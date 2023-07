Pakistan : Un grimpeur décède sur la « montagne tueuse » de Nanga Parbat | Nouvelles du monde

Pawel Tomasz Kopec, de Pologne, « a payé le prix le plus élevé » pour l’ascension (Photo: Getty / Pawel Kopec) Un alpiniste polonais est décédé après avoir escaladé le Nanga Parbat au Pakistan, connu sous le nom de « montagne meurtrière » en raison de ses conditions dangereuses. Pawel Tomasz Kopec a souffert de problèmes respiratoires en descendant la montagne de 26 660 pieds avec deux autres grimpeurs dans des conditions difficiles conditions météorologiques. Karrar Haidri, secrétaire du Club alpin du Pakistan, a déclaré avoir reçu un rapport d’une société d’expédition concernant la mort de l’alpiniste polonais. Il a déclaré que toute décision de faire descendre son corps sera prise après consultation de sa famille. Pawel aurait souffert du mal aigu de l’altitude à 7 400 mètres d’altitude. Les autorités ont déclaré que les deux autres alpinistes étaient en sécurité et retournaient à leur camp de base. Le club d’alpinisme Świętokrzyskie, dont Pawel était membre, a publié sur Facebook : « Nous sommes tous sous le choc aujourd’hui. « Notre collègue du club, Paweł Kopeć, a gravi hier le Nanga Parbat – son deuxième huit mille. Malheureusement, il a payé le prix le plus élevé pour cette réalisation. Pawel Tomasz Kopec a souffert de problèmes respiratoires en descendant la montagne de 26 660 pieds



Nanga Parbat, connu localement sous le nom de Diamer, est la neuvième plus haute montagne de la Terre, son sommet culminant à 8 126 m au-dessus du niveau de la mer (Photo : Creative Touch Imaging Ltd/NurPhoto/Shutterstock)



Pawel Tomasz Kopec, de Pologne, « a payé le prix le plus élevé » pour son exploit, a déclaré son club d’escalade « Mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches. » Plus: Tendance

En 2019, le Britannique Tom Ballard, 30 ans, et l’Italien Daniele Nardi ont péri sur le tristement célèbre Nanga Parbat. Les conditions météorologiques difficiles avaient entravé les efforts de sauvetage et les jours passèrent sans aucune trace des hommes. Deux alpinistes pakistanais étaient également avec Tom et Daniele mais avaient décidé de rebrousser chemin car ils pensaient que c’était trop dangereux. Le 9 mars 2019, il a été confirmé que les corps des deux hommes avaient été retrouvés. La vue sur le Nanga Parbat depuis le village de Thalichi sur la Karakoram Highway (Photo : Frank Bienewald/Getty Images)



Tom Ballard et Daniele Nardi au camp de base Nanga Parbat (Photo: Universal News And Sport)



Nanga Parbat a été surnommé « Killer Mountain » en raison de son nombre élevé de décès (Photo : Getty Images) de Tom maman Alison Hargreaves – la première femme de l’histoire à conquérir le mont Everest sans aide – est décédée à 29 029 pieds de haut sans bouteille d’oxygène alors qu’elle escaladait le K2 à l’âge de 33 ans. Depuis sa première ascension en 1953, 62 personnes sont mortes en essayant d’atteindre le sommet du Nanga Parbat, bien que ces dernières années, le taux de mortalité se soit amélioré à 5,5 %. En 2019, l’alpiniste polonais Tomasz Mackiewicz a perdu la vie dans une descente de la montagne. Sa partenaire d’escalade Elisabeth Revol a été secourue et a évoqué la décision angoissante des sauveteurs de l’abandonner. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source