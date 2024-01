Pakistan : une « fraude » dans une banque étrangère déclenche une enquête du Sénat

• Des Pakistanais d’outre-mer se plaignent de la disparition de 410 millions de roupies

• Les pouvoirs législatifs du gouvernement intérimaire remis en question

ISLAMABAD : Le Comité sénatorial permanent des finances et des revenus a exprimé mercredi sa sérieuse préoccupation face aux fraudes et détournements présumés sur les comptes des déposants dans une banque privée étrangère.

La commission a demandé aux directions de la Banque d’État du Pakistan (SBP), de l’Agence fédérale d’enquête (FIA) et de la Banque islamique de Dubaï (DIB) de mener une enquête approfondie.

Présidée par le sénateur Saleem Mandviwala, la commission a également remis en question les pouvoirs législatifs des gardiens et a demandé aux ministres sortants du droit et des finances de présenter leurs points de vue lors des prochaines sessions.

La commission a adopté des amendements à la loi de 2023 sur les entreprises publiques (gouvernance et opérations) malgré l’opposition du gouvernement.

Le sénateur Bahramand Tangi avait proposé le « Projet de loi sur les entreprises publiques (gouvernance et opérations) (amendement), 2023 » pour empêcher le conseil d’administration (BOD) et les PDG des entreprises publiques d’utiliser les actifs de l’entreprise à des fins politiques et monétaires, proposant la disqualification pour de telles actions.

Il a déclaré que les conseils d’administration des sociétés de distribution d’électricité (discothèques) comprenaient également des membres nommés sur une base politique et utilisaient les actifs et équipements des entreprises publiques à des fins politiques, en plus d’interférer dans le transfert et l’affectation des dirigeants des discothèques. Ce faisant, ces membres ont pratiquement exercé les pouvoirs des PDG vulnérables, dont les nominations relevaient également des conseils d’administration.

Le secrétaire aux Finances, Imdadullah Bosal, s’est opposé au projet de loi. Cependant, après discussions, la commission a apporté deux amendements : premièrement, réduire l’expérience pertinente requise pour le PDG de 20 à 10 ans, et deuxièmement, remplacer les mots « gains personnels et points politiques » par « gains personnels et monétaires ». Le projet de loi d’amendement a ensuite été adopté.

Plainte pour fonds manquant

Le comité a examiné une plainte déposée par certains Pakistanais de l’étranger affirmant que 410 millions de roupies avaient disparu de leurs comptes à Karachi.

Les plaignants ont déclaré avoir transféré le montant de la Noor Bank Dubai à la Dubai Islamic Bank, Karachi, en 2017. Cependant, l’année dernière, lorsqu’ils se sont rendus à la banque pour un retrait, le personnel a répondu qu’ils avaient déjà retiré le montant et fermé leur compte.

Les plaignants ont déclaré que les agents de la banque avaient retiré leur argent en commettant un faux. Il était étrange que pendant leur séjour à l’étranger, leurs dépôts soient confisqués à leur insu.

Ils ont regretté que la DIB et la SBP ne leur accordent aucune aide et que la SBP ait même refusé de recevoir la plainte et les a renvoyés au médiateur bancaire. Actuellement, l’affaire était pendante auprès de la FIA.

Le gouverneur SBP Jameel Ahmed a déclaré que l’enquête avait montré que les affirmations des plaignants étaient fausses et qu’ils disposaient d’un total de 66 comptes. Il a déclaré que la FIA enquêtait sur l’affaire et que ladite banque avait également déposé une plainte auprès de la Haute Cour du Sindh.

Les sénateurs ont exprimé leur inquiétude face à la situation. La sénatrice Sadia Abbasi a fait remarquer qu’il s’agissait d’une situation très inquiétante, se demandant qui ferait confiance au secteur bancaire pour conserver ses fonds sur ses comptes et réaliser des investissements. Elle a souligné qu’il était de la responsabilité du SBP, en tant que régulateur, de remédier à la situation. Le sénateur Kamil Ali Agha a déclaré qu’il était très dangereux d’apprendre que les responsables des banques pouvaient utiliser à mauvais escient l’argent des déposants, ce qui constitue un grave abus de confiance du public.

Le président Mandviwala a affirmé que la SBP ne devrait pas défendre la banque, exprimant sa préoccupation quant au fait que le régulateur n’enregistre pas les plaintes des déposants, ce qu’il considère comme un signe négatif. Il a mentionné que les événements récents ont révélé l’incapacité du SBP à protéger les intérêts des déposants. La commission a décidé de convoquer le gouverneur du SBP, le chef du DIB et le directeur de la FIA, ainsi que les enquêteurs, à la prochaine réunion pour une enquête plus approfondie.

Le panel a également demandé aux ministres intérimaires du droit et des finances de donner leur point de vue sur la question de savoir si le gouvernement intérimaire avait le pouvoir de promulguer des lois. Le problème s’est posé à propos de deux projets de loi gouvernementaux relatifs à la protection des déposants et aux sociétés bancaires, lorsque la sénatrice Sadia Abbasi a observé que les gardiens n’avaient pas le pouvoir de s’engager dans des affaires législatives.

Publié dans Dawn, le 18 janvier 2024