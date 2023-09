Palak Tiwari a été critiqué pour avoir « fait preuve d’attitude » envers Ishaan Khatter, les internautes disent « isko lagta hai ki ye… »

Dans la vidéo virale, on peut voir Palak Tiwari ignorant Ishaan Khatter lors d’un événement.

Palak Tiwary, la fille de Shweta Tiwari, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, avec Salman Khan, ne manque jamais de nous surprendre avec son look élégant. Elle est récemment apparue lors d’un événement dans une belle robe noire.

La vidéo de Palak devient désormais virale sur les réseaux sociaux. Cependant, ce qui a retenu l’attention de tout le monde, c’est son « attitude ». Dans le clip, on peut la voir ignorer Ishaan Khatter et « faire preuve d’attitude » à son égard. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit : « Elle a tellement d’attitude, il est si humble. » Le deuxième a déclaré : « Ce n’est pas à cause de son attitude qu’elle s’est énervée, je pense que ce sont des raisons personnelles. »





La troisième personne a commenté : « Ils semblent tous les deux mal à l’aise ensemble. Je ne vois pas cela fonctionner. De plus, elle a l’air prétentieuse, avec une attitude de star sans aucun travail pour le sauvegarder… désolé mais ça ne marche pas du tout pour moi. La quatrième a déclaré: « Elle est en colère parce que isko lagta h ki ye kamse kam Ibrahim Khan de mériter la niche krti h ussse que vous méritez nai krti iski nazar me. »

La cinquième personne a commenté : « Tellement d’attitude sans aucune manière… Elle n’a même pas dit bonjour à Ishaan. » Le sixième dit : « Itna attitude kya bata Rai hai palak ». La septième a dit : « Elle a des problèmes avec Shenaaz et je sais maintenant Ishaan… elle continue de faire les mêmes grimaces à tous les gens qu’elle n’aime pas ! même personne fière et égoïste comme sa mère… sois humble homme !!! Ishan est un acteur plus grand que toi… il est si humble ! ainsi que des problèmes avec Shenaz et K maintenant Ishan.. elle continue de faire des grimaces à tous les gens qu’elle n’aime pas ! même personne fière et égoïste comme sa mère… sois humble homme !!! Ishan est un acteur plus grand que toi… il est si humble !

Pendant ce temps, Palak a fait ses débuts à Bollywood avec le film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, qui mettait également en vedette Shehnaaz Gill.