Palak Tiwari fait preuve d’audace et exhibe sa bralette Calvin Klein à l’aéroport | Regarder la vidéo

Palak Tiwari est la fille de l’actrice de télévision indienne populaire Shweta Tiwari et de son ex-mari Raja Chaudhary. Elle est née le 8 octobre 2000 à Mumbai, Maharashtra. Récemment, Palak Tiwari est devenu showstopper pour Calvin Klein, cependant, les internautes ont impitoyablement trollé l’actrice pour sa promenade sur la rampe lors de l’événement. Palak a grandi aux yeux du public en raison de la renommée de sa mère dans l’industrie de la télévision indienne. Elle a souvent accompagné sa mère à des événements et à des remises de prix. Palak a toujours été intéressée par le théâtre et a été formée dans le métier depuis son plus jeune âge. Palak a fait ses débuts d’actrice en 2021 avec le film « Quickie », une comédie romantique produite par le cinéaste Karan Johar.