bien-pensante auprès de Gay, Magill et de la présidente du MIT, Sally Kornbluth.

Il y a peut-être une génération, on aurait pu pardonner aux trois présidents d’université de n’avoir pas répondu immédiatement à une accusation aussi fantastique, car elle existait en dehors de l’univers basé sur la réalité dans lequel les universitaires sont habitués à fonctionner. À l’époque, comme l’a déclaré Karl Rove dans l’article principal -jusqu’à l’invasion américaine de l’Irak (un autre grand mensonge qui a façonné la politique américaine pendant une génération), les États-Unis impériaux étaient si puissants « qu’ils créaient leur propre réalité ». Mais au moins les universitaires et les journalistes étaient toujours autorisés « à étudier cette réalité… judicieusement, comme bon vous semble ».

Aujourd’hui, même cette courtoisie n’est plus accordée à la classe intellectuelle alors que l’empire se rapproche de la ruine et que ses réalités deviennent plus difficiles à maintenir. La « communauté fondée sur la réalité » dans le monde universitaire, le journalisme et les médias sociaux est soumise à des attaques sans précédent, non seulement de la part des conservateurs purs et durs, mais aussi de la part des gardiens du pouvoir politique, économique et culturel dominant – en particulier lorsqu’il s’agit de critiques à l’égard d’Israël.

Qu’il s’agisse de l’Université de Columbia qui interdit à la fois Students for Justice and Palestine et Jewish Voice for Peace, de Harvard et de l’UPenn qui luttent à chaque instant contre la solidarité avec la Palestine, de l’Université de Californie qui milite en faveur d’une « histoire neutre en termes de point de vue » tandis que ses campus augmentent la pression sur les activités de solidarité avec la Palestine, ou encore des menaces purement et simplement criminalisées et incessantes, du harcèlement, de l’(auto)censure et des sanctions contre les professeurs, les étudiants et le personnel, la campagne contre la solidarité avec la Palestine est indissociable et en fait le fer de lance des attaques conservatrices contre les disciplines universitaires prétendument « éveillées » et leurs tentatives d’augmenter la mesure de la justice et du pouvoir sociétal pour les communautés longtemps marginalisées.

À cet égard, il convient de souligner qu’en dépit de leur loyauté obséquieuse envers Israël, Magill et Gay ont été sacrifiés au moment où cela a servi les intérêts du système qu’ils protégeaient, dans ce cas en démontrant le pouvoir, même d’une jeune députée, d’imposer une politique manifeste. un faux discours sur les dirigeants des centres d’élite américains de production de connaissances. Tony Soprano approuverait.

Depuis plus d’un demi-siècle, l’étrange alchimie connue sous le nom de hasbara israélienne a produit un tel or politique et avec lui un pouvoir sans précédent pour le lobby israélien et une carte blanche pour qu’Israël s’enfonce toujours plus profondément en tant que dernière occupation coloniale active au monde. Mais cette transmutation de l’argent et des relations en pouvoir politique a empoisonné la politique intérieure et la politique étrangère américaine dans une égale mesure, faisant dérailler un programme véritablement progressiste au profit de l’empire mondial et du colonialisme de peuplement qui, avec l’arrivée de l’ordre néolibéral, a toujours eu des répercussions. plus nuisible dans une sphère intérieure de plus en plus militarisée.

Aujourd’hui, l’idée selon laquelle le soutien au colonialisme israélien peut coexister avec la justice raciale, économique, de genre ou climatique sonne creux pour une génération qui voit à travers la propagande la violence et les injustices massives qu’elle a longtemps occultées. Les Palestiniens ne jouissent peut-être pas de l’importance culturelle, économique et politique que les Juifs avaient acquise avant la Shoah et, par conséquent, leur « survie » ou leur « martyre » pourraient ne pas sembler à certains aussi importants au niveau mondial que l’École de Francfort voyait le sort des Juifs, mais la Palestine a longtemps « a comblé le fossé » entre la rébellion progressiste des jeunes en Occident et les mouvements de libération dans les pays du Sud, précisément la coalition qui s’est réformée grâce aux mouvements mondiaux en plein essor pour le climat, la race, l’économie, le genre et d’autres formes de justice sociale.

Les universités, les médias, les industries culturelles – les institutions qui étaient au centre du regard analytique et des pratiques de la théorie critique il y a un siècle – sont, comme l’École de Francfort elle-même, une fois de plus au centre de la culture et, à travers elle, de la guerre politique. . Alors que les dirigeants restent pris au piège du système, les artistes et les universitaires, les journalistes ainsi que les étudiants et même les représentants du gouvernement créent des réseaux de solidarité d’une ampleur sans précédent, capables de résister à la pression intense exercée par les détenteurs du pouvoir pour imposer leur fidélité et faire taire la dissidence.

Grâce à ces réseaux de solidarité, la lutte pour l’avenir de l’université sera de plus en plus liée aux luttes sur les campus pour la Palestine.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.