Palak Tiwari profite de “l’ambiance de Noël” avec sa mère Shweta Tiwari et son frère Reyansh

Palak Tiwari est d’humeur festive et semble s’amuser au maximum. L’actrice de Bijlee Bijlee a partagé quelques images d’elle-même en train de s’amuser lors des festivités d’avant Noël avec sa mère, l’actrice Shweta Tiwari, et son jeune frère Reyansh.

Avec sa mère et son frère, Palak, qui a acquis une notoriété après être apparue dans le clip de Harrdy Sandhu, a été photographiée. Grâce à l’énorme arbre de Noël, l’ambiance des fêtes était évidente sur les photos.





Dans un parc d’attractions, Shweta Tiwari a célébré le sixième anniversaire de son fils Reyansh. On peut la voir interagir et s’amuser avec son fils sur les photos et les vidéos qu’elle a publiées sur les réseaux sociaux.

Elle a posté un selfie d’elle-même et de Reyansh souriant pour les caméras. On la voit embrasser son fils sur l’une des images. Shweta peut être vue sur une autre image arborant un maillot de bain noir. Elle a également publié une vidéo montrant un employé de l’hôtel livrant un gâteau à Reyasnh.

Partageant les photos, elle a écrit : « Le meilleur holistay s’est tellement amusé à @imagicaaworld. Merci @novotelimagicaa d’avoir rendu l’anniversaire de Reyansh si mémorable. Merci @vikaaskalantri d’avoir tout arrangé.”

Elle et le fils de Saif Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, auraient été ensemble, selon des rumeurs antérieures. Apparemment, Palak ne sort pas avec lui pour le moment, mais Vedang Raina, qui le joue dans The Archies, est proche d’elle.

Selon Pinkvilla, les deux acteurs s’entendent très bien et ont réussi à garder leur vie personnelle à l’abri des regards du public. L’initié a en outre déclaré que les artistes se fréquentaient depuis deux ans et qu’ils partageaient la Sam Talent Agency.

Il a en outre ajouté: “Leur intimité croissante et leur PDA lors de soirées privées créent beaucoup de buzz dans la ville B, mais d’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à garder leur relation secrète.” La source a en outre affirmé que la mère de Palak, Shweta, n’avait aucune objection au choix de Jr Tiwari. En fait, elle aime Raina et elle est impressionnée par le choix de Palak.