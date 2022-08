Palace “inquiet” de ce que Meghan Markle partagera dans le podcast Spotify alors qu’elle “montre des cicatrices de bataille”, dit Omid Scobie

BUCKINGHAM Palace s’inquiète de ce que Meghan Markle partagera dans sa nouvelle série Spotify, a déclaré Omid Scobie.

Le premier épisode tant attendu du podcast Archewell de Meghan a été publié hier après qu’elle et le prince Harry aient signé un accord de 18 millions de livres sterling avec Spotify après leur sortie de l’entreprise.

Le premier épisode de Meghan de son podcast Archewell est sorti Crédit : Spotify

Elle et le prince Harry ont signé un accord de 18 millions de livres sterling avec Spotify après leur sortie de la société

Omid Scobie dit que les assistants royaux attendent nerveusement la suite Crédit : Getty

Dans le premier épisode, Meghan a été rejointe par la légende du tennis Serena Williams pour discuter de ce que signifie être une femme “ambitieuse”.

Les auditeurs ont entendu la duchesse de Sussex parler d’expériences personnelles, comment sa séquence ambitieuse a été mise au défi et a revécu le moment d’horreur où on lui a dit qu’un incendie s’était déclaré dans la crèche de son fils Archie alors qu’elle était en tournée en Afrique du Sud.

Mais malgré la conversation touchant à un large éventail de questions et d’idées, il est entendu que le Palais attend nerveusement ce qui pourrait suivre.

Dans sa dernière chronique pour Yahoo en tant que rédacteur en chef royal, Omid Scobie a laissé entendre qu’il l’avait de bonne entente, les aides gardent une oreille attentive.

Omid a écrit: “On m’a dit que les assistants de Buckingham Palace ne restaient certainement pas calmes, ni ne continuaient après la première de l’émission mardi, inquiets de ce qui pourrait être partagé au cours des 12 prochaines semaines.”

Il a déclaré qu’un assistant avait depuis tenté de jeter le doute sur la version des événements de Meghan tandis qu’un autre a affirmé qu’il était “injuste” que la mère de deux enfants parle lorsque la maison royale ne peut pas répondre.

Mais il a soutenu que “c’est la réalité que l’institution royale a contribué à créer”.

Il a déclaré: “Non censurée et indifférente, Meghan, comme Harry, a réussi à créer une existence plus saine et plus heureuse depuis qu’on lui a montré la porte après le rejet de la proposition du couple à moitié ouverte.

“Les deux sont maintenant libres de montrer leurs cicatrices de bataille comme et quand ils l’entendent.”

Buckingham Palace a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par The Sun Online.

Au cours du premier épisode, la duchesse révèle comment sa vie a changé lorsqu’elle a rejoint le cabinet – affirmant qu’elle avait “ressenti la négativité” d’être étiquetée “ambitieuse”.

Dans l’épisode, la Meghan déclare : “Donc, je ne me souviens pas avoir personnellement ressenti la connotation négative derrière le mot ambitieux jusqu’à ce que je commence à sortir avec mon mari actuel.

« Et euh, apparemment l’ambition est, euh… une chose terrible, terrible, pour une femme qui l’est – selon certains.

“Donc, depuis que j’ai ressenti la négativité derrière cela, il est vraiment difficile de ne pas le ressentir.

“Je ne peux pas l’ignorer non plus, dans les millions de filles et de femmes qui se font plus petites – tellement plus petites – sur une base régulière.”

Elle a également appelé les fans à partager sa devise #dontbelievethetype après avoir publié son podcast tant attendu – mais moins de 60 personnes l’ont posté en permanence sur Instagram.

Les invités de Meghan comprendront Mindy Kaling, Ziwe Fumudoh et Margaret Cho.

Le premier podcast survient près de deux ans après que Harry et Meghan ont signé un projet de podcast de 18 millions de livres sterling avec le géant de l’audio Spotify.

En janvier, Spotify a pris le projet “en main” en embauchant une foule de producteurs internes pour aider à fournir du contenu.

Spotify a déclaré qu’il attendait avec impatience un lancement “à grande échelle” des émissions en 2021 – mais rien n’est apparu.