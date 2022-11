Pakistan vs Angleterre: James Anderson dit que les touristes « rongent leur frein » pour le retour du test | Nouvelles du cricket

James Anderson a insisté sur le fait que l’équipe d’Angleterre « rongeait son frein » pour obtenir son premier test au Pakistan depuis 17 ans en cours à Rawalpindi jeudi.

Le joueur de 40 ans est le seul membre de l’équipe d’Angleterre à avoir déjà fait le tour du pays, en 2005, mais il n’a participé qu’à des matchs de la tournée boule rouge et à des internationaux d’une journée, pas à la série Test.

C’est la seule nation jouant au cricket où Anderson n’a pas encore disputé de matchs de test au cours de ses deux décennies de cricket professionnel, et le lanceur de couture est prêt à relever le nouveau défi.

“(Nous sommes) vraiment excités”, a déclaré Anderson. “Surtout après l’été que nous avons passé au test de cricket, nous avions l’impression de construire quelque chose et nous voulons maintenir ce genre de dynamique et en faire partie cet été était incroyable.

“Ensuite, faire partie de ce qui est un défi vraiment excitant pour nous ici… Des conditions différentes, différentes de ce que nous aurons connu auparavant en tant que groupe. C’est un défi vraiment excitant et je pense que nous sommes tous en train de mâcher au mors.”

En mars, l’Australie est devenue la première des trois grandes nations de cricket (Inde, Angleterre et Australie) à se lancer à nouveau dans une tournée de test au Pakistan et les deux premiers tests se sont terminés par des matchs nuls avant que les visiteurs ne remportent une victoire en série en finale. Jeu.

Cependant, Anderson pense que l’Angleterre a ce qu’il faut pour réclamer 20 guichets dans chaque match, un exploit que l’Australie n’a réussi que lors du dernier match test de sa série. À Rawalpindi, seuls 14 guichets sont tombés au cours des cinq jours de test, et cela pourrait s’avérer un défi difficile pour l’attaque de bowling en Angleterre.

Anderson a poursuivi: “Nous essayons de nous assurer que nous (les quilleurs) avons toutes les bases couvertes pour chaque éventualité et nous nous assurons que nous savons quels champs nous pourrions définir, en parlant également des détails de leurs frappeurs et en essayant d’élaborer des plans pour eux.

“Mais je pense qu’à ce niveau-là, c’est arrivé depuis quelques années dans l’équipe Test notamment où nous, je ne dirais pas que nous sommes autonomes, mais nous prenons soin les uns des autres, et nous avons de grands analystes.

“Nous avons d’excellents entraîneurs tout autour de nous et certains des meilleurs capitaines que le monde ait jamais vus dans notre groupe, nous pouvons donc également choisir leur cerveau et nous avons l’impression d’avoir ce qu’il faut pour prendre 20 guichets chacun Match test.”

Comment l’Angleterre jouera-t-elle au Pakistan ?

L’entraîneur-chef Brendon McCullum a déclaré que son équipe ne dérogerait pas à son style de cricket “agressif” alors qu’elle visait une victoire dans la série Test au Pakistan, tandis que le capitaine anglais Nasser Hussain s’attend à un défi difficile pour les touristes.

“Les terrains sont vraiment plats”, a déclaré Hussain Sports du ciel. “Ils restent bons pendant cinq jours et vous n’obtenez pas les six heures et demie complètes de cricket à cette période de l’année. Je pense que la statistique est que 47% des matchs de test ici se sont terminés par des matchs nuls, vous feriez donc mieux de trouver un moyen d’obtenir 20 guichets.

“En raison de la façon dont ils battent et de la vitesse à laquelle ils vont obtenir leurs courses, s’ils obtiennent de grandes courses rapidement, cela leur fera gagner un peu plus de temps pour obtenir 20 guichets. Je pense qu’ils vont manquer Mark Wood parce que vous avez besoin rythme express ainsi que spin mystère.Ils manquent de cela, mais ils ont le vétéran Anderson, qui a toutes les compétences.

“Tout le monde n’arrête pas de parler de ‘Bazball’. Il s’agit d’attaquer, mais il s’agit aussi de comprendre à quelle vitesse les conditions peuvent changer. Dès le départ, c’est peut-être un très bon moment pour frapper avec la balle qui arrive sur la batte, ce pourrait être le moment d’obtenir votre taux d’exécution jusqu’à quatre par plus.

“Puis tout d’un coup, quand il commence à se balancer et à tourner en sens inverse, vous devrez peut-être simplement changer certains des plans et les angles que vous créiez plus tôt. Je pense que l’Angleterre battra profondément car elle voudra continuer à aller dur

“Je ne pense pas qu’ils changeront beaucoup, simplement parce que ce sont des terrains plus plats qu’en Angleterre. Si vous le faites en Angleterre contre le ballon des Dukes où 250-300 est égal, vous allez certainement jouer de la même manière, cette marque attaquante, ici au Pakistan.”

