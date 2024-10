Palantir ou Super Micro Computer : le milliardaire israélien anglais parie gros sur l’une des principales actions d’IA

Les grands investisseurs peuvent devenir des légendes, et rares sont ceux qui ont atteint un tel statut comme Izzy Englander, le cerveau derrière Millennium Management, un fonds spéculatif possédant 69 milliards de dollars d’actifs. Depuis son lancement en 1989, Englander a réussi à générer des bénéfices chaque année – à l’exception de 2008, pendant la crise financière. Il s’agit d’une réussite remarquable dont les investisseurs peuvent tirer des leçons.

En observant les mouvements boursiers d’Englander, tant ceux qu’il achète que ceux qu’il vend, nous pouvons obtenir des informations précieuses. Un examen de ses transactions au deuxième trimestre révèle un intérêt particulier pour les actions de l’IA, avec un accent sur les leaders du secteur comme Palantir (NYSE :PLTR) et Super Micro Computer (NASDAQ :SMCI).

Approfondissons ces sélections et explorons le raisonnement derrière les dernières décisions d’Englander. Avec l’aide de la base de données TipRanks, nous pouvons également découvrir ce que la communauté des analystes de Street pense de ses choix.

Palantir

La première action de notre liste est Palantir Technologies, une entreprise de haute technologie cofondée en 2003 par le capital-risqueur d’inspiration technologique Peter Thiel. Thiel, également co-fondateur de PayPal, n’est pas étranger aux technologies innovantes – et Palantir s’est toujours attaché à apporter l’innovation dans le domaine de l’analyse des données. Aujourd’hui, Palantir s’efforce de combiner à la fois l’IA et l’intuition humaine, en apportant le meilleur des deux domaines dans l’analyse des données – et en renforçant ainsi le domaine. Cet objectif a grandement bénéficié de l’avènement des récentes avancées techniques en matière d’IA.

Palantir propose une large gamme de produits et de services, conçus pour améliorer l’analyse en utilisant la technologie de l’IA pour compléter l’expertise humaine. La plate-forme de l’entreprise, AIP, permet aux utilisateurs d’interagir dans leur langue maternelle, en utilisant un processeur de langage naturel alimenté par l’IA derrière l’interface. Il s’agit d’une avancée majeure, car les abonnés Palantir n’ont pas besoin d’expertise en codage ou en langage informatique pour utiliser le système ; les instructions peuvent être saisies dans un langage simple et les résultats lus de la même manière.

Ces produits analytiques basés sur l’IA ont été utilisés dans un large éventail de domaines, notamment la protection des données, les services financiers, la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude, les opérations de santé et d’hôpitaux, les services gouvernementaux – la liste est longue. L’utilisation par Palantir de l’IA et du langage naturel permet aux utilisateurs de réaliser les avantages du système dès l’installation.

Palantir a énormément bénéficié du marché haussier induit par l’IA. Depuis le début de l’année, le titre a considérablement surperformé l’ensemble des marchés, gagnant 133 %, contre 20,5 % depuis le début de l’année pour l’indice S&P 500.

Du côté financier, le dernier rapport sur les résultats de Palantir – couvrant le 2T24 – a montré un chiffre d’affaires de 678 millions de dollars, soit une croissance de 27 % d’une année sur l’autre et quelque 25 millions de dollars de plus que les prévisions. En fin de compte, la société a annoncé un bénéfice de 9 cents par action selon des mesures non-GAAP, en hausse de 80 % sur un an et un centime de mieux que prévu. Au cours du trimestre, le nombre de clients de Palantir a affiché une croissance annuelle de 41 % et la société a conclu un nombre impressionnant de 27 transactions évaluées à 10 millions de dollars ou plus.

Et pourtant, avec tout cela, Izzy Englander a vendu plus de 7 millions d’actions PLTR au cours du deuxième trimestre, réduisant sa participation de près de 60 %. Le gestionnaire de couverture milliardaire détient toujours plus de 4,97 millions d’actions Palantir, évaluées à plus de 193 millions de dollars.

L’analyste 5 étoiles Brian Gesuale, de Raymond James, pourrait nous éclairer sur les raisons pour lesquelles Englander se départirait d’une participation dans une entreprise aussi manifestement prospère. Dans sa récente couverture de Palantir, Gesuale dégrade sa position ici, déclarant à propos du titre : « Bien que nous restions enthousiastes quant au positionnement à long terme de Palantir dans l’IA, nous abaissons notre note de Surperformance à Market Perform, étant donné que nous estimons que les actions doivent consolider leurs performances exceptionnelles. gains au cours des deux dernières années… La valorisation a été multipliée par cinq, ce qui en fait le nom de logiciel le plus riche parmi les compositions avec 26,1x les ventes de l’exercice 25. »

Le déclassement à Market Perform (Neutre) ne s’accompagne pas d’un nouvel objectif de cours ; Raymond James prend du recul pour voir comment ce titre évoluera à l’avenir. (Pour voir le palmarès de Gesuale, cliquez ici)

Dans l’ensemble, cela est conforme à l’opinion de Street sur les actions PLTR. L’action a une note consensuelle Hold, basée sur 16 évaluations comprenant chacune 4 achats et 6 prises et ventes. Les actions sont au prix de 38,89 $ et leur cours cible moyen de 27,67 $ implique une contraction de 29 % pour l’année à venir. (Voir Prévisions boursières Palantir)

Super micro-ordinateur

Le prochain sur la liste est un leader du matériel d’IA, Super Micro Computer. Les discussions sur la technologie de l’IA tournent fréquemment autour des logiciels et des interfaces de la plate-forme, ce qui fait facilement perdre de vue le fait que les systèmes informatiques fonctionnent sur du matériel avancé : ordinateurs hautes performances, piles de serveurs à grande échelle et systèmes de mémoire à semi-conducteurs. Sans cela, nous n’aurions pas d’IA. Grâce à eux, nous pouvons non seulement prendre en charge l’IA, mais également d’autres technologies avancées, telles que le cloud computing, les centres de données, l’informatique de pointe et les réseaux 5G. Super Micro Computer est un leader dans le développement et la construction de ces systèmes matériels informatiques haut de gamme.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le high-tech, Super Micro s’impose comme la référence incontournable de l’informatique haut de gamme. La société se vante de pouvoir concevoir et construire en interne des piles de serveurs complexes et des ordinateurs hautes performances selon des spécifications uniques et d’installer de tels systèmes à n’importe quelle échelle pour n’importe quelle application. Super Micro remplit ces commandes avec des pièces disponibles dans le commerce et des appareils sur mesure, et peut répondre aussi bien aux demandes de conception ponctuelles qu’aux commandes à grande échelle. L’empreinte industrielle de l’entreprise est importante et est capable d’atteindre un niveau de production élevé : jusqu’à 5 000 solutions de rack d’IA, HPC et de refroidissement liquide par mois.

Comme Palantir ci-dessus, Super Micro a tiré de solides bénéfices du boom de l’IA de ces dernières années. Les gammes de produits de l’entreprise, en particulier les ordinateurs hautes performances et les piles de serveurs avancées, sont bien adaptées à la prise en charge de la technologie de l’IA et des centres de données dont elle dépend. De plus, la capacité de l’entreprise à fournir des systèmes de mémoire sur mesure de haute capacité se prête également aux utilisations et applications de l’IA.

Du côté des vents contraires, cependant, Super Micro a récemment vu surgir de graves problèmes. Fin septembre, la société a fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice concernant d’éventuelles violations comptables et a informé le NASDAQ qu’elle serait en retard dans le dépôt de son 10-K pour le deuxième trimestre. Super Micro a reçu une lettre de notification de non-conformité du NASDAQ concernant le non-respect de la date limite de dépôt.

Pendant ce temps, Super Micro a quand même procédé à son fractionnement d’actions prévu de 10 pour 1 le 1er octobre. À cette date, les actionnaires inscrits existants ont vu leurs avoirs augmenter d’un facteur 10 et le cours de l’action a été réduit en conséquence.

En examinant les résultats financiers de l’entreprise, nous constatons que Super Micro a déclaré un chiffre d’affaires au 2T24 – le dernier trimestre rapporté – de 5,3 milliards de dollars. Cela représentait une augmentation impressionnante de 143 % d’une année sur l’autre et ne représentait qu’un modeste 10 millions de dollars par rapport aux prévisions. Les bénéfices non-GAAP, en chiffres avant le fractionnement, ont été fixés à 6,25 $ par action, manquant les prévisions de 1,56 $ par action.

Au milieu de tout cela, Izzy Englander doit avoir une vision optimiste des perspectives de SMCI. Il a acheté plus de 5,5 millions d’actions de SMCI au cours du deuxième trimestre, augmentant ainsi considérablement sa participation. Sa participation actuelle en actions s’élève à 6 219 170 actions, d’une valeur de près de 297 millions de dollars.

Dans sa couverture de Super Micro pour Needham, l’analyste de premier plan Quinn Bolton considère l’exposition de l’entreprise à l’IA comme essentielle. Il déclare à propos de l’entreprise et de ses actions : « En tant que pionnier dans la conception de systèmes informatiques basés sur GPU et de solutions au niveau des racks refroidis par liquide, nous considérons Supermicro comme un bénéficiaire important de l’investissement croissant dans l’infrastructure d’IA et prévoyons un TCAC de revenus supérieur. de 55 % de l’exercice 21 à l’exercice 26. Supermicro est actuellement impliqué dans le déploiement de certains des plus grands clusters d’IA au monde et a entamé l’exercice 25 avec un carnet de commandes record.

Pour l’avenir, Bolton continue en expliquant pourquoi le rapport risque-récompense est ici favorable, ajoutant : « Bien que nous modélisions une reprise de GM plus conservatrice que les prévisions de la direction, nous pensons que le scénario baissier selon lequel GM tendra vers une tendance à un chiffre est trop pessimiste. De plus, même si nous reconnaissons le risque associé à l’examen des contrôles internes par le conseil d’administration, nous pensons que la majeure partie de ce risque pourrait déjà être reflétée dans le cours actuel de l’action.

Ensemble, ces commentaires confirment la note d’achat de Bolton sur les actions SMCI ; son objectif de cours, ajusté après la scission à 60 $, implique un potentiel de hausse sur un an de 26 %. (Pour voir le palmarès de Bolton, cliquez ici)

C’est le point de vue haussier. Cependant, le Street View est quelque peu mitigé ici, et le titre a une note Hold basée sur 14 avis avec une répartition de 3 achats, 10 prises et 1 vente. Cependant, certains analystes restent plutôt optimistes ; en tant que tel, le prix cible moyen de 64,36 $ suggère que SMCI gagnera 35 % au cours de la prochaine année. (Voir Prévisions boursières SMCI)

