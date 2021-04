Palace Pier est l’attraction vedette du bet365 Mile à Sandown vendredi.

Double vainqueur sur le site d’Esher en tant que juvénile, le poulain Kingman a fait sa marque au plus haut niveau la saison dernière avec des victoires dans le Groupe 1 dans les St James’s Palace Stakes à Royal Ascot et le Prix Jacques le Marois à Deauville.

Il a rencontré une défaite pour la première fois alors qu’il n’était que troisième derrière l’as français The Revenant lors de son dernier départ de 2020 dans les Queen Elizabeth II Stakes à Ascot, mais on s’attend généralement à ce qu’il fasse un retour à l’action réussi pour l’équipe père-fils de John et Thady Gosden.

Thady Gosden a déclaré: « Le plan était d’aller directement au Lockinge (à Newbury), mais nous avons décidé de donner une course au Palace Pier à Sandown car il semble assez frais à la maison.

« Il a commencé sa vie la saison dernière avec un handicap à Newcastle et a fini par gagner deux groupes, donc il a bien fait tout au long de la saison, mais il avait déjà montré une bonne forme en tant que juvénile.

« Il a perdu une chaussure en sortant de la porte à Ascot lors de la Journée des champions. Bien qu’il ait gagné sur un terrain mou, le terrain à Ascot était sans fond et c’était un peu trop profond – terminer troisième était un honneur pour lui.

«Il a bien travaillé, il semble s’amuser et semble être passé de trois à quatre.

« Je suis sûr qu’il y aura de jolis milers de trois ans, mais j’espère qu’il pourra être parmi les meilleurs des plus âgés. »

La plus grande menace de Palace Pier semble être le Khuzaam formé par Roger Varian.

Une opération hongre pendant la saison morte semble avoir fait l’affaire pour le joueur de cinq ans, qui était vraiment impressionnant lors de la journée des finales des championnats tous temps à Lingfield il y a trois semaines.

Angus Gold, directeur des courses pour l’opération Shadwell de feu Sheikh Hamdan Al Maktoum, a déclaré: «S’attaquer à Palace Pier n’est certainement pas une tâche facile, mais cela nous dira où nous en sommes avec le cheval.

« Il est parti dans le bon sens. Nous l’avons vu à la fin de l’année dernière et il est sorti et a bien gagné deux fois.

« Nous voulons voir où il se situe en le dirigeant vendredi. »

Happy Power d’Andrew Balding, qui a gagné dans les groupes 3 et 2 la saison dernière, prend la relève après avoir terminé neuvième du Qipco British Champions Sprint lors de sa dernière visite.

Bless Him de David Simcock complète le line-up.