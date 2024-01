Palace dit que Kate a été hospitalisée pour une opération abdominale. Le roi Charles III va se faire soigner la prostate

La princesse de Galles a été hospitalisée après avoir subi une intervention chirurgicale abdominale prévue et restera à la clinique privée de Londres jusqu’à deux semaines, a annoncé mercredi le palais de Kensington.

Quelques instants après l’annonce de l’hospitalisation de Kate, le palais de Buckingham a révélé que le roi Charles III subirait une « procédure corrective » la semaine prochaine pour une hypertrophie de la prostate. Le palais a déclaré que l’état du roi était bénin.

Le palais a déclaré que le monarque de 75 ans cherchait un traitement pour une hypertrophie de la prostate « comme des milliers d’hommes chaque année ».

L’ancienne Kate Middleton devrait reprendre ses fonctions publiques après Pâques. La future reine, âgée de 42 ans, a été admise mardi à la London Clinic.

“La princesse de Galles apprécie l’intérêt que suscitera cette déclaration”, a déclaré le palais de Kensington. “Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants et son souhait que ses informations médicales personnelles restent confidentielles. “

Le palais n’a pas donné plus de détails, mais a confirmé que son état n’était pas cancéreux. Bien qu’elle soit généralement en bonne santé, Kate a déjà été hospitalisée alors qu’elle était enceinte après avoir souffert de graves nausées matinales.

Le palais a indiqué que Kate, l’épouse du prince William, souhaitait s’excuser d’avoir reporté ses prochains engagements.

“Elle espère en réintégrer le plus grand nombre possible, le plus tôt possible”, a indiqué le palais.

Royale par choix – et non par naissance – Kate est la fille d’une hôtesse de l’air et d’un régulateur de vol. Née à Reading, en Angleterre, le 9 janvier 1982, Catherine Elizabeth Middleton a grandi avec une sœur cadette, Pippa, et un frère cadet, James.

La famille est originaire d’un quartier aisé du Berkshire, à l’ouest de Londres, et a déménagé en Jordanie lorsque Kate avait 2 ans en raison du travail de son père. Ils sont retournés en Angleterre en 1986 et Kate a fréquenté le Marlborough College, où elle a pratiqué des sports tels que le tennis.

Elle a rencontré pour la première fois le prince William, le fils aîné de feu la princesse Diana et Charles, à l’Université de St. Andrews en Écosse.

Après le départ houleux du prince Harry et de Meghan pour la Californie en 2020, le prince et la princesse de Galles ont consolidé leur position parmi les membres les plus populaires de la famille royale. Kate, en particulier, est restée une royale fiable aux yeux du public – la mère souriante de trois enfants qui peut réconforter les parents en deuil dans un hospice pour enfants ou épater la nation en jouant du piano lors d’un concert de Noël télévisé.

Elle faisait partie des membres de la famille royale qui ont participé au service annuel du jour de Noël à Sandringham.