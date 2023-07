Palak Tiwari à Suhana Khan : les 10 stars les plus éblouissantes en robes moulantes

Adipurush de Prabhas n’a pas réussi à laisser une marque sur le public. Des facteurs tels qu’une mauvaise caractérisation, des dialogues familiers et une distorsion de l’épopée du Ramayana se sont avérés être un désastre au box-office. Apparemment, réalisé avec un budget de Rs 500 crores, ce réalisateur Om Raut a été bien sous-performé. Mais, il semble que les ennuis ne font que commencer pour Prabhas. L’acteur qui s’est bouclé pour la sortie de son prochain film Project K va boucler les cornes avec non pas un mais deux films à gros budget, à savoir Guntur Karaam de Mahesh Babu et HanuMan de Teja Sajja.

Project K affrontera HanuMan de Teja Sajja et Guntur Kaaram de Mahesh Babu

La date de sortie de Project K a été finalisée le 12 janvier 2024, à l’occasion de Sankranti. Par coïncidence, la journée marque également la sortie de Guntur Karaam et HanuMan. Avec Adipurush recevant déjà de vives critiques de la part des masses ainsi que de personnalités éminentes du cinéma et de la télévision, une ombre d’inquiétude pourrait planer sur Prabhas. Il y a de fortes chances que la course décevante d’Adipurush sur les écrans argentés puisse également avoir un impact négatif sur le projet K de Prabhas.

Hanuman de Teja Sajja

En parlant de HanuMan de l’acteur Teja Sajja, les rapports affirment que le film sera riche en effets visuels et graphiques, avec de nombreux détails CGI. Il n’y a pas si longtemps, Prashanth Varma a révélé la date de sortie de HanuMan sur ses pseudos de réseaux sociaux. Lâchant l’affiche de la vedette de Teja Sajja, il a écrit : « J’ai passé 2 ans de ma vie sur ce film et je suis prêt à passer encore 6 mois pour ne vous donner que le meilleur ! HanuMan le 12 janvier 2024, SANKRANTHI. » L’affiche accrocheuse et vibrante montre Teja Sajja sautant d’une falaise, tenant un drapeau Hanuman dans ses mains.

I have spent 2 years of my life on this film and ready to spend another 6 months to give you nothing but the best! 🙏🏽#HANUMAN on JAN 12th 2024, SANKRANTHI@tejasajja123 @Niran_Reddy @Primeshowtweets#HanuManForSankranthi pic.twitter.com/YkBBR8TPv0 — Prasanth Varma (@PrasanthVarma) July 1, 2023

Guntur Kaaram de Mahesh Babu

En parlant de Guntur Kaaram de Mahesh Babu, les masses ont placé de grands espoirs sur l’artiste d’action. Dirigé par Trivikram Srinivas, les spéculations vont bon train sur le fait que Pooja Hegde, qui était auparavant encordée pour le film, a été remplacé par Sreeleela.

Distribution du projet K

Pendant ce temps, le projet K de Prabhas est présenté comme un film de science-fiction. Il est réalisé par Nag Ashwin et comprend un ensemble de distribution composé de Deepika Padukone, Disha Patani, Amitabh Bachchan et Kamal Haasan dans des rôles cruciaux. Bien que l’intrigante affiche de Project K ait attiré l’attention des masses, son intrigue reste toujours un mystère.