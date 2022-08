Palak Tiwari célèbre Raksha Bandhan avec son demi-frère Reyansh et partage d’adorables photos

La fille de Shweta Tiwari, Palak Tiwari, est une fervente utilisatrice des médias sociaux, elle partage souvent des photos avec sa famille et ses amis sur Instagram. À l’occasion de Raksha Bandha, elle s’est rendue sur Instagram et a partagé d’adorables photos avec son demi-frère Reyansh Kohli.

Palak et Reyansh ont été vus en train de se jumeler dans des tenues jaunes et bleues. Partageant les photos, elle a écrit: «Mon destin, la joie de mon cœur, mon but, mon petit frère) Je t’aime pour toujours. Un très joyeux rakhi à tous, j’espère que vous êtes toujours en présence de vos proches.

Regarde:







Pour les non-initiés, Raja Chaudhary a épousé Shweta Tiwari en 1998 et le couple s’est séparé après neuf ans de leur mariage en 2007 avec le divorce officiel en 2012. Palak Tiwari, leur fille est née en octobre 2000 et reste avec l’actrice de Kasautii Zindagii Kay. Dans une récente interview, Raja a parlé de son équation actuelle avec son ex-femme Shweta et sa fille Palak.

C’était en 2021 lorsque Raja a rencontré Palak après une interruption de treize ans dans un moment émouvant pour le duo père-fille. Il a révélé que Shweta avait bloqué son numéro et que sa fille était en contact avec lui mais ne le rencontrait pas, déclarant qu’elle était “trop ​​​​occupée ou qu’elle l’ignorait”.

Lorsqu’on lui a demandé si Raja était en contact avec le gagnant de Bigg Boss 4, il a répondu à ETimes : “Non, elle a bloqué mon numéro. Mon problème avec elle est : pourquoi ne pas en parler ? Si un copilote et un pilote sautent , pourquoi un seul devrait avoir le parachute ? Je n’ai pas eu le parachute.

Il a ajouté qu’il est en contact avec Palak et a dit : “Oui, mais par la grâce de Dieu, elle est très occupée. Même moi, je n’avais pas le temps pour les parents, ça va. Je ne l’appelle pas. elle et attendez sa réponse.”. On lui a en outre demandé s’il rencontrait Palak, puis il a répondu: “Non, je ne le fais pas. Je n’ai aucune chance. Soit elle est trop occupée, soit elle m’ignore.”

