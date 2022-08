Palantir, Signify Health, Global Blood Therapeutics et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Palantir (PLTR) – L’action de la société d’analyse de données a plongé de 15,6% dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé une perte trimestrielle inattendue et abaissé ses prévisions pour l’année complète en raison du calendrier incertain de certains contrats gouvernementaux.

Signify Health (SGFY) – CVS Health (CVS) prévoit une offre pour Signify dans le but d’étendre les services de santé à domicile, selon des personnes proches du dossier qui ont parlé au Wall Street Journal. Le journal avait rapporté la semaine dernière que Signify explorait des alternatives stratégiques, y compris une vente. Son action a bondi de 16,7 % en précommercialisation.

Global Blood Therapeutics (GBT) – Le fabricant de traitements des troubles sanguins sera acheté par Pfizer (PFE) pour 5,4 milliards de dollars, soit 68,50 dollars par action en espèces. Les actions de Global Blood ont grimpé de 88 % au cours des deux dernières sessions à la suite d’informations selon lesquelles un accord était proche, et ont gagné 4,2 % supplémentaires en pré-commercialisation.

Tyson Foods (TSN) – Le producteur de bœuf et de volaille a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,94 $ par action, soit 4 cents par action de moins que les estimations. Les revenus ont cependant dépassé les prévisions, car la demande de bœuf est restée élevée. Le volume de poulet a chuté de 2,1 %, mais Tyson a déclaré que les affaires continuaient de s’améliorer. Les actions de Tyson ont glissé de 2,5% dans les échanges avant commercialisation.

Barrick Gold (OR) – Les actions de la société minière ont ajouté 3,2 % dans les échanges avant commercialisation après des résultats trimestriels meilleurs que prévu, aidés par une production de cuivre plus élevée.

Baidu (BIDU) – La société de moteurs de recherche basée en Chine a obtenu l’autorisation d’exploiter des services de taxi sans conducteur dans deux villes chinoises, les premières autorisations de ce type dans le pays. Baidu a ajouté 1,2% dans l’action de précommercialisation.

First Solar (FSLR) – La société solaire a été mise à niveau pour “acheter” chez Guggenheim et “surpondérer” chez JP Morgan Securities, les deux affirmant que First Solar est parmi ceux qui sont sur le point de bénéficier le plus de la loi sur la réduction de l’inflation adoptée par le Sénat. First Solar a gagné 4,2% en action avant commercialisation, d’autres actions solaires se ralliant également.

Emerson Electric (EMR) – La société de fabrication vend son activité d’élimination des déchets InSinkErator au fabricant d’électroménagers Whirlpool (WHR) pour 3 milliards de dollars.

Avalara (AVLR) – Le fournisseur de logiciels fiscaux a accepté d’être acquis par la société de capital-investissement Vista Partners pour 8,4 milliards de dollars, dette comprise, ou 93,50 dollars par action. Avalara a chuté de 4 % en précommercialisation, mais a augmenté de 30 % depuis que des informations faisant état d’un accord potentiel ont fait surface début juillet.