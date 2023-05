Palak Tiwari dit que sa mère Shweta Tiwari est une tante typique desi : « Les gens ont cette impression que… »

Palak Tiwari et Shweta Tiwari forment l’un des duos mère-fille les plus populaires de l’industrie. Cette année seulement, Palak a fait ses débuts à Bollywood avec un film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Shweta, d’autre part, profite de son passage à la télévision. Quand il s’agit d’être mère, Shweta est comme n’importe quelle autre maman sur la planète, révèle Palak dans une interview. Ce n’est pas la première fois que Palak parle de sa mère.

Palak Tiwari dit que sa mère est une tante typique desi

Dans une interview avec Curly Tales, Palak Tiwari, cite un portail de divertissement en ligne, dit que sa mère, Shweta Tiwari, est cool mais qu’elle ressemble aussi à une tante desi typique. « Les gens ont cette impression que ma mère est vraiment cool », tout en ajoutant que Shweta est comme elle la laisse faire beaucoup de choses. Mais, Palak explique que Shweta est aussi très gentille tante et la questionnera si elle demande Rs 20. Elle partage que l’actrice de Main Hoon Aparajita la réprimandera également pour avoir mangé à l’extérieur et lui demandera de manger ‘Ghar Ka Khana.’ Auparavant, quand Palak était à l’école, Shweta demandait si elle avait besoin de quelque chose, mais de nos jours, Shweta lui dit de ne pas demander d’argent.

Palak explique comment Shweta est conscient de tout

L’actrice de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan partage ce que les gens pourraient penser, elle vit sa meilleure vie car elle gagne et tout. Même avec ses cartes, c’est Shweta Tiwari qui obtient les OTP et chaque fois qu’elle doit acheter quelque chose, elle doit l’appeler et la supplier de lui donner l’OTP. L’actrice l’interrogera encore une fois sur l’argent en jeu et après avoir obtenu une réponse, Shweta demandera : « Paise ped pe ugte hain ? ». Au moment où elle convainc sa mère de lui donner l’OTP, ses trois minutes expirent et elle doit demander un nouveau OTP, puis embêter à nouveau l’actrice. Shweta se plaint alors que Palak perturbe son tournage, affirme Palak.

Palak partage également qu’elle trompe Shweta Tiwari sur le shopping. L’actrice raconte que chaque fois qu’elle fait ses courses en dehors de l’Inde et que Shweta l’interroge à ce sujet, elle lui dit qu’il y a eu une remise massive, etc.