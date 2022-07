Palace envisage plus de signatures alors que Vieira minimise les espoirs européens

Melbourne (AFP) – L’entraîneur du Crystal Palace, Patrick Vieira, a admis lundi qu’il avait besoin de plus de joueurs pour renforcer son équipe, et a minimisé les espoirs que l’équipe puisse monter un défi sérieux aux meilleurs clubs cette saison.

Les Eagles ont terminé 12e de la Premier League anglaise et ont atteint les demi-finales de la FA Cup lors de la première année du Français, dans le but de faire mieux cette saison.

Mais l’ancienne star d’Arsenal et de Manchester City a déclaré que la sécurisation du football européen pour le club du sud de Londres serait probablement un pas trop loin.

“Non, non, non, non, non”, a-t-il déclaré, interrogé par l’AFP sur cette perspective avant leur affrontement avec Manchester United au Melbourne Cricket Ground mardi.

“Ce qui est important pour nous, c’est d’essayer d’améliorer, bien sûr, par rapport à l’année dernière, la façon dont nous voulons jouer.

“Je pense que nous avons fait une très bonne saison et l’un des moyens de nous améliorer est d’améliorer l’équipe. Nous sommes encore à court de joueurs que nous avons.

“J’espère que nous ferons quelques autres signatures et cela nous aidera à être plus ambitieux.”

Palace a jusqu’à présent recruté le milieu de terrain malien Cheick Doucoure de Lens, le gardien anglais Sam Johnstone de West Brom et l’attaquant du Derby Malcolm Ebiowei.

Vieira ne serait pas attiré par qui d’autre il recherchait.

Rendre son travail plus difficile est le fait que plusieurs habitués de la première équipe ne sont pas en tournée de pré-saison, avec seulement 11 joueurs seniors dans une équipe de 26 joueurs remplie de jeunes.

Des stars telles que Wilfried Zaha, Christian Benteke, Marc Guehi, Eberechi Eze et Cheikhou Kouyate sont toutes restées à Londres, soit inaptes, soit ne remplissant pas les conditions d’entrée pour Singapour ou l’Australie.

Vieira a admis que le fait d’avoir deux équipes distinctes sur différents continents était un inconvénient majeur et pouvait entraver le début de leur saison, qui débutera le mois prochain contre son ancien club Arsenal.

“C’est difficile et stimulant car cela ne nous a pas permis de jouer plus de matchs ensemble et de travailler ensemble sur les bases tactiques”, a-t-il déclaré.

“Nous savons qu’il faudra quelques matchs avant que l’équipe ne se consolide vraiment et ait une bonne compréhension.

“Mais nous devons y faire face et penser à différentes façons de travailler et commencer le premier match contre Arsenal du mieux que nous pouvons.”