Pale Male, buse à queue rousse qui a niché au-dessus de la Cinquième Avenue de New York pendant 30 ans, décède à 33 ans

NEW YORK (AP) – Pale Male, un faucon à queue rousse qui a apporté une touche sauvage à Manhattan chic alors qu’il niché au-dessus de la Cinquième Avenue pendant trois décennies, est décédé.

Pale Male est décédé mardi soir après avoir été retrouvé malade et cloué au sol à Central Park, a déclaré le rééducateur de la faune Bobby Horvath sur Facebook. Le faucon aurait 33 ans.

Horvath a posté qu’il avait ramassé Pale Male et l’avait emmené chez le vétérinaire de son groupe de réadaptation, qui a fait des analyses de sang et des radiographies. Le faucon a ensuite mangé un petit repas mais est resté faible et léthargique, a déclaré Horvath. « Nous espérions une amélioration, mais malheureusement, ce n’était pas censé être », a-t-il déclaré.

Pale Male, ainsi nommé en raison de son plumage blanchâtre, a été repéré pour la première fois à Central Park en tant que juvénile en 1991 et a commencé à nicher sur la Cinquième Avenue en face du parc en 1993.

Les amateurs d’oiseaux se pressaient à l’intérieur du parc pour regarder Pale Male et sa succession de compagnons éclore et élever leurs petits chaque printemps.

Les ornithologues amateurs ont été indignés en 2004 lorsque le nid de Pale Male avec Lola, alors compagne, a été arraché de son rebord au 12e étage d’un immeuble d’appartements luxueux dont les résidents comprenaient l’acteur Mary Tyler Moore et l’ancre de CNN Paula Zahn. Moore s’est publiquement opposé à l’enlèvement du nid.

Le conseil d’administration de la coopérative, qui avait voté pour supprimer le nid comme un danger, s’est rapidement inversé et a restauré une rangée de pointes anti-pigeon que les faucons avaient utilisées pour ancrer leur nid, et a même ajouté un nouveau « berceau » en métal sur le rebord. Pale Male et Lola ont reconstruit leur nid.

Au fur et à mesure que sa légende grandissait, Pale Male a fait l’objet d’un documentaire de 2009, « The Legend of Pale Male », et d’au moins trois livres illustrés pour enfants.

Horvath a écrit dans son article que Pale Male a inspiré les amateurs d’oiseaux et les photographes du monde entier. Certains se sont lancés dans la photographie d’oiseaux de manière professionnelle, a-t-il écrit, mais « la plupart n’étaient que des résidents locaux ou des touristes qui voulaient juste avoir l’occasion d’apercevoir ce célèbre faucon ».

David Barrett, qui gère des comptes Twitter d’observation d’oiseaux, y compris Manhattan Bird Alert, a déclaré que pendant une grande partie de la vie de Pale Male « il n’était pas seulement le faucon à queue rousse le plus célèbre du monde, mais il était probablement l’oiseau le plus célèbre du monde, celui que les gens connaissaient par nom. »

Barrett a déclaré que la renommée du faucon « montre que même dans un endroit intensément urbain comme Manhattan, il y a beaucoup de gens qui ont un penchant pour la faune et ressentent un lien avec elle ».

Il est difficile de savoir avec certitude à 100 % que le faucon qui est mort mardi était Pale Male, puisque Pale Male n’a jamais été bagué.

Certains observateurs ont commencé à se demander vers 2021 si Pale Male était mort et avait été remplacé dans le nid de la Cinquième Avenue par un autre faucon qui lui ressemblait.

Aucun œuf n’a été observé dans le nid au cours des dernières saisons de reproduction, ce qui, selon Barrett, indique la probabilité que le faucon mâle résident soit en fait un mâle pâle âgé, qui ne souhaite plus se propager.

Si Pale Male a vécu plus de 30 ans, sa vie a été l’une des plus longues jamais enregistrées pour une buse à queue rousse. Il a survécu à plusieurs copains dont Chocolate, Blue, Lola et Lima. Son compagnon le plus récent était Octavia.

Il laisse dans le deuil un nombre inconnu de descendants.

Karen Matthews, Associated Press