Palak Tiwari suit ces 10 secrets de régime pour sa silhouette tonique

RRR est à nouveau le sujet de conversation de la ville. Après avoir marqué l’histoire au Golden Globe Awards 2023 en remportant la meilleure chanson originale pour Naatu Naatu. Les stars du cinéma en langue télougou Jr NTR, Ram Charan en tête aux côtés Olivia Morris, Alia Bhatt et d’autres. Cinéaste as SS Rajamouli est occupé à promouvoir et à assister à la première de RRR lors de divers événements internationaux. Et il a récemment rencontré l’un des plus grands cinéastes du monde Steven Spielberg et a été laissé en admiration. Même MM Keeravani était impressionné. Leurs photos deviennent virales en ligne.

Le directeur de RRR SS Rajamouli rencontre Steven Spielberg

RRR, SS Rajamouli, Naatu Naatu, MM Keeravani et les autres acteurs vedettes de RRR, dont Jr NTR, Ram Charan, Alia Bhatt, ont fait la une des journaux dans la section Entertainment News. Maintenant, SS Rajamouli rencontre Steven Spielberg qui est considéré comme l’un des plus grands cinéastes a fait la une des journaux. Le SS Rajamouli est visiblement fasciné par sa rencontre avec Spielberg. Il a proclamé, “Je viens de rencontrer DIEU,”

Même MM Keeravani, lauréat du Golden Globes Award et compositeur de Naatu Naatu, a eu un moment de fanboy en rencontrant Steven qui lui a dit qu’il aimait la chanson de Naatu Naatu. Les tweets de SS Rajamouli et MM Keeravani deviennent viraux en ligne et même les fans célèbrent le moment. Découvrez les tweets de Rajamouli et Keeravani ici :

Je viens de rencontrer DIEU !!! ? ? ? pic.twitter.com/NYsNgbS8Fw rajamouli ss (@ssrajamouli) 14 janvier 2023

J’ai eu le privilège de rencontrer le Dieu du cinéma et de dire à ses oreilles que j’aime ses films dont DUEL comme tout pic.twitter.com/Erz1jALZ8m mmkeeravaani (@mmkeeravaani) 14 janvier 2023

Et je ne pouvais pas le croire quand il a dit qu’il aimait Naatu Naatu ?? pic.twitter.com/BhZux7rlUK mmkeeravaani (@mmkeeravaani) 14 janvier 2023

Le discours de SS Rajamouli sur le fait que RRR n’est pas un film de Bollywood devient viral

RRR a récemment été projeté pour la Directors Guild of America et le discours du réalisateur SS Rajamouli est devenu viral. Rajamouli a déclaré que RRR n’est pas un film de Bollywood mais un film Telugu du sud de l’Inde. Il a dit que si les gens lui disaient qu’ils n’avaient pas l’impression que le film durait pendant trois heures, il se sentait comme un cinéaste à succès. Parlant de la victoire de RRR aux Golden Globes Awards 2023, de nombreuses personnalités de Bollywood ont félicité l’équipe pour sa victoire.