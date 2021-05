Palantir embauche un ancien cadre d’IBM Watson Health

«Palantir est juste un groupe passionnant de jeunes ingénieurs et data scientists talentueux et de vrais, vrais gens intelligents et intelligents», a-t-il déclaré. «Mais pour déployer la technologie, il faut comprendre la théorie, la logique et la pratique des soins de santé et de la santé publique. Et je pense que nous voyons beaucoup d’entreprises technologiques qui veulent se mettre en santé mais ne le savent pas, faire des erreurs parce qu’elles ne sont pas intimement familières. Et ce que je peux apporter à Palantir, c’est mon expertise en tant que clinicien, en tant que médecin de santé publique, en tant que personne qui travaille dans ce domaine depuis des années pour aider avec la science et la stratégie et les relations. »

La société a annoncé lundi avoir embauché le Dr Bill Kassler pour diriger les équipes de santé publique et de sciences de la vie dans les activités nationales et mondiales de Palantir.

Dans son nouveau rôle, a déclaré Kassler, il souhaite aider à mettre la technologie de Palantir entre les mains de chercheurs qui peuvent l’utiliser pour prendre des décisions intelligentes lors de la prochaine pandémie.

Il a souligné trois domaines qui, selon lui, peuvent être améliorés à l’aide de solutions technologiques telles que celle de Palantir: corriger les problèmes de chaîne d’approvisionnement, gérer les flambées de cas localisées et lutter contre les disparités raciales et ethniques.

La plateforme de Palantir’s Foundry a joué un rôle important dans la réponse du gouvernement américain à la pandémie de Covid-19 ainsi que dans la gestion par les entreprises privées des chaînes d’approvisionnement essentielles. La technologie de Palantir permet aux chercheurs de combiner et de superposer des ensembles de données de manière à rendre plus évidents les faiblesses de la chaîne d’approvisionnement ou les points chauds d’épidémie, leur permettant d’agir rapidement sur leurs découvertes.

Du côté gouvernemental, les National Institutes of Health ont récemment commencé à utiliser la plate-forme de Palantir pour combiner des ensembles de données de 50 groupes universitaires différents qu’ils financent d’une manière qui aurait été lourde sans le logiciel.

La technologie de Palantir aide les groupes à partager des données de manière à protéger l’identité des patients, mais leur permet d’obtenir plus d’informations en analysant un ensemble de données beaucoup plus vaste que celui auquel ils auraient accès dans leurs paramètres de groupe individuels. Julie Bush, qui dirige le travail de santé fédéral de Palantir, a déclaré que les données sont maintenant utilisées pour mieux comprendre comment Covid a eu un impact sur des personnes d’horizons et de conditions différents.

Bush a déclaré que ce large partage de données était moins courant avant la pandémie, mais elle espère que cela se poursuivra après.

«Les gens adorent conserver leurs données», a-t-elle déclaré. «Et la pandémie a vraiment forcé les gens à se rassembler et à être prêts à partager des informations et à mettre la bureaucratie de côté. Et, bien sûr, sous réserve d’accords d’utilisation de données et d’autres choses, ce que nous avons vraiment vu, ce sont des collaborations incroyables qui se déroulent au sein du gouvernement.

Kassler a déclaré qu’il souhaitait également voir la technologie utilisée pour des cas d’utilisation plus quotidiens. Un exemple qu’il a donné est la façon dont les Centers for Disease Control and Prevention ont déjà utilisé la technologie pour aider à réduire les sources possibles d’une épidémie liée à la production. Plutôt que de rappeler les produits d’une grande région, Palantir peut aider l’agence à retracer la chaîne d’approvisionnement et à identifier une cible plus petite.

« Nous ne savons pas quelle sera la prochaine pandémie », a déclaré Kassler. « Nous devons donc être préparés. Et pour ce faire, nous devons avoir investi dans des systèmes capables d’avoir cette conscience de la situation et de permettre aux organisations de réagir rapidement. »

REGARDER: Palantir CFO décrit le parcours de sept ans pour amener l’entreprise au public