Le groupe populaire pakistanais Strings s’est séparé après 33 longues années et les fans, des deux côtés de la frontière, ont eu un chagrin collectif. La nostalgie, les souvenirs et toutes sortes d’émotions les ont envahis lorsque le groupe a annoncé jeudi qu’ils ne travailleraient plus ensemble. «Ce message est un peu différent de l’habituel. Nous avons décidé qu’aujourd’hui, 25/03/2021, est le jour où nous pourrons gracieusement conclure Strings. Les 33 dernières années ont été incroyables pour nous deux. Il est si rare d’avoir la chance de pouvoir faire des choses comme celle-ci et nous sommes infiniment reconnaissants à tous nos fans d’avoir rendu cela possible. Nous espérons que vous l’avez également trouvé utile », a écrit Strings dans leur un message. Strings était un groupe de hard rock pakistanais fondé par quatre amis d’université, Bilal Maqsood, Faisal Kapadia, Rafiq Wazir Ali et Kareem Bashir Bhoy, en 1988. Le groupe est crédité d’avoir alimenté la musique rock pakistanaise et inauguré une nouvelle vie dans l’industrie de la musique pakistanaise.

En plus de donner des coups comme Nadiya Ke Paar, Dhaani, Najane Kyun, Anjane, Chal Para parmi beaucoup d’autres, les morceaux de Strings ont également figuré dans quelques films de Bollywood comme Shootout At Lokhandwala et Zinda. Yeh Hai Meri Kahani de Zinda et Aakhri Alvida de Fusillade… Est devenu extrêmement populaire. Le groupe a également produit et réalisé des chansons dans le chapitre pakistanais de Coke Studio de 2013 à 2017.

En 1992, le groupe de quatre s’était dissous, seulement pour faire un retour avec Maqsood et Kapadia en 2000. Connu autant pour leurs succès classiques que pour leurs performances live mémorables, le groupe s’est construit une solide base de fans au fil des ans. Dans une interview, Maqsood avait déclaré: « Cela va prendre du temps avant que les gens ne s’asseyent et se souviennent de kay Strings aur Vital Signs aur Barbarians thay jinhon nay yeh music shuroo kee thee. »

Une émotion de tristesse a résonné de l’autre côté de la frontière peu après que le groupe a annoncé sa rupture et que les mélomanes se sont unis dans le deuil. Jetez un œil à certaines des réactions:

Donc, après 33 ans, Strings l’a appelé un jour. Si vous avez grandi dans les années 90, Bilal Maqsood et Faisal Kapadia faisaient partie de votre pack de départ – Duur / Dhaani, Sar Kiye Yeh Pahar / Anjane, Na Jaane Kyu / Titliyan. Leurs riffs blanchissaient les frontières. Allez bien, messieurs, vous étiez spéciaux ⚡— Kunaal Majgaonkar (@kunmajgaonkar) 26 mars 2021

Le groupe de cordes l’appelle un jour après 33 longues années. Merci beaucoup pour toutes les chansons incroyables au fil des ans. Bilal et Faisal vous l’avez fait jusqu’à présent et c’est une réalisation en soi. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais cela ne signifie pas que nous cessons de les chérir. Bonne chance . pic.twitter.com/yhtV8IjVCN– Sardar Nasir Ali Khan (@RJNASIROFFICIAL) 26 mars 2021

Toutes ces années pré-adolescentes et adolescentes écoutant Strings Music en boucle et ressentant toute la paix et le calme – Je ne peux jamais le remplacer! – Sawli Saloni (@shazlicious) 26 mars 2021

Bilal Maqsood, Faisal Kapadia et Strings Pakistan ont été en tête des classements de recherche Google en Inde peu après la rupture du groupe. La musique ne connaît pas de frontières, en effet.