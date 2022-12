Pakistan : un attentat à la bombe fait 2 morts et 14 blessés dans une zone frontalière agitée

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Une bombe en bordure de route a tué mercredi un soldat et un passant et en a blessé au moins 14 autres dans la zone frontalière du nord-ouest du Pakistan, ont annoncé jeudi l’armée et la police.

Un responsable de la police locale, Khalid Wazir, a déclaré que l’attentat semblait viser un convoi des forces de sécurité passant par la ville de Miran Shah dans la province de Khyber Pakhtunkhwa près de la frontière afghane. L’explosion a endommagé des magasins à proximité, mais les blessés étaient principalement des soldats, a ajouté le responsable.

Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais la région montagneuse et isolée est un ancien bastion des talibans pakistanais, connus sous le nom de Tehrik-e-Taliban Pakistan ou TTP, alliés aux dirigeants afghans voisins.

Les talibans locaux ont intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité ces dernières semaines après avoir unilatéralement mis fin à un cessez-le-feu de plusieurs mois avec le gouvernement pakistanais le mois dernier.

Le Pakistan s’est plaint à plusieurs reprises que les dirigeants talibans afghans n’avaient pas réussi à sécuriser les zones frontalières et abritaient des combattants et des dirigeants talibans pakistanais de l’autre côté de la frontière indisciplinée. Les talibans pakistanais ont été enhardis par le retour au pouvoir des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir à Kaboul après le retrait des troupes américaines l’année dernière.

The Associated Press