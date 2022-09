Pakistan. Une destination touristique engloutie par les inondations avec des craintes de pluies plus fortes alors que les gens disent “nous avons peur” | Nouvelles du monde

Je suis déjà allé dans la vallée de Swat, c’est l’une des plus belles régions du Pakistan.

En effet, elle est connue comme la Suisse de Pakistancélèbre pour sa rivière au débit limpide, ses magnifiques montagnes et ses délicieuses pêches et prunes.

La vallée de Swat en tant que destination touristique regorge d’hôtels et de restaurants – ou plutôt, c’était le cas.

Alors même que nous entrions dans la vallée, nous sommes passés devant des coulées de boue qui avaient fermé une partie de l’autoroute principale dans la région et nous pouvions voir les plaines inondables du Swat scintiller au loin.

Les restaurants et les maisons d’hôtes à plus de 30 pieds au-dessus des eaux normales sont battus ou même emportés.

Les entreprises survivantes sont recouvertes d’épaisses étendues de boue profonde.

Partout dans la partie inférieure de la vallée, les gens essaient de nettoyer ce qui a été laissé.

Un garagiste m’a fait visiter son commerce, bien en retrait des berges de la rivière.

“Il était rempli d’eau jusqu’au toit”, m’a-t-il dit. “Maintenant, nous enlevons la boue et essayons de réparer les voitures qui étaient restées à l’intérieur.”

Les bâtiments battus ressurgissent des torrents

Lui, comme beaucoup d’autres, avait quitté les zones les plus menacées alors que la nouvelle se répandait que les eaux de crue montaient plus en amont.

En direction du nord, nous avons vu des hommes dans des radeaux fabriqués par eux-mêmes lutter contre le torrent.

Ils pagayaient vers un terrain plus élevé, transportant tout ce qu’ils pouvaient récupérer.

Les eaux autrefois claires de la rivière Swat sont maintenant d’un gris sale.

Image:

Les gens ont récupéré leurs affaires mais certains craignent que de plus fortes pluies ne soient en route



Nous avons vu des gens traverser la rivière à ses points les plus bas et les plus sûrs, rassemblant leurs précieuses trouvailles, et de jeunes garçons courir le long des rives nouvellement formées de la rivière.

J’ai été frappé par le fait que la terre qui aurait dû se trouver devant eux a été emportée.

D’autres ont transporté des biens le long du bord de la rivière dans des brouettes en passant devant des bâtiments délabrés qui ont réapparu des torrents qui les ont engloutis jusqu’à leurs toits.

Image:

Un camion aide à nettoyer la boue des maisons inondées



Un homme de la région “n’a jamais vu ce niveau d’inondation auparavant, pas même en 2010”

Nous avons vu un camion isolé avec un grand logo de l’USAID sur le côté se diriger vers la berge et déverser la boue qu’ils avaient enlevée des maisons et des entreprises inondées dans la rivière.

Un groupe d’hommes regardait également, qui une semaine aurait été sous l’eau.

Maintenant, ils viennent au bord de la rivière pour simplement regarder et réfléchir à ce qui est arrivé à cette célèbre destination touristique et à leurs moyens de subsistance.

Image:

Un restaurant détruit dans la vallée de Swat



“Il y a eu des inondations en 2010, mais pas aussi graves que ça”, m’a dit l’un d’eux. La foule qui commence à se rassembler acquiesce.

“Nous n’avons jamais vu ce niveau d’inondation auparavant, pas même en 2010”, ajoute un autre homme.

Le gouvernement du Pakistan blâme le changement climatique, et ceux ici conviennent que le temps est inhabituel et que les choses ont changé depuis un certain temps.

Image:

Les habitants ont déclaré à Sky News que les inondations de cette année sont pires qu’avant



“C’est très différent, très différent”, a déclaré un jeune homme.

Désignant un ami plus âgé, il a ajouté : “Par rapport à avant que le climat ne change, mais il est plus âgé, demandez-lui…”

L’homme plus âgé hocha la tête et fit un geste d’accord.

“C’est la deuxième fois que les inondations arrivent, mais celle-ci était bien plus dangereuse, elle a tout détruit, auparavant nous avions des inondations mais jamais comme ça.”

Des déplacés courageux et résilients

Il n’y a rien d’inhabituel à propos des pluies de mousson au Pakistan, mais cette fois, elles ont changé la vie et sont mortelles – et cette saison n’est pas encore terminée.

J’ai demandé aux hommes si une répétition des fortes pluies dans les montagnes pouvait apporter encore plus de tragédie pour eux et pour le pays.

Ils ont tous hoché la tête, l’un d’eux répondant simplement: “Nous avons peur.”