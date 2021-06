Palantir devient agressif avec les SPAC et investit dans Babylon Health

Un piéton passe devant une banderole affichant la signalisation de Palantir Technologies lors de l’offre publique initiale (IPO) de la société devant la Bourse de New York (NYSE), le 30 septembre 2020. Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images

L’année dernière à la même époque, Palantir se préparait pour ses débuts tant attendus en bourse. Aujourd’hui, le développeur de logiciels d’analyse de données est devenu un investisseur majeur dans d’autres entreprises technologiques qui se préparent elles-mêmes pour les marchés publics. Le dernier investissement de Palantir a été annoncé jeudi, lorsque Babylon Health a déclaré qu’il était devenir public par l’intermédiaire d’une société d’acquisition ad hoc. Un groupe d’investisseurs, dont Palantir, s’est engagé à investir un total de 230 millions de dollars dans la transaction Babylon. Palantir a maintenant accepté au moins six accords SPAC en moins de trois mois. Une SPAC est une société de chèque en blanc qui lève des fonds pour acheter une entité privée par le biais d’une fusion inversée et la rendre publique avec l’aide d’un financement d’investisseurs supplémentaires. En participant au PIPE, ou investissement privé dans des actions publiques, Palantir se voit garantir la propriété d’un certain nombre d’actions une fois la transaction terminée et les actions de la société d’exploitation commencent à être négociées. Alors que de nombreuses entreprises technologiques comme Google, Salesforce et Intel ont de grands groupes de capital-risque qui soutiennent les start-ups à différents stades, l’accent mis par Palantir sur les SPAC est unique parmi les investisseurs stratégiques. Cela signifie que Palantir parie sur des entreprises plus matures qui sont souvent déjà valorisées en milliards de dollars. Les SAVS sont arrivées sur le marché à un rythme effréné au cours de l’année écoulée en tant qu’alternative aux introductions en bourse. Cependant, le marché s’est refroidi ces derniers temps en raison de préoccupations réglementaires et d’un recul général des actions technologiques. L’indice CNBC SPAC 50, qui suit les 50 plus grandes transactions de chèques en blanc avant fusion aux États-Unis par capitalisation boursière, a chuté de près de 4 % depuis le début de l’année, tandis que le Nasdaq a gagné près de 6 %.

Au-delà des rendements financiers, Palantir recherche des entreprises innovantes sur les grands marchés qui peuvent utiliser ses outils de données. Palantir a soutenu des entreprises allant de la découverte de médicaments à la robotique et au transport aérien. La semaine dernière, elle s’est associée à General Motors pour un investissement de 100 millions de dollars dans Wejo, un développeur britannique de systèmes de données de véhicules connectés. En mars, il a accepté d’investir 41 millions de dollars dans Lilium, une société de taxis aériens qui développe un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux à sept places. « Nous voyons une opportunité de soutenir de très bonnes équipes de gestion avec de grandes visions », a déclaré Kevin Kawasaki, responsable du développement commercial de Palantir. La société peut s’associer et « leur permettre d’avoir notre plate-forme de systèmes d’exploitation de données dans laquelle nous avons investi 15 ans et des milliards de dollars de R&D », a-t-il déclaré. Le logiciel de Palantir aide les agences gouvernementales et les grandes entreprises à collecter, analyser et visualiser de grandes quantités de données disparates. L’entreprise a grandi au service du secteur public et était surtout connue pour fournir des logiciels et des services aux agences de renseignement. Elle s’est depuis étendue au secteur commercial, qui représentait près de 40 % du chiffre d’affaires au premier trimestre. Depuis sa cotation directe à la Bourse de New York en septembre, la valeur des actions de Palantir a plus que doublé, portant la capitalisation boursière de la société à 39 milliards de dollars.

Pas seulement l’argent

Le PDG de Babylon, Ali Parsa, a déclaré que l’investissement de Palantir faisait partie d’un partenariat à plus long terme entre les deux sociétés. Babylon travaille avec les assureurs-maladie et les gouvernements pour leur offrir un moyen de fournir des services mobiles aux patients, qui ont un accès beaucoup plus facile et moins cher aux prestataires de soins de santé, que ce soit pour des soins primaires, des soins d’urgence ou une procédure spécifique. Parsa a fondé la société en 2013. Jusqu’à récemment, elle se concentrait principalement sur l’Europe, mais avait également conclu des accords avec des gouvernements comme celui du Rwanda, où Babylon aide à fournir un accès aux soins primaires aux citoyens. En 2020, il a lancé le service aux États-Unis et, principalement grâce à des partenariats avec des assureurs, a quintuplé les revenus l’année dernière. Il s’attend à ce que 80% des revenus proviennent des États-Unis en 2021.

Écran d’accueil de Babylon Health Source : Babylon Santé

L’accord SPAC valorise Babylon Health à environ 4,2 milliards de dollars et devrait être conclu au second semestre de cette année. Là où la technologie de Palantir peut aider, a déclaré Parsa, c’est en fournissant des moyens plus avancés à son entreprise et à ses clients d’analyser les patients individuels pour savoir quand ils peuvent avoir besoin de prendre des mesures ou de demander une aide spécifique. C’est similaire à la façon dont les entreprises utilisent Palantir pour savoir précisément quand leurs produits ont besoin d’une mise à niveau ou d’un rafraîchissement, a-t-il déclaré. « Avec les soins de santé, l’un des plus grands défis est la quantité massive de données générées par le corps humain qui n’est vraiment pas bien utilisée du tout », a déclaré Parsa. Parsa a déclaré que les discussions sur le produit avec Palantir étaient en cours avant que toute discussion sur un SPAC n’ait émergé. « Après cela, ils ont dit qu’ils aimaient l’entreprise et que nous voulions être un investisseur dans le processus », a déclaré Parsa.

Parier sur les sciences de la vie