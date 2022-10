Palatine retient Downers Grove South pour remporter la victoire en classe 8A – Shaw Local

PALATINE – Le match de premier tour de classe 8A de vendredi soir entre l’hôte Palatine et Downers Grove South a présenté une friandise triviale très intéressante à ajouter aux notes d’avant-match.

Il a opposé deux équipes qui ont couru le tableau pour remporter leurs titres de division respectifs.

Les Pirates, septièmes têtes de série, ont remporté cinq victoires consécutives derrière le quart de réserve junior Tommy Elter pour remporter leur deuxième couronne consécutive de Mid-Suburban West. Elter a remplacé le senior Grant Dersnah lors de la seule défaite à Glenbrook South lors de la semaine 4 lorsque Dersnah a été perdu pour la saison en raison d’une blessure à la jambe inférieure.

Pendant ce temps, la tête de série n ° 26 Downers Grove South a remporté six matchs de suite après un départ de 0-3 pour remporter son premier titre West Suburban Gold depuis 2013.

La séquence de victoires de quelle équipe ainsi que sa saison s’arrêteraient après 48 minutes de jeu ?

Palatine a répondu à cela avec sa capacité à proposer de gros jeux en attaque et de gros arrêts en défense en remportant une victoire 31-23 au Chic Anderson Stadium pour se qualifier pour un deuxième tour le week-end prochain avec Minooka.

Les Indiens n ° 23 (7-3) ont gagné au n ° 10 Glenbard East (8-2) 16-14 à Lombard.

“Peu importe comment vous obtenez la victoire à ce stade (de la saison), c’est que vous obtenez la victoire”, a déclaré l’entraîneur des Pirates Corey Olson. « Nous nous sommes battus tout au long du match et nous avons fait de très bonnes choses. C’est une bonne équipe de football. Ils étaient physiques, ils étaient durs. Ils ont mis leurs paquets lourds (offensifs) et nous ont en quelque sorte intimidés un peu et nous avons fait quelques ajustements au fil du temps et cela nous a un peu aidés. Ensuite, il s’est agi d’un quatrième essai et nous avons fait l’arrêt. J’étais fier de mes aînés, fier de ma défense et fier de mon équipe.

Palatine (9-1) s’est ajusté avec succès lorsqu’il a traîné les Mustangs en visite (6-4) 13-7 après le retour du coup d’envoi de 79 verges de Chris Williams qui est survenu après que la virée de 58 verges de Dominick Ball les ait inscrits au tableau au 3: 45 points du premier. Le ballon a terminé avec 142 verges en 21 courses.

Ils l’ont fait avec deux touchés dans les 2:35 finales de la première mi-temps avec une branche de 1 mètre de Nate Branch sur un claquement direct du centre suivi d’une frappe de TD de 42 verges d’Elter (13-22, 212 verges) à Thomas Coroneos avec 55 ticks restants qui leur ont donné un avantage de 21-13 à la pause.

Après qu’un placement de 39 verges de Jaden Palmer a attiré Downers South à 21-16, TJ Luckett a ajouté une escapade de 5 verges TD avec 1:16 à jouer au troisième quart, ce qui a fourni une réponse réussie et une avance de 28-16 pour les Pirates. en route vers le quatrième.

Dans le cadre final, c’est une paire de répliques des deux côtés qui s’est avérée être la différence pour l’équipe à domicile. Après une passe de Ryan Dawson TD de 17 verges à Brandon Amaniampong a fermé le déficit de Downer South à 28-23 avec 8:07 à faire, un entraînement de huit jeux a conduit à un placement de 27 verges de Connor May qui a ramené l’avance à 31 -23 avec 4:45 restants.

Ensuite, c’est la défense des Pirates qui a étouffé le dernier tir des Mustangs alors qu’il arrivait au Palatine 5. Palatine a tenu bon sur une paire de plaqués pour perte sur Deon Davis (26 courses, 105 verges) par Trey Widlowski et JD Wardle cela a repoussé DGS au 9 et a poussé Dawson à lancer une passe incomplète pour préserver la victoire.