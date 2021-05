Palak Tiwari supprime son compte Instagram au milieu d’une dispute pubienne entre sa mère Shweta Tiwari-Abhinav Kohli

La fille de l’acteur Shweta Tiwari, Palak Tiwari, aurait supprimé son compte Instagram au milieu d’une dispute très publique entre sa mère et son ex-mari, Abhinav Kohli.

La jeune femme de 20 ans avait des milliers d’abonnés sur son compte Instagram et publiait régulièrement des photos et des vidéos d’elle-même et de sa famille. Son absence de la plate-forme de médias sociaux a laissé les fans se demander s’il a temporairement désactivé son compte ou l’a définitivement supprimé, et si oui, comment fait-elle face à la bagarre en cours entre Shweta et Abhinav.

L’actrice de ‘Kasautii Zindagii Kay’ est actuellement à Cape Town en Afrique du Sud, filmant pour ‘Khatron Ke Khiladi 11’ et Palak s’occupe de son frère, Reyansh, qui est le fils de Shweta et Abhinav.

Shweta et Abhinav se sont mariés en 2013 et ont eu un fils Reyansh en 2016. Cependant, les choses sont allées au sud entre le couple en 2019 et ils se sont rapidement séparés. Récemment, après qu’Abhinav ait accusé Shweta d’avoir abandonné leur fils pour participer à « KKK 11 », Shweta a également riposté avec une vidéo choquante montrant que Kohli l’aurait agressée ainsi que son fils Reyansh.

La guerre des mots entre le couple séparé n’a pas été cachée au monde et est devenue vraiment publique, où maintenant la Commission nationale pour les femmes (NCW) a écrit à la police de Mumbai et a sollicité son intervention dans cette affaire.

Récemment, le père de Palak et le premier mari de Shweta, Raja Chaudhary, avaient déclaré dans une interview: «J’avais envoyé un message à Abhinav pas maintenant mais l’année dernière après avoir lu les allégations de harcèlement sexuel contre lui par ma fille Palak Tiwari. En tant que père, je m’inquiétais pour elle et je voulais savoir ce qui s’était exactement passé.

En parlant à Time of India, Raja a également affirmé que Shweta n’était pas une mauvaise femme et en fait une excellente mère. « Le schéma est le même et c’est pourquoi les gens remettent en question Shweta. Vous voyez, il ne fait aucun doute que Shweta est une excellente mère et une très bonne épouse. C’est juste une pure coïncidence et sa malchance que l’histoire se répète avec elle. et son deuxième mariage a également échoué, mais cela ne fait pas d’elle une mauvaise personne », a-t-il déclaré.