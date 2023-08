Pakistan. Un alpiniste nie avoir grimpé sur un porteur mourant | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Un alpiniste a nié les accusations selon lesquelles son équipe aurait enjambé un porteur mourant pour atteindre le sommet de la deuxième plus haute montagne de la planète. Kristin Harila, 37 ans, a gravi le K2 au Pakistan le 27 juillet avec le sherpa népalais Tenjen (Lama) Sherpa, 35 ans, dans le but de devenir l’alpiniste le plus rapide au monde à escalader tous les sommets au-dessus de 8 000 mètres. Mais Harila a été critiquée pour avoir soi-disant grimpé devant un porteur local blessé, Muhammed Hassan, qui avait été frappé par une avalanche. Selon le journal autrichien, La normeles conditions étaient trop difficiles pour le déplacer, avec des images de drones partagées par d’autres alpinistes semblant montrer Harila et son équipe passant au-dessus de Hassan visiblement blessé. Les partenaires d’escalade autrichiens Wilhelm Steindl et Philip Flämig ont déclaré à Der Standard qu’ils montaient le K2 à l’époque. « Une telle chose serait impensable dans les Alpes. Il a été traité comme un être humain de seconde classe », a déclaré Steindl. Muhammad Hassan a pris le travail de porteur pour aider sa mère (Photo: Instagram / Adventure Alpine Guides)



L’alpiniste norvégienne Kristin Harila (L) et le membre de l’expédition Tenjen Sherpa (R) sont devenus les grimpeurs les plus rapides à gravir les 14 sommets au-dessus de 8 000 mètres en 92 jours (Photo: EPA) « S’il avait été occidental, il aurait été secouru immédiatement », a-t-il ajouté. « Personne ne s’est senti responsable de lui. Ce qui s’est passé là-bas est une honte. Un humain vivant a été laissé allongé pour que des records puissent être établis. Hassan, malgré son manque d’expérience, avait accepté le poste de réparateur de cordes pour payer les factures médicales de sa mère diabétique, a déclaré sa famille à Steindl après qu’il soit descendu du K2 pour leur parler. « Sa famille n’a pas les moyens d’acheter des médicaments ou de la nourriture. Mme Harila et de nombreux alpinistes nous ont survolés, ainsi que la famille, en hélicoptère », a déclaré Steindl à propos du père de trois enfants. ‘Quelle image symbolique. L’hélicoptère pour s’envoler coûte jusqu’à 12 000 $ par personne. Harila a nié tout acte répréhensible dans une déclaration à Le télégraphe hier et n’avait pas parlé de l’incident « par respect » pour les proches d’Hassan. « Ce n’est tout simplement pas vrai de dire que nous n’avons rien fait pour l’aider », a-t-elle déclaré au journal. Des images de drones partagées par d’autres alpinistes semblaient montrer Harila et son équipe passer au-dessus d’Hassan visiblement blessé (Photo : Instagram / @lakpa_mountaineering) « Nous avons essayé de le remonter pendant une heure et demie et mon caméraman est resté une heure de plus pour s’occuper de lui. » A aucun moment il n’a été laissé seul. Plus: Tendance

« Compte tenu des conditions, il est difficile de voir comment il aurait pu être sauvé. « Il est tombé sur ce qui est probablement la partie la plus dangereuse de la montagne où les chances d’emporter quelqu’un étaient limitées par le sentier étroit et les mauvaises conditions de neige. » Elle a ajouté hier dans une déclaration sur Instagram qu’elle et son équipe, dont deux caméramans, étaient partis pour le sommet à 20 heures la veille. Elle a vu Hassan et cinq de ses coéquipiers devant elle mais « n’a pas vu exactement » ce qui s’est passé lorsque l’avalanche s’est écrasée sur Hassan vers 2h15 du matin. C’était autour du goulot d’étranglement, une route vers le sommet du K2 parfois connue sous le nom de «zone de la mort» parce que les corps commencent à se détériorer à cause d’un manque d’oxygène.



K2 est la deuxième plus haute montagne du monde (Photo: AFP) « Au début, personne n’a bougé, probablement sous le choc et la peur », a-t-elle déclaré. L’alpiniste norvégienne a déclaré qu’elle et son équipe avaient trouvé Hassan ne portant ni gants ni doudoune et n’avaient pas reçu d’oxygène. « Nous avons décidé de continuer à avancer car trop de personnes dans le goulot d’étranglement rendraient plus difficile un sauvetage », a déclaré Harilia, ajoutant qu’elle et son équipe avaient tenté de sauver Hassan. Elle a appelé les gens à donner de l’argent à un GoFundMe mis en place par Steindl pour amasser des fonds pour la famille de Hassan. Le K2, dans la chaîne de montagnes du Karakoram dans l’Himalaya, est souvent considéré comme plus dangereux à gravir que le mont Everest. Sur Instagram, Harila a posté une vidéo d’elle au sommet. « La dernière bobine du sommet », a-t-elle légendé, « c’est un peu émouvant d’écrire ceci. » Ses partisans, cependant, l’ont critiquée après que les images du drone aient capturé le moment où elle et des dizaines d’autres ont semblé passer devant Hassan. « Ce record valait-il la peine de laisser un homme mourir ? a déclaré un utilisateur. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

