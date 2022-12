Pakistan vs Angleterre: les touristes remportent la victoire historique de la série Test avec une victoire spectaculaire de 26 points à Multan | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a remporté une victoire historique dans la série au Pakistan après que Mark Wood ait aidé les touristes à remporter une victoire spectaculaire de 26 points lors du deuxième test à Multan.

Le Pakistan semblait sur la bonne voie pour poursuivre son imposant objectif de 355 lorsque Saud Shakeel (94) et Mohammad Nawaz (45) ont déplacé les hôtes à 290-5, seulement pour que Wood revienne sur le chemin de l’Angleterre en éliminant les deux frappeurs juste avant le déjeuner. .

De brèves apparitions d’Agha Salman (20 pas sorti) et du débutant Abrar Ahmed (17) ont permis au Pakistan de se rapprocher de son total de victoires, mais l’attaque de rythme de l’Angleterre a réussi à nettoyer la queue pour renvoyer les hôtes pour 328.

Ollie Robinson revient pour prendre le guichet final et donner à l'Angleterre une célèbre victoire en série au Pakistan



Wood a été le choix des quilleurs, terminant avec 4-65, tandis qu’Ollie Robinson (2-23) a remporté le guichet final et James Anderson (2-44) a également impressionné alors que l’Angleterre a pris une avance inattaquable de 2-0 dans les trois matchs. Série d’essais.

Comment l’Angleterre a prévalu dans le thriller Multan

Reprenant sur 198-4 et nécessitant 157 points supplémentaires pour la victoire, le Pakistan n’a ajouté que 12 à son total de la nuit avant que Faheem Ashraf (10) ne frappe une livraison de Root directement à Zak Crawley au glissement.

L'Angleterre obtient la percée et Joe Root a 50 guichets de test avec Faheem Ashraf éliminé pour le Pakistan.



Le licenciement a vu Root devenir le troisième joueur de l’histoire des tests à avoir enregistré plus de 10000 courses et au moins 50 guichets, après Jacques Kallis et Steve Waugh, bien que l’Angleterre ait d’abord eu du mal à tirer parti de sa première percée.

Shakeel a commencé la journée sur 54 et a continué à ajouter à son décompte de courses, tandis que Nawaz s’est rapidement frayé un chemin à 45, la paire frustrant l’Angleterre en offrant peu d’opportunités dans un partenariat de 80 run sixième guichet.

Nawaz semblait destiné à un premier demi-siècle de test jusqu’à ce qu’il se gante derrière une courte livraison et offre à Wood son deuxième guichet, avant que le meneur de rythme anglais ne saisisse le cuir chevelu clé de Shakeel sur le coup du déjeuner.

Saud Shakeel est controversé après qu'Ollie Pope ait été réputé avoir mis ses doigts juste sous le ballon lors de la prise.



Le troisième arbitre Joel Wilson a conclu que Pope avait réussi à mettre ses gants sous le ballon pour prendre le ballon, mettant fin à une manche difficile d’une durée de 213 livraisons et laissant le Pakistan sept à l’intervalle et nécessitant encore 64 points supplémentaires.

Abrar est sorti en tirant après le déjeuner et a trouvé quatre limites de ses 10 premières livraisons, dont trois d’un Wood plus, pour mettre fin à son camée lorsqu’il a choisi Ben Duckett dans les couvertures pour donner à Anderson sa deuxième des manches.

Jimmy Anderson prend un gros guichet pour l'Angleterre après une brillante apparition d'Abrar Ahmed pendant le déjeuner !



Wood a battu Zahid Mahmood pour un canard pour quitter l’Angleterre au bord de la victoire, Robinson concluant la victoire et déclenchant des célébrations folles quand il a fait prendre Mohammad Ali sans marquer.

Et après?

L’Angleterre cherchera désormais à remporter un balayage de la série pour la première fois au Pakistan, le troisième et dernier match test commençant à Karachi samedi.

Regardez la tournée anglaise du Pakistan en direct sur Sky Sports. La couverture du troisième test commence samedi à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event, le jeu commençant à 5h du matin.