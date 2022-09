Palace révèle pourquoi le prince Harry s’est assis derrière le roi Charles au deuxième rang pour les funérailles de la reine – et non à côté de William

Le PRINCE Harry et Meghan Markle étaient assis au deuxième rang lors des funérailles de la reine en raison de leur âge, affirme-t-on.

Les petits-enfants de la reine ont été classés par ordre d’âge approximatif, ce qui signifie que le duc et la duchesse de Sussex étaient derrière le roi Charles.

Le prince Harry et Meghan Markle étaient assis derrière le roi et la reine consort pour les funérailles

Ils ont été placés au deuxième rang en raison de l’ordre d’âge des petits-enfants de Sa Majesté Crédit : AFP

Les responsables ont également déclaré que le plan des sièges avait été conçu pour garantir que les familles restent ensemble, ont ajouté des sources du palais de Buckingham.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont assis dans l’allée opposée à son frère et à sa famille, qui ont été placés au premier rang.

Le couple s’est plutôt assis à côté de la princesse Beatrice et de son mari Edoardo Mapelli Mzzi.

Le roi Charles était assis à côté de la reine Camilla au premier rang, avec ses frères et sœurs, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward et leurs épouses.

Une source du palais a déclaré au Times que les petits-enfants de la reine avaient été classés par ordre d’âge approximatif dans le but de garder les familles ensemble.

Hier, les observateurs des funérailles à la télé ont partagé une théorie suggérant que la duchesse de Sussex avait été bloquée des caméras.

Les utilisateurs des médias sociaux ont estimé qu’une bougie avait été “placée” pour masquer le visage de la duchesse de Sussex pendant le service à l’abbaye de Westminster.

Meghan était assise derrière Camilla, la reine consort et à côté de son mari, le prince Harry – mais pour une grande partie du service funéraire d’État, seul son chapeau pouvait être visible pour ceux qui regardaient à la télévision.

Il n’y a aucune suggestion que le placement de l’une des quatre bougies entourant le cercueil de Sa Majesté ait été intentionnellement positionné pour obscurcir le visage de la duchesse.

Néanmoins, les utilisateurs de Twitter ont afflué sur le site de médias sociaux pour partager leurs réflexions sur le placement au milieu d’une journée historique dans l’histoire de la Grande-Bretagne.

Une personne a affirmé: “Je ne veux pas être un théoricien du complot, mais cette bougie bloque totalement la vue de Meghan.”

Plus tard dans la journée, le prince William a conduit son frère et Meghan Markle à leurs sièges dans la chapelle Saint-Georges, à Windsor.

Rejoignant la congrégation de 800 personnes, William a conduit ses deux enfants aînés, la princesse Charlotte de Galles et le prince George de Galles, à leurs sièges.

On pouvait voir William faire une pause avant de s’asseoir – et dans un moment émouvant, il fit signe à son frère et à sa belle-sœur de passer devant.

Il laissa ensuite George et Charlotte passer devant lui également, plaçant Kate entre eux avant de s’asseoir lui-même au bout de la rangée.

Cela s’est produit alors que le roi Charles se tenait côte à côte avec ses proches en deuil pendant le service d’incarcération d’une heure plus tôt.