Pakistan vs Angleterre: Ben Duckett et Harry Brook aident à se forger une grande avance malgré le coup de guichet d’Abrar Ahmed | Nouvelles du cricket

L’Angleterre s’est rapprochée d’une victoire en série contre le Pakistan après avoir pris une avance décisive lors de la deuxième journée du deuxième test à Multan.

Jack Leach (4-98) a remporté trois guichets tôt samedi matin, tandis que Joe Root et Mark Wood en ont remporté deux chacun, alors que le Pakistan est passé de 142-2 à 202 tous à l’intérieur de la séance d’ouverture.

Babar Azam (75) et Saud Shakeel (63) ont offert la principale résistance à l’attaque anglaise, qui a construit un avantage de 79 points en première manche, tandis que des demi-siècles de Ben Duckett (79) et Harry Brook (74 pas sorti) ont aidé tirer les visiteurs plus loin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



C’est un début qu’Abrar Ahmed n’oubliera jamais après avoir remporté 10 guichets de match contre l’Angleterre



Abrar Ahmed (3-81) est devenu le deuxième joueur pakistanais de l’histoire à remporter 10 guichets lors de ses débuts en test, y compris Root dans les deux manches, bien que l’Angleterre ait clôturé 202-5 pour augmenter son avance à 281 points.

Comment l’Angleterre a pris le contrôle de Multan

Reprenant sur 107-2 et traînant par 174 courses, le Pakistan a ajouté 35 à son total de la nuit avant que le capitaine Azam ne soit renversé par la porte par une brillante livraison d’Ollie Robinson.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson est amené à l’attaque et est récompensé par le guichet du capitaine pakistanais Babar Azam



Shakeel a prudemment passé son demi-siècle mais a été retiré le 63 lorsqu’une superbe prise de plongée de James Anderson a apporté le 100e guichet de test de Leach, tandis que Mohammad Rizwan a pris 28 livraisons pour sortir de la marque alors que les quilleurs anglais impressionnaient.

Rizwan a été battu pour 10 par une livraison tournante de Leach, qui a remporté son quatrième guichet dans son prochain lorsque Mohammad Nawaz a cogné à Robinson à mi-parcours, puis Root a réclamé deux guichets en l’espace de cinq balles pour continuer l’effondrement du Pakistan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Joe Root prend deux guichets au-dessus alors que les guichets pakistanais chutent le deuxième jour du deuxième test



Wood a piégé Zahid Mahmood lbw sans marquer, laissant le Pakistan 179-9, avec Faheem Ashraf (22) aidant les hôtes à passer 200 avant de choisir Duckett à la jambe carrée profonde pour terminer les manches avant le déjeuner.

L’Angleterre a rapidement perdu Zak Crawley (trois) lorsqu’il a été épuisé en tentant un simple risqué vers le milieu par Abrar, qui a battu Will Jacks (quatre) – promu au bâton à trois au lieu d’Ollie Pope – pour laisser les touristes 25-2.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le lancer sous les bras d’Abrar Ahmed frappe les souches avec Zak Crawley à court de son sol



Duckett a survécu à un énorme appel de lbw via l’appel de l’arbitre lors d’une tentative de balayage inversé Abrar à 35 ans, l’ouvreur continuant à faire son deuxième demi-siècle de test et à mettre en place un stand de 54 points avec Root pour le troisième guichet.

Root (21 ans) a été attrapé par une superbe prise à une main d’Abdullah Shafique à la jambe courte juste avant l’intervalle, tandis qu’Azam n’a pas réussi à convertir une simple prise à mi-guichet pour laisser tomber Duckett sur 69.

Abrar a remporté son 10e guichet du match lorsqu’il a battu Duckett pour 79, tandis qu’une confusion entre Brook et Pope a vu ce dernier épuisé par Mohammad Nawaz pour seulement quatre et a donné au Pakistan son cinquième guichet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Une mauvaise communication entre Ollie Pope et Harry Brook voit l’homme de Surrey marcher !



Brook a élevé son demi-siècle à partir de 74 livraisons et a terminé la journée sans défaite sur 74, avec Stokes 16 pas sorti alors que l’Angleterre a prolongé son avance à 281 points lorsque la mauvaise lumière a amené une arrivée précoce pour la deuxième journée consécutive.

Journée parfaite pour l’Angleterre ?

L’Angleterre reprendra la troisième journée sur 202-5 et est dans une position privilégiée pour remporter une victoire en série, après avoir remporté le test d’ouverture par 74 points à Rawalpindi la semaine dernière, tandis que le Pakistan cherchera des guichets rapides pour garder ses espoirs en vie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir atteint 100 guichets de test, Jack Leach a déclaré que c’était un moment qu’il pensait ne jamais voir et admet qu’il s’améliore encore



“Je pense que c’était une très bonne journée pour nous”, a déclaré Leach Sky Sports Cricket. “Nous chercherons à en obtenir quelques autres [runs] demain, puis essayez-les à nouveau. De toute évidence, il se passe un peu plus de choses que Rawalpindi, alors cherchez simplement à être patient et à vous frayer un chemin.

“Nous avons si bien frappé là-bas, c’est super à regarder. Brooky, Ducky, le balayage… En tant que spinner, je sais à quel point c’est difficile quand quelqu’un balaye, balaye en sens inverse. Définir un champ est vraiment difficile. Ils ont très bien joué et cela nous place dans une bonne position.”

L’Angleterre peut-elle remporter une série de victoires au Pakistan ? Regardez le troisième jour en direct dimanche à partir de 4h45 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event.