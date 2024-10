Palantir Technologies sera-t-elle une action valant des milliards de dollars d’ici 2030 ?

Le club des 1 000 milliards de dollars est réservé à l’élite. Au moment d’écrire ces lignes, seules six sociétés américaines affichent une capitalisation boursière supérieure à 1 000 milliards de dollars : Pomme, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazoneet Méta Plateformes.

Pourtant, dans quelques années, d’autres entreprises rejoindront probablement le club.

Alors, qu’en est-il Palantir Technologies (NYSE : PLTR), une entreprise à la pointe de la révolution de l’intelligence artificielle (IA) ? Pourrait-elle poursuivre son récent rallye boursier jusqu’à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars ?

Allons creuser et voir.

Un graphique boursier vert sur fond noir.

Source de l’image : Getty Images.

Que fait Palantir ?

Premièrement, afin de comprendre pourquoi Palantir pourrait atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars, vous devez comprendre ce que fait l’entreprise.

Dans les termes les plus simples possibles, Palantir est une entreprise qui résout les problèmes. Chaque jour, le monde produit une quantité incalculable de données. Ces données peuvent constituer un atout puissant, en particulier pour les organisations qui les produisent, mais leur volume même les rend souvent difficiles à analyser et à comprendre.

Prenons l’exemple d’un hôpital. Chaque jour, un hôpital peut admettre des centaines de patients, collecter des millions de points de données et planifier des milliers d’heures de travail pour les médecins, les infirmières et les autres membres du personnel.

Palantir, grâce à sa plateforme basée sur l’IA, cherche à apporter de la clarté aux clients des grandes organisations telles que les hôpitaux. En utilisant la plateforme de l’entreprise, les membres du personnel peuvent identifier des modèles et développer des solutions qui offrent de meilleurs résultats à toutes les parties prenantes.

Par exemple, le National Health Service (NHS) britannique a utilisé la technologie de Palantir pour améliorer son efficacité et ainsi réduire les temps d’attente des patients pour une intervention chirurgicale.

La mise en œuvre de ces améliorations peut permettre aux grandes organisations d’économiser beaucoup d’argent. De ce fait, Palantir voit son nombre de clients exploser. Au cours de son trimestre le plus récent (les trois mois se terminant le 30 juin 2024), le nombre de clients de l’entreprise a bondi de 41 % par rapport à il y a un an. Alors que Palantir se concentrait auparavant sur les contrats gouvernementaux, sa pénétration dans le secteur privé décolle avec une clientèle commerciale américaine en hausse de 83 % sur un an.

En bref, au cours des cinq prochaines années (et plus), les organisations continueront à mettre en œuvre des solutions basées sur l’IA pour les aider à améliorer leurs opérations et à économiser de l’argent. Palantir devrait en bénéficier, et c’est pourquoi son action est en hausse de 129 % depuis le début de l’année et pourrait augmenter encore plus au cours des cinq prochaines années.

Palantir peut-elle devenir une entreprise valant 1 000 milliards de dollars ?

Examinons ensuite la taille de Palantir. Au moment d’écrire ces lignes, la société avait une capitalisation boursière de 89 milliards de dollars. Ainsi, pour que Palantir atteigne une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, sa valorisation devrait être multipliée par 11 environ. En d’autres termes, la valeur de son titre devrait augmenter de 1 100 %. Cela équivaut à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 62 %.

L’histoire continue

C’est pour le moins une tâche lourde. Pourtant, ce n’est pas impossible. En fait, il existe des exemples d’entreprises atteignant ou dépassant ce niveau de croissance.

Par exemple, au cours des cinq dernières années, Nvidia et Tesla ont tous deux enregistré un TCAC supérieur à 62 %. Nvidia a un TCAC incroyable de 93 %, tandis que celui de Tesla est de 74 % – toute cette croissance se produisant entre 2019 et 2022.

Et il y en a d’autres qui s’en rapprochent. Éli LilyLe TCAC sur cinq ans s’élève à 52 % ; Broadcomcelui-ci est de 45 %.

En d’autres termes, un TCAC de 63 % est étonnamment élevé, mais ce n’est pas irréalisable.

Cela dit, Palantir aurait besoin d’un rallye incroyable pour avoir une chance d’atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 – ce qui, je pense, est peu probable.

Palantir est-il un achat maintenant ?

Pourtant, la meilleure question à se poser est peut-être de savoir si l’action Palantir est un achat en ce moment.

Sur cette question, je suis beaucoup plus optimiste.

Palantir est une entreprise bien gérée avec un produit innovant, surfant sur la vague d’enthousiasme suscitée par l’IA. La croissance de son chiffre d’affaires s’élève à 27 %, tandis que son nombre de clients augmente encore plus rapidement.

En bref, l’entreprise reste le rêve devenu réalité d’un investisseur de croissance. Et par conséquent, je continue de croire que c’est une action qui vaut la peine d’être détenue – même s’il est peu probable qu’elle atteigne une valorisation de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Devriez-vous investir 1 000 $ dans Palantir Technologies dès maintenant ?

Avant d’acheter des actions de Palantir Technologies, considérez ceci :

Le Conseiller en actions Motley Fool L’équipe d’analystes vient d’identifier ce qu’elle pense être le 10 meilleures actions pour les investisseurs d’acheter maintenant… et Palantir Technologies n’en faisait pas partie. Les 10 actions sélectionnées pourraient produire des rendements monstres dans les années à venir.

Considérez quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005… si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 765 523 $!*

Conseiller en actions fournit aux investisseurs un plan de réussite facile à suivre, comprenant des conseils sur la constitution d’un portefeuille, des mises à jour régulières des analystes et deux nouvelles sélections de titres chaque mois. Le Conseiller en actions Le service a plus que quadruplé le rendement du S&P 500 depuis 2002*.

Voir les 10 valeurs »

*Stock Advisor revient le 7 octobre 2024

John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ancienne directrice du développement du marché et porte-parole de Facebook et sœur du PDG de Meta Platforms Mark Zuckerberg, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Suzanne Frey, cadre chez Alphabet, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Jake Lerch occupe des positions chez Alphabet, Amazon, Nvidia et Tesla. The Motley Fool occupe des postes et recommande Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies et Tesla. The Motley Fool recommande Broadcom et recommande les options suivantes : appels longs de 395 $ en janvier 2026 sur Microsoft et appels courts de 405 $ en janvier 2026 sur Microsoft. Le Fou Motley a un politique de divulgation.

Palantir Technologies sera-t-elle une action valant des milliards de dollars d’ici 2030 ? a été initialement publié par The Motley Fool