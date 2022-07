Palak Tiwari est magnifique lors d’un événement récent; mais les internautes la confondent avec Sonam Kapoor, Soha Ali Khan [Watch Video]

La fille de Shweta Tiwari Palak Tiwari est l’un des enfants vedettes les plus populaires. Elle n’a pas encore fait ses débuts d’actrice, mais à cause des médias sociaux et de quelques vidéoclips, Palak a toujours attiré l’attention de tout le monde. Récemment, elle a été aperçue lors d’un événement et les internautes ont pensé qu’elle était Sonam Kapoor ou Soha Ali Khan. Un internaute a commenté: “Pendant une seconde, j’ai cru que c’était Sonam.” Un autre internaute a écrit : “Je pensais qu’elle était Soha Ali Khan.” Nous nous demandons ce que Palak a à dire sur le fait d’être comparé à des actrices comme Sonam et Soha. Pendant ce temps, tout le monde attend avec impatience le premier film de Palak, Rosie : The Saffron Chapter.