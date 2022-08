Palak Tiwari n’aime pas son père Raja Chaudhary et évite de lui parler; L’ex-mari de Shweta Tiwari révèle des détails choquants

Palak Tiwari est actuellement l’actrice la plus populaire de la ville grâce à sa chanson à succès Bijlee Bijlee. La jeune fille lui a même fait tourner la tête avec son apparition à un dîner avec le fils de Saif Ali Khan et Amrita Singh, Ibrahim Ali Khan Pataudi. Alors que Palak a ouvertement parlé du mariage troublé de sa mère avec Raja Chaudhary, son père ignore en ce moment de lui parler, affirme l’ancien acteur. Raja Chaudhary dans sa conversation a récemment révélé que Palak n’aime pas lui parler et qu’elle ignore souvent pour se livrer à une conversation avec lui.

S’adressant à ETimes, il a posé des questions sur son lien avec sa fille Palak, il a dit: “Elle (Palak) n’aura pas de temps pour moi en ce moment. Même moi, je n’ai jamais eu de temps pour mes parents non plus, donc ça me va. Elle est en contact. Elle répond parfois dès qu’elle a le temps. Je ne l’appelle pas. Je lui envoie seulement un SMS ou un e-mail et j’attends sa réponse. Je n’ai pas l’occasion de (la rencontrer). Soit elle est trop occupée, soit peut-être qu’elle m’ignore, elle ne m’aime pas non plus.”

Raja Chaudhary RÉVÈLE que Shweta Tiwari l’a bloqué sur sa liste de contacts

L’acteur a même été interrogé s’il est en contact avec l’ex-ex-femme de l’actrice de télévision Shweta Tiwari, il l’a nié et a même révélé qu’il l’avait mis sur sa liste noire. ” Elle (Shweta) a bloqué mon numéro il y a de nombreuses années. J’ai un problème avec elle, pourquoi n’en parlez-vous pas ? Pourquoi essayez-vous toujours de tout emporter avec vous ?…” Alors qu’il n’y a que quelques mois il y a Raja Chaudhary était reconnaissant à Shweta d’avoir maintenu une relation cordiale avec ses plus grands et l’a même félicitée pour sa bonne éducation.