Pakistan vs Angleterre: Abrar Ahmed prend sept guichets lors de ses débuts en test alors que les hôtes impressionnent à Multan | Nouvelles du cricket

Abrar Ahmed a connu un début de test inoubliable et le capitaine Babar Azam a tiré un demi-siècle sans défaite alors que le Pakistan terminait la journée d’ouverture du deuxième test en tête contre l’Angleterre à Multan.

Le “mystery spinner” a remporté les sept premiers guichets d’Angleterre et a menacé de devenir seulement le quatrième joueur de l’histoire des tests à remporter les 10 en une manche, seulement pour que Zahid Mahmood (3-63) revendique les trois derniers alors que les touristes étaient éliminés. pour 281 avant le thé.

Ben Duckett (63) et Ollie Pope (60) tous deux impressionnés pour l’Angleterre et Mark Wood (36 pas sorti) ont fait une apparition tardive, tandis que James Anderson (1-4) et Jack Leach (1-44) ont fait des percées précoces au Pakistan. Réponse.

Le débutant Abrar Ahmed a fait un début de rêve dans sa carrière de test alors qu'il déchirait l'ordre supérieur de l'Angleterre avec un transport de sept guichets le premier matin à Multan



Babar Azam a terminé invaincu sur 61 et a ajouté un stand ininterrompu de 56 points pour le deuxième guichet avec Saud Shakeel (32no), alors que le Pakistan a atteint 107-2 lorsque la mauvaise lumière a mis fin tôt au jeu de la journée à 16h45 heure locale (11h45 GMT).

Abrar la star fait ses débuts pour le Pakistan

L’Angleterre, battant en premier après avoir remporté le tirage au sort, en a mis 38 pour le guichet d’ouverture avant qu’Abrar ne batte Zak Crawley (19) avec seulement la cinquième livraison de sa carrière de test.

Le débutant pakistanais Abrar Ahmed bat la défense de Zak Crawley lors de sa première victoire en tant que joueur de test de cricket, rejetant le premier match pendant 19



Le DRS a sauvé Pope lorsqu’il a été donné lbw par l’arbitre sur le terrain le 11, avec des rediffusions montrant le ballon frappant son gant, lui et Duckett marquant des demi-siècles de tir rapide alors que l’Angleterre commençait à accélérer à un rythme similaire à celui observé dans Rawalpindi la semaine dernière.

Duckett a survécu grâce au DRS mais a été licencié de la même manière après avoir raté une tentative de tir de balayage, avec un examen du Pakistan annulant la décision sur le terrain, tandis que Joe Root (8) a été retiré de la même manière dans le suivant d’Abrar après avoir initialement reçu non dehors.

Pope a atteint 60 ans avant de balayer directement vers l’arrière et Harry Brook (neuf ans) a choisi l’homme à mi-chemin peu de temps après, présentant à Abrar un cinq pour avant le déjeuner, tandis que l’Angleterre 180 était le plus élevé jamais enregistré lors de la séance d’ouverture d’un Match test.

L’Angleterre a fortement commencé la session de l’après-midi et a ajouté 61 pour le sixième guichet jusqu’à ce que Ben Stokes soit assommé par un magnifique googly, qui a tourné brusquement et l’a renversé, tandis que Will Jacks a été piégé lbw peu de temps après pour ajouter au décompte du guichet d’Abrar.

Abrar Ahmed trompe Ben Stokes avec un incroyable googly le premier jour du deuxième test entre le Pakistan et l'Angleterre à Multan



Les espoirs d’Abrar de prendre les 10 guichets ont pris fin lorsque Ollie Robinson a choisi le défenseur du bowling de Mahmood, après avoir frappé la balle précédente pendant quatre, tandis que Jack Leach était sorti de la balle suivante après avoir tenté en vain de balayer Mahmood.

Wood a produit des feux d’artifice tardifs avec un 36 invaincu sur seulement 27 livraisons, dont huit limites, seulement pour que Mahmood mette fin aux manches de l’Angleterre lorsqu’il a battu Anderson (sept) au 52e.

L'Angleterre est absente pour 281 après que Jimmy Anderson ait raté la tentative de balayage inverse le premier jour du deuxième test à Multan



Le Pakistan a perdu Imam-ul-Haq sans marquer alors qu’il faisait passer une livraison d’Anderson au gardien de guichet Pope, tandis que le DRS a vu Abdullah Shafique (14 ans) retiré après avoir été trouvé pour avoir devancé une livraison de Leach derrière les souches.

Le capitaine Babar a atteint 50 sur 57 livraisons et a fait tourner la grève avec Shakeel, la paire négociant les différentes options de rotation de l’Angleterre sous la lumière déclinante avant que le jeu ne soit finalement arrêté pour la journée.

L’Angleterre – qui mène la série de trois tests 1-0 – cherchera des guichets tôt samedi matin, tandis que le Pakistan – en retard de 174 points – cherchera à se forger une avance en première manche.

