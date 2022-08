Pakistan. L’ONU lance un appel pour un financement d’urgence de 160 millions de dollars après des inondations meurtrières | Nouvelles du monde

Les inondations dévastatrices au Pakistan sont “probablement les pires de l’histoire du pays”, selon son Premier ministre, alors que l’ONU lance un appel de fonds d’urgence de 160 millions de dollars (136 millions de livres sterling) pour aider la nation.

Les inondations ont touché plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept.

Plus de 1 150 personnes ont été tuées, dont plus de 300 enfants, et des millions de personnes déplacées par les fortes pluies de la mousson au cours des deux derniers mois et demi.

Les quatre provinces du Pakistan ont été touchées et le Premier ministre Shehbaz Sharif a déclaré qu’il s’était rendu dans trois provinces du Sindh, du Balouchistan et du Khyber Pakhtunkhwa pour constater par lui-même la dévastation.

L’imagerie satellite de la société Planet a montré de vastes zones de villes complètement submergées.

Image:

La ville de Hala dans le Sindh, au Pakistan, le 2 août. Pic : Imagerie satellite de la planète



Image:

Hala le 28 août. Pic : Imagerie satellite de la planète



M. Sharif a déclaré que près d’un million de têtes de bétail avaient été perdues, que les récoltes avaient été emportées et que son gouvernement envisageait d’importer du blé pour éviter toute pénurie de nourriture.

Il a déclaré que tout retard involontaire de la part de la communauté internationale dans l’aide aux victimes “sera dévastateur pour le peuple pakistanais”.

Environ un demi-million de personnes déplacées vivent dans des camps organisés, tandis que d’autres ont dû trouver leur propre abri.

Image:

Une section de la rivière Kaboul au Pakistan le 17 août. Pic : Imagerie satellite de la planète



Image:

Kaboul le 28 août. Pic : Imagerie satellite de la planète



“Pakistan est inondé de souffrances », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un message vidéo pour le lancement de l’appel.

“Le peuple pakistanais fait face à une mousson sous stéroïdes… les espoirs et les rêves des gens se sont envolés.”

Les autorités pakistanaises, soutenues par l’armée, les sauveteurs et les bénévoles, luttent contre les conséquences des inondations.

Image:

Mianwali au Pendjab le 22 août. Pic : Imagerie satellite de la planète



Image:

Mianwali le 28 août. Pic : Imagerie satellite de la planète



Bien que les précipitations se soient arrêtées il y a trois jours et que les eaux de crue se soient retirées dans certaines régions, de vastes zones restent sous l’eau.

Les secouristes évacuaient les personnes bloquées vers un terrain plus sûr, y compris des camps de tentes de fortune qui ont surgi le long des autoroutes, des villages et des villes.

Image:

La ville de Sukkur dans la province du Sindh le 2 août. Pic : Imagerie satellite de la planète



Image:

Soukkur le 28 août. Pic : Imagerie satellite de la planète



Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 millions de dollars (8,5 millions de livres sterling) de dommages à l’économie, cependant, le ministre de la Planification, Ahsan Iqbal, a déclaré qu’il s’agissait d’une estimation préliminaire et que le coût réel serait “beaucoup plus élevé”. “.

Plus d’un milliard de dollars d’aide débloqués

Lundi, le conseil d’administration du Fonds monétaire international a approuvé le déblocage de 1,17 milliard de dollars (1 milliard de livres sterling), dans le cadre d’un accord de sauvetage que le FMI et le Pakistan ont signé en 2019.

Mais le déblocage d’une tranche de 1,17 milliard de dollars avait été suspendu cette année après que le FMI eut fait part de ses inquiétudes quant au respect par le Pakistan des termes de l’accord sous le gouvernement d’Imran Khan.

La semaine dernière, l’ONU a alloué 3 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling) aux agences d’aide et à leurs partenaires pour répondre aux inondations, l’argent étant utilisé pour les services de santé, de nutrition, de sécurité alimentaire, d’eau et d’assainissement.

La ministre pakistanaise du climat, Sherry Rehman, a déclaré lundi que de nouvelles moussons étaient attendues en septembre.

Alors que les moussons sont courantes à cette période de l’année dans la région, elles frappent plus tôt que d’habitude au Pakistan, selon des responsables.

Image:

Tout le Pakistan a été touché par les dernières inondations



Pourquoi ces inondations sont-elles particulièrement dévastatrices ?

Les pluies massives de la semaine dernière ont touché presque tout le pays.

Le Pakistan est habitué aux pluies de mousson et aux inondations, a déclaré Mme Rehman, mais pas comme ça.

L’inondation a les caractéristiques d’une catastrophe naturelle alimentée par le changement climatique.

“Cette année, le Pakistan a reçu les précipitations les plus élevées depuis au moins trois décennies. Jusqu’à présent cette année, la pluie est supérieure de plus de 780 % aux niveaux moyens”, a déclaré Abid Qaiyum Suleri, directeur exécutif du Sustainable Development Policy Institute et membre. du Conseil du changement climatique du Pakistan.

“Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents dans la région, et le Pakistan ne fait pas exception.”

Image:

Un homme nage dans les eaux de crue en se dirigeant vers un terrain plus élevé à Charsadda



Les nations les plus pauvres paient le prix du changement climatique

Le Pakistan a connu des inondations et des dégâts similaires en 2010 qui ont tué près de 2 000 personnes, mais le gouvernement n’a pas mis en œuvre de plans pour prévenir de futures inondations en empêchant la construction et les maisons dans les zones inondables et les lits des rivières, a déclaré M. Suleri.

Les inondations et les pluies de mousson ont endommagé un million de maisons et touché 33 millions de personnes et reflètent la façon dont les pays les plus pauvres peuvent souvent payer le prix du changement climatique en grande partie causés par des nations plus industrialisées.

Depuis 1959, le Pakistan n’est responsable que de 0,4 % des émissions mondiales historiques de CO2, tandis que les États-Unis sont responsables de 21,5 %, la Chine de 16,5 % et l’UE de 15 %.

Selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, au moins 498 000 personnes dans ce pays de 220 millions d’habitants se trouvent dans des camps de secours après avoir été déplacées.

On pense que beaucoup plus de victimes déplacées vivent avec des parents, des amis ou à l’air libre, sans abri.

Le Pakistan a commencé à recevoir de l’aide internationale cette semaine, et d’autres avions transportant de l’aide de la Turquie et des Émirats arabes unis ont atterri mardi dans un aéroport près d’Islamabad, selon un communiqué publié par l’armée.

Il a indiqué que des avions chinois transportant de l’aide devaient arriver plus tard mardi et que 6 500 militaires pakistanais avaient été déployés pour aider les autorités dans les opérations de sauvetage et de secours.