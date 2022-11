Pakistan vs Angleterre: Babar Azam, Naseem Shah et Haris Rauf parmi les dangereux de l’équipe locale dans la série Test | Nouvelles du cricket

Le Pakistan accueille l’Angleterre pour une série de tests pour la première fois depuis 2005 et son équipe de 18 joueurs pour les trois matches présente des inclusions surprises.

Quilleur rapide du bras gauche Shaheen Shah Afridi est passé à côté en raison d’une chirurgie de l’appendicite et d’une rééducation au genou droit, offrant à de nouveaux noms la possibilité de revendiquer une place régulière dans l’équipe de test, notamment le mystérieux spinner Abrar Ahmed et le paceman Mohammad Ali.

Mohammad Wasim, Zahid Mahmood et Haris Rauf, qui ont impressionné dans le cricket à balle blanche, espèrent également remporter leurs premières sélections de test.

Jeudi 1er décembre 4h30





L’équipe pakistanaise possède toujours de l’expérience, notamment le capitaine Babar Azam, Mohammad Rizwan et Shan Masood, et bien que l’équipe soit sixième au classement des tests ICC, elle constituera une menace pour une équipe anglaise qui entame sa première tournée internationale sous la direction du capitaine Ben Stokes. et l’entraîneur-chef Brendon McCullum.

Ici, Sports du ciel jette un œil à six des joueurs pakistanais à surveiller dans la série de trois matchs avant la premier test à Rawalpindi, diffusé en direct sur Sky Sports Cricket jeudi (4h30 en ondes, avant le premier bal à 5h).

Haris Raouf

Le rapide du bras droit a impressionné dans le cricket international ODI et T20, remportant 101 guichets en 72 matches, et jouera probablement un rôle clé dans l’attaque de bowling du Pakistan.

Image:

Haris Rauf est en ligne pour faire ses débuts en test contre l’Angleterre





Avec Shaheen absent, Babar se tournera probablement vers Rauf pour les guichets avec le nouveau ballon. Rauf est une sorte d’épanouissement tardif au cricket; il a travaillé comme vendeur jusqu’au milieu de la vingtaine, mais a attiré l’attention par sa vitesse et sa capacité à frapper le trou du bloc.

Après avoir décroché un contrat dans la Super League du Pakistan, Rauf a décroché un contrat avec la Big Bash League et l’année suivante, il a été appelé en équipe nationale, où il est devenu de plus en plus fort.

L’Angleterre saura tout sur Rauf de la série T20 au Pakistan en septembre. Rauf peut mettre un certain temps à s’adapter au cricket à boule rouge, mais il sera un danger une fois qu’il aura les pieds sous la table.

Abrar Ahmed

Un autre nouveau nom du côté pakistanais, Ahmed, est un lanceur mystérieux. Le joueur de 24 ans peut lancer le googly, le carrom ball et tromper les frappeurs avec ses variations.

Sa capacité exceptionnelle à faire tourner le ballon a attiré l’attention des entraîneurs locaux de Karachi après avoir remporté 53 guichets en 2016 dans une ligue locale.

Abrar n’a jamais joué pour l’équipe nationale dans aucun format, mais il est sur le radar depuis qu’il a commencé à jouer dans la PSL pour les Karachi Kings et pourrait être quelqu’un à surveiller sur les terrains tournants.

Babar Azam

Après avoir mené le Pakistan à des défaites serrées lors de la série de sept matchs T20 et de la finale de la Coupe du monde T20 contre l’Angleterre, Babar dirigera l’équipe Test, dans l’espoir d’un résultat plus positif.

Avec plus de 3 000 tests à son actif, le joueur de 28 ans a pris le poste de capitaine dans sa foulée. Cependant, il aura besoin du Pakistan pour remporter quelques victoires afin qu’ils puissent faire une poussée tardive dans le championnat du monde de test.

Les courses de Babar sont cruciales dans tous les formats, mais il devra être à son meilleur niveau dynamique si le Pakistan veut avoir une chance de battre l’Angleterre dans la série Test. Beaucoup repose sur ses épaules en tant que frappeur classé n ° 3 au test de cricket.

Ses manches lors du deuxième test contre l’Australie à domicile en mars ont montré son importance. Le Pakistan était sur la bonne voie pour la défaite, mais Babar a atteint un superbe 196, le score le plus élevé en quatrième manche par un capitaine de l’histoire des tests, en battant pendant plus de 10 heures pour aider son équipe à sauver un match nul.

Mohamed Ali

À 30 ans, le lanceur rapide Ali a été obligé d’attendre sa première convocation du côté des tests.

Il est apparu pour la première fois sur le radar en 2018 alors qu’il était le meilleur preneur de guichet dans un tournoi local, remportant 41 guichets en six matchs et aidant son équipe à remporter le titre.

Surnommé ‘Dizzy’, le style de bowling pointu et précis d’Ali a été comparé à Jason Gillespie. Il joue au cricket de première classe avec Central Punjab au Pakistan et est leur principal preneur de guichet cette année.

Le premier test a lieu au Rawalpindi Cricket Stadium, un terrain où Ali a connu du succès, avec 27 de ses 85 guichets de première classe à venir sur le site.

Mohamed Rizwan

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez Mohammad Rizwan célébrer son demi-siècle contre l’Angleterre à l’Ageas Bowl en 2020



Rizwan a connu une année mitigée avec la batte au cricket à balle rouge, mais a impressionné lors du deuxième test susmentionné contre l’Australie en frappant 104 pas alors que le Pakistan a arraché un match nul des mâchoires de la défaite.

Avec Abdullah Shafique et Imam-ul-Haq presque certains d’ouvrir le bâton, Azhar Ali et Babar entreront probablement à trois et quatre, donc Rizwan semble prêt à entrer à cinq.

La sélection surprise de l’ancien capitaine Sarfaraz Ahmed pose des questions intéressantes avant le premier Test.

Rizwan a été un frappeur de guichet ultra-fiable dans tous les formats, mais le Pakistan pourrait faire appel à l’expérience de Sarfaraz derrière les souches et utiliser Rizwan comme frappeur spécialisé.

Quel que soit le rôle de Rizwan dans la série, le Pakistan se tournera vers le joueur de 30 ans pour des courses de niveau intermédiaire.

Naseem Shah

Bien qu’il n’ait que 19 ans, Naseem possède une riche expérience de première classe à son actif. Le quilleur rapide a fait ses débuts à 15 ans et a été appelé en équipe nationale en 2019, à seulement 16 ans. Il est le deuxième plus jeune quilleur à remporter cinq guichets lors d’un match test et a joué 13 fois pour le Pakistan, empochant 33 guichets.

Son action naturelle et fouettée signifie qu’il génère du rythme avec une facilité déconcertante, mais comme beaucoup de jeunes quilleurs rapides, il a été criblé de blessures. Il est revenu au cricket à balle rouge lors du troisième test contre l’Australie à Lahore en mars et il n’y avait aucun signe de blessures causant des problèmes à son rythme.

L’Angleterre devra se méfier de sa vitesse électrique et sans Shaheen, Naseem sera un quilleur clé pour le Pakistan.

Regardez la première série de tests d’Angleterre au Pakistan depuis 2005 exclusivement en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket avant le premier bal à 5h du matin.