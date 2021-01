Cette semaine, après avoir reçu samedi 2800 doses du vaccin contre le coronavirus Moderna via le programme américain, le pays s’est rapidement lancé dans un plan de vaccination à grande échelle pour sa population de 18000 habitants.

Le président élu palaosien Surangel Whipps Jr. a déclaré mardi dans un rapport que le pays pourrait être le premier pays à terminer son programme de vaccination si tout se passe comme prévu. Il a attribué cela à la petite taille du pays et à l’aide du gouvernement américain.

« L’avènement du vaccin nous donne de l’espoir », a-t-il déclaré. « Nous nous engageons à soutenir notre ministère de la Santé dans le déploiement du vaccin. »

Selon les directives publiées samedi par le ministère de la Santé, la santé et les autres travailleurs de première ligne viennent en premier, suivis des plus de 75 ans et de ceux souffrant de problèmes médicaux sous-jacents. Le vaccin Moderna a nécessité deux doses administrées à 28 jours d’intervalle.

Alors que les États-Unis sont aux prises avec leurs propres problèmes de répartition, les Palaos espèrent que la grande majorité de la population adulte du pays sera couverte dans les mois à venir. La petite taille des Palaos signifie que même une petite quantité de vaccin peut aller très loin.

Lorsqu’il a reçu sa première dose de vaccin lundi, l’actuel président palaosien Tommy Remengesau Jr. aussi les États-Unis. «Nous sommes petits, il y a donc toujours la peur d’être les derniers en ligne», a-t-il déclaré The Island Times. « Mais maintenant que c’est ici et maintenant que nous voyons que 80 pour cent des personnes peuvent éventuellement être vaccinées, je suis très chanceux et excité. »

Le ministère de la Santé des Palaos a déclaré le mois dernier qu’il espérait que presque toute la population pourrait être vacciné en avril, bien que l’ambassadeur des Palaos aux États-Unis, Hersey Kyota, a déclaré mardi que le plan dépend de la rapidité avec laquelle il pourrait recevoir des doses des États-Unis.

Ce délai pourrait faire des Palaos l’un des premiers pays à être presque entièrement vaccinés. Israël, qui a déployé un plan ambitieux ciblant 150 000 vaccinations par jour, suit un calendrier similaire, tandis que le Vatican, le plus petit pays, espère vacciner la plupart de ses habitants ce mois-ci.

Au rythme actuel de vaccination, certains experts estiment que les États-Unis n’atteindront cet État qu’à la fin de 2021 ou même 2022. Et certains pays pauvres pourraient attendre 2024 pour toucher l’ensemble de leur population.

La place de Palau dans l’opération Warp Speed ​​découle de ses liens de longue date avec les États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont administré le pays et certains de ses voisins dans le cadre du territoire sous tutelle des îles du Pacifique.

Le pays a voté pour l’indépendance en 1994, mais a conservé des liens importants avec Washington. Ces liens ne se sont pas affaiblis. En septembre, le gouvernement des Palaos a proposé que le pays abrite une installation militaire américaine.

Dans le cadre de l’opération Warp Speed, la réponse ambitieuse de l’administration Trump au nouveau coronavirus, des centaines de millions de doses de vaccins seront distribuées aux États-Unis.

L’administration Trump n’a pas rejoint Covax, un plan soutenu par l’Organisation mondiale de la santé pour partager des vaccins avec les pays à revenu faible et intermédiaire. Seule une petite fraction des doses de l’opération Warp Speed ​​va aux territoires américains tels que les Samoa américaines et Guam, ainsi qu’aux États librement associés de Micronésie, des îles Marshall et des Palaos.

La petite taille des îles du Pacifique s’est avérée être une bénédiction et une malédiction pendant la pandémie. Bien que pour la plupart, ils aient pu fermer leurs frontières pour empêcher le virus d’entrer, ils manquaient d’infrastructure de santé publique pour faire face à une épidémie à grande échelle, le cas échéant.

Les Palaos n’avaient pas à l’origine les ressources nécessaires pour stocker et administrer le premier vaccin approuvé aux États-Unis développé par Pfizer et BioNTech car il devait être stocké à des températures ultra-froides aussi basses que -80 degrés Celsius. Le vaccin Moderna peut être conservé à la température du réfrigérateur.

Les petites populations peuvent offrir des avantages logistiques. Et le pays a la chance d’avoir déjà de solides programmes de vaccination, avec presque tous les enfants recevant des vaccins comme condition préalable à la scolarisation, a déclaré Whipps au Washington Post dans une interview le mois dernier.

Le pays a connu des hésitations sur les vaccins non signalés dans d’autres pays, y compris la nation insulaire du Pacifique, Samoa, qui a connu une épidémie de rougeole qui a tué plus de 80 personnes en 2019.

Même aux États-Unis, vous entendez parler du [anti-vaccination] protestations », a déclaré Whipps. «Mais ici, je pense que nous sommes plus ouverts aux vaccins. Nous y sommes habitués. «

Si les Palaos parviennent à une vaccination de masse, cela pourrait apaiser les tensions économiques liées à la pandémie. Les fermetures de frontières et autres restrictions ont décimé l’industrie du voyage et plongé le pays dans la récession.

La Banque asiatique de développement estime que l’économie des Palaos s’est contractée de 9,5% d’ici 2020 et pourrait baisser encore de 12,8% cette année – un ralentissement économique beaucoup plus important qu’aux États-Unis, le pays avec la plus grande épidémie. de coronavirus.

Whipps, qui prendra la fonction présidentielle plus tard ce mois-ci, a déclaré au Post que la pandémie avait contraint le gouvernement à contracter une dette massive qui prendrait des années à rembourser.