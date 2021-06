New Delhi: l’acteur Harish Patel est sous les feux de la rampe depuis le jour où ses fans l’ont repéré dans le premier regard de The Eternals à partir d’une vidéo publiée par Marvel en mai de cette année.

L’acteur a partagé qu’il était étonné de la réaction des gens après avoir fait une entrée de 2 secondes dans une bande-annonce de trois minutes et que les gens pouvaient encore le reconnaître.

En discutant avec Pinkvilla, il a expliqué qu’il n’avait pas travaillé dans le cinéma hindi depuis 2004, car il trouvait certains des directeurs de casting extrêmement » mal élevés » et » nuls « .

Il a expliqué comment il avait décroché le rôle dans Les éternels et sa première rencontre avec Salma Hayek, qu’il ne pouvait pas reconnaître en premier lieu.

Rappelant sa rencontre avec la bombasse hollywoodienne Salma Hayek, Patel a déclaré :«Quand je suis arrivé là-bas (pour l’audition) le matin, ils m’ont directement emmené aux Pinewood Studios où ils étaient sur le point de commencer le tournage à partir du 12. J’ai fait mon audition là-bas, nous nous sommes tous embrassés puis je suis parti pour mon hôtel. Alors que je venais d’atteindre le hall et que je me dirigeais vers ma voiture, un directeur adjoint s’est approché de moi et m’a demandé si je pouvais les rejoindre pour une lecture de table. Je lui ai dit que j’avais faim, alors elle a dit que toutes les dispositions étaient prises à l’étage. Toh jab mai waha apne plaque leke khana khana kha raha tha, peche se mereko ek hath aaya. Usne mujhe tap kia aur tap karke bonjour bola. Mujhe bade pyaari awaaz lage, toh maine jab palat ke dekha toh Salma Hayek thi. Elle m’a dit : ‘Félicitations, tu joues le rôle de Karun.’

Il a plaisanté à part Angelina Jolie, il n’était même au courant de personne d’autre.« Je connaissais Angelina Jolie, mais je ne savais rien des autres qui travaillaient avec moi. A la table de lecture, d’un côté se trouvait Kumail Nanjiani, et de l’autre, il y avait Richard Madden. Je ne savais pas qu’il était si populaire sur Game of Thrones. »

À propos du rôle dans une entreprise hollywoodienne, Harish Patel a expliqué tout le système.« Dans un premier temps, les directeurs de casting de cette maison de production font tous leurs devoirs sur le rôle, après quoi ils sélectionnent les acteurs pour ce rôle. Une fois cela fait, ils contactent l’agence et le manager de cet acteur. Directeurs de casting de l’Inde, s’il vous plaît, écoutez ce que je dis. Ils donnent tous les détails du projet, du rôle et parfois même partagent le scénario. Maintenant, Marvel est très secret sur leur scénario, c’est donc une question complètement différente, mais d’autres détails comme qui est le réalisateur, le producteur, où aura lieu le tournage – tous ces détails sont donnés qu’un acteur devrait connaître. »

« Donc à l’époque où ils m’avaient confié ce rôle, le nom de mon personnage n’était pas Karun, c’était autre chose dont je ne me souviens plus maintenant. Donc trois mois après j’ai donné l’audition et ils devaient commencer le tournage en septembre , le 28 ou 29 août, mon manager m’a envoyé un message indiquant que je devais me rendre à Londres pour l’audition finale, et le courrier que j’avais reçu me demandait si je pouvais voler le lendemain. se passer comme ça, car je devrai demander le visa d’artiste seulement après quoi je pourrai entrer dans le pays et passer l’audition », il a dit.

L’équipe demande même à l’acteur s’il veut jouer le rôle ou non, a-t-il précisé.

Harish Patel, a joué le célèbre personnage d’Ibu Hatela du film « Gunda » de 1998 et est depuis devenu un nom familier. Le personnage d’Ibu Hatela était célèbre pour le dialogue « Ma meri chudail ki beti, baap mera shaitan ka chela ».

Mais il a gagné en popularité lorsque Kanan Gill et Biswa Kalyan Rath l’ont utilisé dans leur populaire émission YouTube intitulée Prententious Movie Reviews.

Harish Patel a travaillé dans des films hollywoodiens comme « Run », « Fat Boy », « Run and Four Weddings » et un « Funeral ».

« The Eternals » est réalisé par Chloe Zhao, lauréate d’un Oscar. Il a également Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Don Lee dans des rôles pivots et devrait sortir en novembre.