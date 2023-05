Palantir, Novavax, Under Armour et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Palantir – Les actions de Palantir ont bondi de près de 20 % après que la société de logiciels a dépassé les estimations du premier trimestre et a déclaré qu’elle prévoyait une rentabilité pour l’année entière. Le PDG Alex Karp a déclaré que la société connaissait une forte demande pour sa nouvelle plate-forme d’intelligence artificielle.

Systèmes 3D – Les actions ont chuté de 10,2% après que le fabricant d’imprimantes 3D a annoncé faibles résultats au premier trimestre. Les systèmes 3D ont enregistré une perte ajustée de 9 par action sur des revenus de 121 millions de dollars, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte de 7 cents par action et à des revenus de 128 millions de dollars. La société a également réaffirmé ses prévisions de revenus pour l’année entière et relevé ses attentes d’EBITDA ajusté pour l’année entière, tout en réduisant de 6 % ses effectifs.

Novavax – Le stock de biotechnologie a bondi de 44% à la suite de l’annonce de données prometteuses sur les vaccins et d’une importante initiative de réduction des coûts qui comprend de larges licenciements.

Solutions Skyworks — Les actions ont glissé d’environ 6 % et ont affiché des prévisions budgétaires plus faibles que prévu pour le troisième trimestre. La société de semi-conducteurs prévoit un bénéfice par action non conforme aux PCGR d’environ 1,67 $, inférieur aux estimations consensuelles de 2,06 $, selon StreetAccount.

Sous protection – La société de vêtements a chuté de 5,3% après que la société ait prévu un bénéfice par action et un chiffre d’affaires inférieurs aux attentes de Wall Street pour l’année complète. Mais Under Armour a été en mesure de dépasser les attentes des analystes interrogés par Refinitiv sur les résultats et les résultats de son quatrième trimestre fiscal.

Fisker – Les actions ont perdu 4,8% après que les bénéfices du premier trimestre de la société automobile soient inférieurs aux prévisions de Wall Street. Fisker a déclaré avoir perdu 38 cents par action, soit plus que la perte projetée de 30 cents par les analystes interrogés par Refinitiv.

Prise d’alimentation — La société de carburant à l’hydrogène a chuté de 14,1 % après avoir enregistré une perte par action plus importante pour son premier trimestre que ne l’avaient prévu les analystes. Plug Power a signalé une perte de 35 cents par action, tandis que les analystes interrogés par FactSet prévoyaient une perte de 26 cents. Les revenus ont dépassé les attentes à 210,3 millions de dollars contre une estimation consensuelle de 206,9 millions de dollars.

Numérique occidental — L’action du fabricant de puces a chuté de près de 3 % après que la société a enregistré une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre fiscal. Western Digital s’attend également à ce que son chiffre d’affaires du quatrième trimestre se situe entre 2,4 et 2,6 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes, selon les données de Refinitiv.

Pay Pal — Les actions de la société de paiements numériques ont perdu 11 % même après avoir affiché un rythme supérieur et inférieur. PayPal a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, mais a partagé des prévisions plus faibles que prévu pour la période en cours.

Saveurs et parfums internationaux – Les actions ont chuté de 7% après que la société ait manqué les attentes en matière de bénéfices pour le premier trimestre, selon FactSet, et a cité les impacts de la faiblesse de la demande du marché final et du déstockage des stocks des clients. Les prévisions financières du trimestre en cours étaient plus faibles que les estimations de Wall Street, selon FactSet, et la société a réduit ses prévisions pour l’année entière.

DaVita – Le fournisseur de soins de santé a vu ses actions grimper de 13,5 % après que la société a dépassé les prévisions de bénéfices et de revenus pour le premier trimestre, selon FactSet, et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année entière. La société a mis en évidence de meilleures tendances de volume et une amélioration significative des coûts de main-d’œuvre, ainsi qu’un environnement macroéconomique en amélioration.

Groupe Lucide — Le constructeur de véhicules électriques a chuté de 7,7 % à la suite d’un rapport sur les résultats médiocre. Lucid a enregistré une perte trimestrielle plus importante que prévu, tandis que les revenus ont manqué l’estimation consensuelle des analystes, selon Refinitiv.

Entreprise Trex – Trex Company a bondi de 8,1 % après que le fabricant de terrasses et de garde-corps en bois a dépassé les attentes des analystes au premier trimestre et a publié des prévisions de revenus plus fortes que prévu pour le deuxième trimestre. Trex prévoit des revenus pour le deuxième trimestre entre 310 et 320 millions de dollars, mieux que les attentes de 309,0 millions de dollars, selon FactSet.

McKesson — McKesson a augmenté de 7,4 % après avoir dépassé les attentes du quatrième trimestre. La société de soins de santé a affiché un bénéfice ajusté de 7,19 dollars par action, légèrement supérieur aux prévisions des analystes de 7,18 dollars par action, selon FactSet. Il a déclaré des revenus de 68,91 milliards de dollars, ce qui était mieux que les prévisions de 68,08 milliards de dollars.

Shopify — Les actions ont perdu 1,5 % à la suite d’une rétrogradation à neutre de la surpondération d’Atlantic Equities. La société a déclaré que la dégradation était principalement due à la valorisation, tout en notant que la société était « un exécuteur de produits de premier ordre avec de solides perspectives de croissance à long terme ».

Alphabet – Google parent Alphabet a augmenté de moins de 1% avant sa conférence annuelle des développeurs cette semaine, où la société annoncera son nouveau modèle de grand langage à usage général appelé PaLM 2. Pendant ce temps, Google est également sur le point de dévoiler les avancées de Bard et Search avec » expériences génératives. »

Technologies de haut-fond — Les actions de la société de technologie de l’énergie solaire ont bondi de 19 % après une baisse des bénéfices et des revenus au premier trimestre. Guggenheim a relevé sa note sur les actions pour acheter dans une note mardi, citant une valorisation attrayante et des gains de parts de marché prometteurs.

Ferguson — L’entreprise de produits de construction a ajouté 1,8 % à la suite d’une mise à niveau pour acheter à partir de la réserve de Jefferies. La société a déclaré que la réduction de la société par rapport à ses pairs se rétrécissait.

Boeing – Les actions ont progressé de 2,4% après que Ryanair a annoncé qu’il achèterait au moins 150 des 737 Max 10 de l’avionneur avec des options pour 150 autres.

Réseau DISH — DISH a perdu 5,8 % après avoir annoncé ses résultats au premier trimestre. Le bénéfice par action était conforme aux estimations des analystes à 35 cents, tandis que les revenus étaient légèrement inférieurs à 3,96 milliards de dollars contre une prévision de 4,06 milliards de dollars des analystes interrogés par FactSet. La société a perdu plus d’abonnés à la télévision payante qu’au même trimestre il y a un an, mais a perdu moins d’abonnés au détail sans fil qu’il y a un an.

