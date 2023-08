Palak Tiwari affirme que sa mère Shweta Tiwari obtient tous les OTP pour les dépenses sur ses cartes; les internautes refusent de croire, ‘Ye thodha zyaada hogaya’

Palak Tiwari s’est révélée être l’une des actrices les plus honnêtes, grâce à ses dernières conversations. Mais il y a des moments où elle a un pied dans la situation du chaton, mais tout cela est une expérience d’apprentissage pour elle, et son interview avec Salman Khan lors du tournage de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est un exemple classique, et en ce moment une interview de plus de l’actrice devient virale, où on la voit affirmer que maman Shweta Tiwari est appelée les OTP malgré qu’elle utilise ses cartes. Dans cette dernière vidéo, vous pouvez voir Palak révéler « Mais les OTP viennent toujours sur le numéro de ma mère pour mes cartes, et elle est comme, encore une fois, tu dépenses 1000 roupies. Est-ce que l’argent pousse sur les arbres ? Et puis je dois la convaincre jusqu’à l’expiration de l’OTP ». C’est en effet mignon si Palak et les fans adorent cette conversation honnête de l’actrice ».

Regardez la vidéo de Palak Tiwari affirmant que sa mère, Shweta Tiwari, obtient des OTP sur son téléphone malgré l’utilisation de ses propres cartes.

Alors que Palak fait ces affirmations avec gentillesse, les internautes ne la croient pas, la traitant de menteuse et disant que c’est quelque chose qu’ils ne peuvent pas croire. Palak a souvent parlé des difficultés auxquelles sa mère a été confrontée en élevant une mère célibataire et de la façon dont elle a toujours voulu aider financièrement sa mère, et aujourd’hui, elle est capable de le faire et est extrêmement fière de son parcours.

Palak fait également la une des journaux en raison de rumeurs sur sa relation avec le fils de Saif Ali Khan et d’Amrita Singh, Ibrahim Ali Khan Pataudi, et ces derniers temps, ils font beaucoup d’apparitions ensemble, ce qui ne fait qu’enflammer l’idée qu’ils soient ensemble. Il y a à peine deux jours, ils ont fait une entrée aux fiançailles d’Aliyah Kashyap, mais ils ont choisi de venir différemment pour ne pas attirer l’attention des médias, mais tous les fans peuvent dire qu’ils vont bien ensemble.