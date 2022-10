Pakistan Twitter a eu un effondrement épique après une défaite choc contre le Zimbabwe lors de la Coupe du monde T20

Les supporters pakistanais ont été choqués après que le Zimbabwe ait produit l’un des plus gros bouleversements de la Coupe du monde T20 de cette année en battant les hommes de Babar Azam par seulement 1 point à Perth jeudi. Le Pakistan avait tous les 131 pour chasser et remporter une victoire “facile”, mais le Zimbabwe a gardé les choses serrées dès le départ et a écarté ses dangereux ouvreurs Babar Azam et Mohammad Rizwan dès le début.

Même alors, la poursuite du Pakistan semblait sur la bonne voie lorsque Shan Masood, qui en a fait 44, a mis en place un partenariat de quatrième guichet de 52 courses avec Shadab Khan.

Mais Sikandar Raza a brisé le stand avec le guichet de Shadab et devait être le bourreau en chef du Pakistan, retournant des chiffres de 3-25.

Ayant besoin de trois sur le dernier ballon, le nouveau batteur Shaheen Shah Afridi s’est précipité pour un doublé mais s’est fait manquer à la fin de l’attaquant alors que les joueurs du Zimbabwe éclataient en fête.

A lire aussi : L’homme du Zimbabwe qui a lancé la rivalité “Pak Bean” avait ceci à dire après la défaite du Pakistan

L’équipe du Pakistan a été stupéfaite. Leurs fans encore plus. C’était une perte, difficile à avaler. Le Pakistan s’était incroyablement étouffé. Les souvenirs amers de la défaite contre l’Inde lors de l’ouverture de la Coupe du monde T20 où leur équipe n’a pas réussi à défendre 48 en 3 overs sont revenus les hanter. Les frappeurs pakistanais avaient échoué cette fois. Ils ont perdu par un point alors qu’ils poursuivaient 131, cela aussi contre le Zimbabwe. Plus rien n’avait de sens.

Malgré la défaite et les revers consécutifs lors de la Coupe du monde T20, les fans de cricket du Pakistan se sont réunis sur Twitter et ont exprimé leur déception.

Oserons-nous dire, ce fut un effondrement aux proportions épiques.

Pakistan Pays-Bas ko hara ke kaheen bouleversé na kerde – nma (@namaloomafraaad) 27 octobre 2022

@ équipe de cricket du Pakistan pic.twitter.com/UucKMze3iL — hamza (@halalberi) 27 octobre 2022

Le bowling pakistanais est bien adapté à l’Australie, battant aux Émirats arabes unis et jouant dans des espaces à gravité zéro. – (@itsmeSehrish) 27 octobre 2022

Cher journal, j’en ai fini avec cette équipe et la vie. pic.twitter.com/AwrvhdsYJO — Naina (@Zainaaab_abbasi) 27 octobre 2022

PTSD : Équipe du Pakistan (ki waja) Se Dépression — saltafa (@saltafa) 27 octobre 2022

Ces fans sont l’homme à problèmes. Besoin de ramener la toxicité, vous le doobi hai sain. https://t.co/6xWLQAfgl2 – Abdallah (@michaelscottfc) 27 octobre 2022

Soyons réalistes, si nous arrivons en demi-finale, nous nous étoufferons également là-bas. Pourquoi prendre la peine de subir un autre traumatisme KO? — Ariha Fatimah (@arihafatimah) 27 octobre 2022

je ne peux pas défendre 48 sur 18, je ne peux pas chasser 130 contre le zimbabwe lekin inse ‘kabhi mujhe bhi tou aisay dekho jaisay ball ko dekh rahay ho ” walay dramay kara lo – nma (@namaloomafraaad) 27 octobre 2022

N’a pas pu défendre 48 sur 18, n’a pas pu chasser 43 sur 39 avec 7 guichets en mains. – Abdallah (@michaelscottfc) 27 octobre 2022

Tourner nahe khel saktay, rebondir nahe khel saktay, taiz nahe khel saktay, lancers lents par nahe khel saktay – quelqu’un peut-il me dire quelle est exactement notre force ? — Waqas Ahmed (@ahmedwaqas992) 27 octobre 2022

nous aussi passerons @babarazam258 — akrama (@AkramaMianoor) 27 octobre 2022

Aucune logique n’a de sens pour moi en ce moment. Seul chagrin d’amour. Je suis dans une relation toxique avec PCT. — Ariha Fatimah (@arihafatimah) 27 octobre 2022

Hé, quel club de football est le meilleur en ce moment et quelles sont les règles de base de ce sport ? – Abdallah (@michaelscottfc) 27 octobre 2022

sab se bari museebat tou ye hai ke iss zillat ke baad bhi qualifier kerne ka chance hai astaghfirullah – nma (@namaloomafraaad) 27 octobre 2022

Les supporters pakistanais espèrent désormais un miracle pour rester dans la course au prochain tour.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici