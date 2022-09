Palantir prolonge le contrat controversé de la défense américaine

Palantir Technologies, une société controversée d’analyse de données, a prolongé ses contrats avec le gouvernement américain, a annoncé jeudi la société.

Le département de la Défense a attribué à Palantir un contrat d’une valeur de 229 millions de dollars sur un an pour fournir des capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique aux forces spéciales, à l’état-major interarmées et à toutes les branches des forces armées américaines, a annoncé jeudi la société.

Palantir, co-fondé par Peter Thiel, qui a également co-fondé PayPal, travaille avec des agences gouvernementales et des services de police à travers les États-Unis et dans des pays comme le Qatar, fournissant une technologie de surveillance et des analyses de données pour suivre et suivre les personnes. La société décrit ses produits comme aidant à organiser de grandes quantités d’informations, permettant aux clients de repérer les tendances et d’autres informations importantes qui seraient autrement difficiles à trouver.

Mais les liens des entreprises technologiques avec le gouvernement ont soulevé des inquiétudes quant aux dangers de la surveillance gouvernementale et de divers programmes militaires. Le nouveau contrat de Palantir est une extension d’un programme précédemment connu sous le nom de Project Maven, un contrat de technologie de reconnaissance d’image qui a incité les employés de Google et Microsoft à protester contre les efforts de leurs entreprises pour travailler avec l’armée, arguant que les travailleurs n’étaient pas d’accord pour ont leurs travaux transformés en outils de guerre. Google a ensuite abandonné ses travaux sur le projet.

Plus tôt dans la semaine, Palantir a annoncé avoir renouvelé un contrat avec le Département de la sécurité intérieure pour prendre en charge le logiciel de gestion des cas d’enquête du département, qui est utilisé dans les enquêtes menant à la poursuite des suspects. Le contrat de cinq ans vaut 95,9 millions de dollars, a déclaré Palantir dans un communiqué.

Des groupes de défense des droits civiques comme Mijente ont également soutenu contre les contrats de Palantir avec les services de l’immigration et des douanesune agence du DHS qui utilise la technologie pour coordonner les arrestations d’immigrants.

Palantir est devenue publique à la Bourse de New York en 2020, la même année où elle a déménagé son siège social à Denver depuis Palo Alto, en Californie. L’action de Palantir a terminé en hausse de 14 cents à 8,08 dollars jeudi, mais a baissé de plus de 66 % au cours des 12 derniers mois.