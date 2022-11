Pakistan vs Angleterre: la décision concernant le premier report du test sera prise jeudi en raison d’une maladie lors d’une tournée | Nouvelles du cricket

Une décision sera prise jeudi matin sur l’opportunité de reporter le début du premier test entre l’Angleterre et le Pakistan à vendredi, à la suite d’une épidémie de maladie dans l’équipe de tournée.

L’England and Wales Cricket Board et le Pakistan Cricket Board ont confirmé mercredi soir qu’une décision serait prise jeudi à 7h30 heure locale (2h30 GMT), deux heures et demie avant le début de la série. en cours.

Dans le cas où le début est repoussé de 24 heures, le match se jouera toujours sur cinq jours complets, sans ajustement à apporter aux dates restantes de la série de trois matchs, qui est la première tournée test de l’Angleterre au Pakistan depuis 17 ans. années.

Le capitaine Ben Stokes fait partie de ceux qui ont été touchés par ce que la BCE décrit comme une “infection virale”, seuls cinq joueurs anglais ayant assisté à la dernière séance d’entraînement prévue mercredi avant le match.

Une déclaration commune a déclaré: “Le Pakistan Cricket Board et le England and Wales Cricket Board ont discuté aujourd’hui de l’épidémie d’infection virale dans le camp de l’équipe de test masculine d’Angleterre et ont convenu à l’unanimité de retarder la décision sur le début du premier test, qui doit commencer jeudi, jusqu’à 7 h 30, heure du Pakistan, demain (jeudi).

“Les deux conseils ont pris la décision sur la base des conseils médicaux des médecins anglais, qui tournaient autour de la santé et du bien-être des joueurs, convenant que l’équipe de cricket d’Angleterre est en mesure de sélectionner un XI pour le premier des trois matchs du championnat du monde de test ICC, qui se jouera au Rawalpindi Cricket Stadium.

“Les deux conseils ont également convenu, sous réserve que les joueurs anglais ne récupèrent pas assez bien pour entrer sur le terrain jeudi matin, puis le test commencera vendredi et sera un match de cinq jours.”

Harry Brook, Zak Crawley, Keaton Jennings, Ollie Pope et Joe Root se sont présentés pour la séance d’entraînement au stade de Rawalpindi – emmené par l’entraîneur-chef Brendon McCullum – les autres restant à leur base d’Islamabad. Root a présenté des symptômes mardi mais s’est rétabli depuis.

Racine a dit Sports du ciel: “Je ne me sentais pas bien [on Tuesday] mais je me suis mieux réveillé ce matin, alors j’espère que ce n’est qu’une chose de 24 heures. Je n’ai pas réussi à voir beaucoup de gars donc nous verrons comment tout le monde voyage quand nous reviendrons à l’hôtel.

“Nous avons vraiment essayé de faire toutes les bonnes choses pour nous assurer que nous sommes prêts et préparés pour ce match, mais parfois la vie vous lance ces choses. Nous essaierons de nous assurer que nous sommes aussi prêts que possible.”

Racine : l’Angleterre cherche désespérément à jouer ce test

Joe Root a plaisanté en disant que Marcus Trescothick, Rob Key et Brendon McCullum seraient les trois premiers anglais contre le Pakistan !



Sur un éventuel report, l’ancien capitaine anglais a déclaré au Bbc: “Qui sait ce qui va se passer ? S’il y aurait la possibilité de le retarder d’un jour, je ne sais pas.

“C’est une tournée tellement monumentale et une série si importante pour tant de raisons. Nous avons attendu 17 ans pour venir au Pakistan pour jouer un match test, si cela signifie attendre un autre jour, est-ce la pire chose au monde ?

“Nous sommes tous désespérés de jouer à ce match et nous savons à quel point il est important pour les fans du Pakistan et leur équipe également.

Jeudi 1er décembre 4h30





“Je ne pense pas que ce soit nécessairement la pire chose au monde si nous devons attendre un jour de plus pour nous assurer que le match n’est pas annulé et que tout le monde obtient ce qu’il veut, ce qui est une série passionnante de trois matchs.”

Liam Livingstone – qui devrait faire ses débuts en test à Rawalpindi – a déclaré Sky Sports Nouvelles: “C’était étrange [on Tuesday]un par un, les gars ont dit “je ne me sens pas trop bien” et sont retournés dans leur chambre.

“Je vais bien, touchez du bois. Ce n’est évidemment pas agréable et je ne sais pas ce qui va se passer, mais j’espère que les gars pourront s’en remettre. Je pense qu’un bon signe est qu’ils recommencent à manger.”

Liam Livingstone donne les dernières nouvelles du camp d’Angleterre alors que ses coéquipiers souffrent d’un mal d’estomac



Sky Sports Cricket Nasser Hussain a déclaré: “Ils disent que c’est un bug de 24 heures, alors j’espère que l’équipe qui a été nommée sera celle qui prendra le terrain. Je serais très surpris si c’était si mauvais dans le camp qu’ils ne peuvent pas mettre une équipe dehors.

“Cela fait partie des tournées, vous devez prendre vos médicaments, retrousser vos manches, sortir et faire du mieux que vous pouvez.

“La seule bonne chose est qu’il ne fait pas trop chaud. Si vous avez la lurgie, vous vous sentez un peu vidé, donc 22 degrés, les conditions automnales, à Rawalpindi seront un peu plus faciles pour tous ceux qui ont eu le virus.

“Ce que je ne ferais pas, c’est d’en faire un test de quatre jours. Il fait rapidement noir ici, donc vous n’allez pas faire autant de cricket en une journée et sur un terrain plat, vous pourriez avoir du mal à obtenir un résultat en quatre jours. .”

L’Angleterre XI pour le premier test du Pakistan Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook, Ben Stokes (capitaine), Ben Foakes (guichet), Liam Livingstone, Jack Leach, Ollie Robinson, James Anderson

Livingstone prêt pour ses débuts en Angleterre

Stokes avait nommé son onze de départ nominal pour le match, notamment en remettant un arc de test à Livingstone et une première apparition au ballon rouge depuis 2016 pour Ben Duckett, mais ses plans pourraient désormais être contraints de changer.

Bien qu’il ne représente pas le Lancashire dans le championnat du comté depuis septembre 2021, Livingstone a attiré l’attention de Stokes et McCullum avec ses tirs accrocheurs au cricket à balle blanche.

Hussain et Michael Atherton discutent de la façon dont le bug qui balaie l’équipe pourrait affecter l’Angleterre à Rawalpindi



Stokes a déclaré: “C’était une conversation assez simple que j’ai eue avec lui (Livingstone), en fait avant de partir en Australie pour la Coupe du monde. Je lui ai dit où nous en étions en termes de lui jouant au cricket à balle rouge dans le sous-continent .

“Avec l’habileté qu’il a avec le ballon et la façon dont il joue avec la batte est très aligné sur la façon dont moi et Baz [McCullum] envie de voir l’équipe jouer. Il a sauté sur l’occasion.

Hussain pense que Livingstone s’intègre parfaitement dans la mentalité “Bazball” de l’Angleterre



“Je ne pense pas nécessairement que ne pas jouer à un match de ballon rouge sera trop important pour lui. C’est un joueur de cricket très naturel, il va sortir et vraiment s’exprimer.”

Hussain a ajouté: “Livingstone s’intègre parfaitement dans la mentalité” Bazball “.

“Je ne sais pas si” convaincu “est le bon mot, car je pense toujours qu’en tant que joueur anglais, vous voulez toujours jouer au test de cricket, mais avec l’attrait de l’argent dans le cricket à balle blanche, pour que Stokes dise à Livingstone, “Mettez ces finances de côté et venez faire partie de cette résurgence des matchs de test” est génial.

“Il doit aller là-bas et faire des courses. S’il fait des courses, ce sera assez offensif.”

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Brendon McCullum, a déclaré que son équipe avait l’obligation de jouer au cricket divertissant alors qu’elle retournait au Pakistan pour sa série de tests.



Stokes : Il y a de plus grandes choses dans la vie que le cricket

Stokes a annoncé lundi qu’il ferait don de ses frais de match de la série au Pakistan Floods Appeal, après qu’au moins 1 600 personnes aient été tuées et que des millions aient besoin d’aide à la suite de la catastrophe naturelle du début de l’année.

Le skipper a ajouté: “Venir ici est un moment monumental pour le cricket anglais et pour le Pakistan en tant que nation.

“Les inondations ont été dévastatrices pour le pays. Il y a des choses qui se passent dans la vie qui sont plus grandes que le sport et je me suis senti obligé de donner quelque chose en retour qui est plus grand que le cricket.”

McCullum dit que le capitaine Ben Stokes a demandé à ses joueurs d’être “comme des rockstars”



Matchs entre le Pakistan et l’Angleterre

Premier test, Rawalpindi (1-5 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

– Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket Deuxième test, Multan (9-13 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

– Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket Troisième test, Karachi (17-21 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

Regardez la série de trois tests de l’Angleterre au Pakistan en direct sur Sky Sports Cricket. La couverture du match d’ouverture commence à 4h30 jeudi avant un départ à 5h du matin à Rawalpindi.