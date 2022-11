Pakistan vs Angleterre: Nasser Hussain se souvient de la série gagnante dans l’obscurité de Karachi en 2000 | Nouvelles du cricket

Avant la première série de tests de l’Angleterre au Pakistan en 17 ans, Nasser Hussain de Sky Sports Cricket se souvient de la victoire dans la morosité de Karachi en décembre 2000…

Notre victoire 1-0 contre le Pakistan en 2000 était si spéciale parce qu’elle venait de nulle part.

Tout le monde supposait que les trois tests seraient tirés au sort et certains journalistes l’avaient déjà écrit comme “une série ennuyeuse”.

Jeudi 1er décembre 4h30





Un score de 0-0 semblait sur les cartes avant la dernière journée du troisième test, que le Pakistan a commencé le 71-3, nous menant de 88 points.

Mais dans ce type de situation, la troisième manche d’un test peut devenir un cauchemar absolu pour le frappeur latéral parce que vous ne savez pas s’il faut coller ou se tordre – et une fois que nous avons pris quelques guichets, j’ai senti que nous avions une chance.

Les joueurs pakistanais sont des héros pour leurs fans, mais nous avons senti qu’ils pourraient s’effondrer sous un peu de pression, et c’est ce qui s’est passé alors que nous les avons battus pour 158, avec Darren Gough et Ashley Giles prenant tous les deux trois guichets, nous laissant 176 pour chasser en moins de 50 overs.

Image:

Darren Gough (deuxième à droite) a remporté trois guichets lors de la deuxième manche du Pakistan alors que l’Angleterre était à 176 pour gagner





Nous n’avions absolument rien à perdre, en plus nous avions le luxe de savoir que nous pouvions vraiment y aller avec la batte parce que si nous avions des ennuis, nous aurions toujours la possibilité de réclamer une mauvaise lumière et de repartir avec un match nul.

J’ai dit à Michael Atherton que j’allais promouvoir certains des garçons d’un jour comme Graeme Hick à l’ordre de faire une fête, mais il m’a dit où aller et il avait tout à fait raison aussi !

Il était dans un surnom magnifique – il avait un taux de grève d’environ 78, comme il vous le dira avec plaisir – et nous a donné un bon départ.

Image:

Atherton a marqué 26 balles sur 33 en tête de l’ordre, frappant cinq quatre





Nous savions tous que la lumière pouvait être un problème et à la fin de notre course-poursuite, il faisait absolument noir au milieu. C’était tout à fait risible vraiment.

Je me souviens d’Inzamam-ul-Haq courant dans un sens dans le champ extérieur alors que le ballon allait dans la direction complètement opposée ! C’était si dur.

Ces jours-ci, nous n’aurions jamais terminé ce match car les arbitres auraient établi une lecture de référence quelques jours plus tôt qui aurait commencé vers 16 heures.

Steve Bucknor était l’un des arbitres ce jour-là.

C’était quelqu’un qui aimait être aux commandes et vous n’essayiez pas de conclure, alors quand le Pakistan a commencé à se plaindre de la lumière – comme n’importe quelle équipe de terrain, y compris nous, l’aurait fait – et a commencé à ralentir les choses, il avait quelques mots avec leur capitaine, Moin Khan.

Bucknor était catégorique sur le fait que le match allait être terminé, ce que mon partenaire au bâton à l’autre bout, Graham Thorpe, a trouvé hilarant, et il a dûment blessé Moin à ce sujet.

Image:

Hussain, Michael Atherton et Thorpe (de gauche à droite) célèbrent après la victoire de six guichets de l’Angleterre à Karachi





Avoir Thorpey – le petit maître – là-bas à la fin m’a calmé. Nous étions toujours confiants quand il était là-bas car c’était un homme pour les situations de pression et un joueur fantastique.

Le moment où il a frappé les points gagnants a été l’un des moments forts de ma carrière. Je suis sûr que c’est aussi l’un des siens. Il y a eu des scènes assez émouvantes alors que nous nous dirigions vers le vestiaire.

Cela faisait longtemps depuis la dernière tournée au Pakistan et nous avions des ponts à construire après l’incident de Shakoor Rana avec Mike Gatting en 1987.

Nous avions un excellent esprit d’équipe lors de ce voyage et nous nous sentions bien après avoir joué au cricket de qualité avant la série, battant les Antilles pour la première fois en 31 ans.

Je me souviens que la chanson de notre tournée était l’une des préférées de notre entraîneur Duncan Fletcher : « Who Let the Dogs Out ?

Image:

Les joueurs anglais posent avec le trophée après avoir battu le Pakistan il y a 22 ans





L’influence de Duncan dans cette série était énorme, sur le jeu de spin, en particulier.

C’était aussi un entraîneur assez défensif, ce qui était parfait pour cette tournée. L’équipe que nous avions n’allait jamais gagner la série 3-0. Nous avons dû nous asseoir et être patients.

Ce sera complètement différent cette fois-ci avec Brendon McCullum disant que le cricket agressif qui a si bien servi l’Angleterre pendant l’été à domicile de cette année sera à nouveau le modèle au Pakistan.

Je pense toujours que la capacité de Joe Root à battre longtemps sera cruciale, quelque chose dans laquelle il était excellent au Sri Lanka et en Inde il y a quelques années.

Ça va être une série fascinante.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef Brendon McCullum a déclaré que l’Angleterre prévoyait de jouer au cricket offensif au Pakistan dans la série de cette année



Matchs entre le Pakistan et l’Angleterre

Premier test, Rawalpindi (1-5 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

– Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket Deuxième test, Multan (9-13 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

– Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket Troisième test, Karachi (17-21 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

Équipe d’essai d’Angleterre pour la série pakistanaise

Ben Stokes (capitaine), Rehan Ahmed, James Anderson, Harry Brook, Zak Crawley, Ben Duckett, Ben Foakes, Will Jacks, Keaton Jennings, Jack Leach, Liam Livingstone, Jamie Overton, Ollie Pope, Ollie Robinson, Joe Root, Mark Wood .

Regardez la série de trois tests de l’Angleterre au Pakistan en direct sur Sky Sports Cricket. La couverture du match d’ouverture commence à 4h30 jeudi avant un départ à 5h du matin à Rawalpindi.