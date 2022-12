Pakistan vs Angleterre: notes des joueurs du deuxième test passionnant et victoire de la série à Multan | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a continué d’atteindre de nouveaux sommets lors de sa victoire historique dans la série au Pakistan, avec de nombreuses performances exceptionnelles les aidant à remporter une victoire serrée lors du deuxième test.

Un Pakistan têtu a menacé de chasser son objectif de victoire difficile de 355 à Multan, seulement pour que l’Angleterre écarte les hôtes de 328 pour prendre une avance inattaquable de 2-0 dans la série de trois matches.

L’Angleterre n’avait jamais remporté auparavant deux tests lors d’une seule tournée à l’extérieur au Pakistan, Ben Stokes saluant la réalisation “spéciale” de son équipe, mais laquelle de ses formations mérite des applaudissements supplémentaires ? Sky Sports regarde de plus près…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes rejoint Michael Atherton pour discuter de leur victoire en série “spéciale” contre le Pakistan et de son rôle de capitaine de l’équipe.



Zak Crawley – 5

19 et 3

Crawley n’a pas été en mesure de reproduire son éclat au bâton de la semaine précédente à Rawalpindi, où il a suivi un 122 avec un demi-siècle, alors que le joueur de 24 ans est devenu le premier guichet anglais à tomber dans les deux manches.

Un 19 prudent le matin d’ouverture s’est terminé lorsqu’il s’est précipité vers l’avant lors d’une livraison tournante du débutant Abrar Ahmed et a été lancé avant de donner son guichet dans la deuxième manche lorsqu’il a été épuisé pour chasser un simple qui n’a jamais semblé être une option viable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le lancer sous les bras d’Abrar Ahmed frappe les souches avec Zak Crawley à court de son sol.



Ben Duckett – 8

63 et 79

Duckett a eu besoin de peu de temps pour se remettre au test de cricket après ses six ans d’absence avec des demi-siècles consécutifs en tant qu’ouvreur jouant un rôle clé pour aider l’Angleterre à fixer au Pakistan un objectif de victoire aussi improbable.

Les coups de balayage ont dominé le jeu de Duckett contre le spin lors de la première manche, avec ses 63 sur 49 livraisons et son partenariat au deuxième guichet avec Ollie Pope le catalyseur de la séance d’ouverture record de l’Angleterre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Duckett est parti pour 63 après avoir été piégé par Abrar Ahmed.



Duckett a admis qu’il “a essayé de balayer toutes les balles” d’Abrar, qui l’a piégé lbw quand il a raté une tentative de balayage inversé, tandis que le même quilleur l’a retiré le 79 dans la deuxième manche alors qu’il semblait prêt à menacer un deuxième siècle en autant de matches.

Joe Racine – 7

8 et 21 ; 2-23 et 1-65

Ce fut une autre semaine marquante dans la carrière de Root’s Test, même si ce sont ses réalisations avec le ballon à cette occasion qui se sont démarquées au-dessus de ses talents de frappeur incontestables.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Angleterre obtient la percée et Joe Root a 50 guichets de test avec Faheem Ashraf éliminé pour le Pakistan.



Root n’a pas réussi à fournir une contribution significative avec la batte dans les deux manches, étant piégé lbw par Abrar pendant seulement huit avant que le même quilleur ne le retire pour 21 via une superbe prise de Shafique.

Une jeune fille à double guichet a aidé à accélérer l’effondrement au bâton du Pakistan lors de la première manche, permettant à l’Angleterre de prendre une avance de 79 points en première manche, tandis que la prise intelligente de Root a mis fin aux manches dangereuses d’Imam-ul-Haq tard dans la troisième journée.

Root a également fait la première percée le dernier jour en supprimant Faheem Ashraf, un guichet qui l’a vu devenir le troisième joueur de l’histoire des tests à enregistrer plus de 50 guichets après avoir marqué plus de 10 000 courses.

Harry Brook – 9

9 et 108

Brook s’est immédiatement installé dans le giron anglais comme un vétéran du test, le joueur de 23 ans profitant d’un deuxième siècle consécutif en route pour être couronné joueur du match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les meilleurs coups du siècle fantastique de Harry Brook alors que l’Angleterre affrontait le Pakistan lors du deuxième test à Multan.



Un renvoi bon marché lors de la première manche, où il a skié le ballon dans les airs et fourni à Mohammad Nawaz la prise la plus facile, a été rapidement rectifié lors de la suivante car il a fourni la colle qui maintenait le tableau de bord de l’Angleterre ensemble.

Alors que les guichets tombaient autour de lui, Brook a affiché un brillant 108 sur 149 livraisons pour aider l’Angleterre à progresser vers une avance gagnante. Brook a admis après le match qu’il avait “essayé d’apprendre” de “l’erreur” de sortir à moindre coût – il l’a certainement fait !

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglais Harry Brook a déclaré que cela avait été un “mois exceptionnel” après avoir remporté la Coupe du monde T20 et marqué une centaine de tests, tout en louant le capitaine de Ben Stokes lors du premier test contre le Pakistan.



Ben Stokes – 8

30 et 41

Une masterclass tactique encore une fois du capitaine anglais.

Stokes s’est joué un peu un rôle de soutien tout au long du test alors qu’il tirait les ficelles, fournissant un partenaire solide à l’électrique Harry Brook dans la deuxième manche avant d’être renvoyé lorsqu’il était au niveau du record de l’entraîneur Brendon McCullum pour le plus de six tests (107).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton dit que Ben Stokes a transformé l’équipe de test d’Angleterre et qu’il deviendra l’un de leurs meilleurs capitaines s’il continue dans cette voie.



Stokes s’est tenu à l’écart de l’attaque au bowling et cela s’est avéré être un autre mouvement inspiré alors que Mark Wood a obtenu quatre guichets cruciaux dans la deuxième manche, Ollie Robinson et Jimmy Anderson tirant également avec le ballon en main sur un guichet délicat.

Présence rassurante constante sur le terrain, il a toujours semblé maître du plan de match et, au final, sa confiance en son équipe a été récompensée.

Samedi 17 décembre 4h30





Will Jacks – 6

31 et 4 ; 0-18 et 0-15

Le meilleur moment de Jacks est survenu lors de la première manche alors qu’il inscrivait un solide 31 sur 44 balles avec la batte, entrant au n ° 7 après le renvoi de Ben Stokes et assumant ce rôle de soutien pour Brook.

Après une solide manche d’ouverture, Jacks n’a pas pu tirer dans la seconde alors qu’il tentait de balayer un fantastique googly d’Abrar et a été envoyé à pied pendant quatre points à partir de seulement quatre balles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Abrar Ahmed rejoint l’attaque pour le Pakistan et a un impact instantané avec ce googly à Will Jacks.



Jacks n’a joué que huit overs à travers le test et, bien qu’il n’ait pas réussi à obtenir un guichet, n’a fait en moyenne que quatre points sur un guichet délicat pour le spin de l’Angleterre alors qu’il continue d’apprendre et de grandir dans le camp anglais.

Ollie Robinson – 8

5 et 3 ; 1-2 et 2-23

Une autre star de l’attaque de rythme de l’Angleterre, Robinson a été le fournisseur du guichet final qui a scellé la victoire de l’Angleterre alors que Mohammad Ali a été pris en retard pour un canard.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson a remporté le dernier guichet à Multan alors que l’Angleterre remportait sa première victoire dans la série Test au Pakistan depuis 2000.



Il a également pris le dessus sur le capitaine vedette pakistanais Babar Azam dans les deux manches, le retirant d’un partenariat solide dans les premières manches pour 75 points avant qu’une livraison sublime ne le voie licencié pour un seul point le troisième jour.

La contribution de Robinson ne s’est pas limitée au ballon, jouant également son rôle sur le terrain, prenant la prise pour éliminer Nawaz lors de la première manche dans une autre solide performance pour l’homme de Sussex.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson a laissé Babar Azam sous le choc après avoir mal évalué un congé lors de la troisième journée du deuxième match test de l’Angleterre contre le Pakistan.



Marc Bois – 9

36non et 6 ; 2-40 et 4-65

Revenir au cricket international n’est pas une mince affaire, mais Mark Wood l’a fait paraître sans effort en jouant un rôle principal avec le ballon pour l’Angleterre.

Après avoir aidé à éliminer l’ordre inférieur du Pakistan dans la première manche, Wood a pris le contrôle dans la seconde alors que son rythme a fourni la percée clé sur la route de l’Angleterre vers la victoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Steven Finn décrit Mark Wood comme le personnage parfait pour l’Angleterre et il a adoré le regarder jouer au bowling aujourd’hui.



Son renvoi de Saud Shakeel et de Nawaz juste avant le déjeuner a redonné de l’élan en faveur de l’Angleterre alors que le Pakistan a rapidement manqué d’options au bâton.

Il n’était pas trop minable avec la batte non plus, tirant un 36 invaincu dans les premières manches qui comprenaient huit limites, obtenant quelques courses tardives utiles alors que l’Angleterre fixait un objectif de 355. En effet, sans eux, l’Angleterre se dirigerait vers un décideur de série .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le quilleur rapide anglais Mark Wood a déclaré qu’il “traverserait un mur de briques pour Ben Stokes” après que les touristes aient remporté une série de tests au Pakistan



Jack Lessivage – 7.5

0 et 0 non ; 4-98 et 1-113

Les plus grands moments de Leach du test sont survenus dans les premières manches alors qu’il troublait constamment les frappeurs pakistanais, supprimant quatre des sept premiers pour aider l’Angleterre à prendre le contrôle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Butcher pense que le skipper anglais Ben Stokes joue un rôle essentiel dans la progression du bowling de Jack Leach après une autre superbe performance contre le Pakistan.



Les premières manches l’ont également vu obtenir un 100e guichet de test historique pour son limogeage de Mohammad Nawaz, devenant ainsi le 14e joueur anglais à le faire ce siècle, rappelant sa constance sur la scène internationale.

Un guichet délicat pour le spin dans la deuxième manche a réduit l’efficacité de Leach, mais il a frappé au moment le plus crucial juste avant la fin du jeu le troisième jour pour éliminer Imam à 60 et faire dérailler le bon départ du Pakistan dans un moment qui a changé la donne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir atteint 100 guichets de test, Jack Leach a déclaré que c’était un moment qu’il pensait ne jamais voir et admet qu’il s’améliore toujours.



James Anderson – 8

7 et 4 ; 1-16 et 2-44

Il n’y a pas assez de superlatifs pour décrire le Jaffa qu’Anderson a livré pour renvoyer Mohammad Rizwan dans la deuxième manche, trouvant une ligne parfaite et laissant Rizwan dans l’incrédulité totale à la masterclass dont il venait d’être témoin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Anderson a produit un Jaffa pour éliminer Mohammad Rizwan et donner à l’Angleterre son premier guichet de la deuxième manche.



Anderson a également retiré un joueur clé lors des premières manches du Pakistan alors qu’Imam marchait pour un canard, fournissant le catalyseur de l’effondrement au bâton du Pakistan et donnant à l’Angleterre une solide avance après deux jours de jeu.

Alors que son bâton pâlit par rapport à l’importance de son bowling, le balayage inversé pour une limite qu’il a joué sur sa première balle face à la deuxième manche a été un autre moment pour s’arrêter et apprécier le talent affiché.

Regardez la tournée anglaise du Pakistan en direct sur Sky Sports. La couverture du troisième test commence samedi à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event, le jeu commençant à 5h du matin.