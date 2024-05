Pakistan : les températures dépassent 125°F alors que la vague de chaleur frappe le Sind

CNN

Les températures ont dépassé 52 degrés Celsius (125,6 degrés Fahrenheit) dans la province méridionale du Sind au Pakistan, le chiffre le plus élevé de l’été et proche du record du pays au milieu d’une vague de chaleur persistante, a annoncé lundi le bureau météorologique.

Les températures extrêmes dans toute l’Asie au cours du mois dernier ont été aggravées, probablement en raison de changement climatique provoqué par l’hommea déclaré une équipe de scientifiques internationaux.

À Mohenjo Daro, une ville du Sind connue pour ses sites archéologiques remontant à la civilisation de la vallée de l’Indus construite en 2500 avant JC, les températures ont atteint 52,2 °C au cours des dernières 24 heures, a déclaré un haut responsable du département météorologique du Pakistan. , a déclaré Shahid Abbas à Reuters.

La température est la plus élevée de l’été jusqu’à présent et s’approche des records de la ville et du pays de 53,5 °C (128,3 °F) et 54 °C (129,2 °F) respectivement.

Mohenjo Daro est une petite ville qui connaît des étés extrêmement chauds et des hivers doux, ainsi que de faibles précipitations, mais ses marchés limités, notamment les boulangeries, les salons de thé, les mécaniciens, les ateliers de réparation électronique et les vendeurs de fruits et légumes, regorgent généralement de clients.

Mais avec la canicule actuelle, les magasins ne connaissent quasiment aucune fréquentation.

« Les clients ne viennent pas au restaurant à cause de la chaleur extrême. Je reste assis au restaurant avec ces tables et ces chaises et sans aucun client », Wajid Ali, 32 ans, propriétaire d’un stand de thé dans la ville.

« Je prends des bains plusieurs fois par jour, ce qui me soulage un peu. De plus, il n’y a pas de courant. La chaleur nous a mis très mal à l’aise.

Près du magasin d’Ali se trouve un atelier de réparation électronique dirigé par Abdul Khaliq, 30 ans, qui travaillait assis avec le volet du magasin à moitié baissé pour se protéger du soleil. Khaliq s’est également plaint de la chaleur qui affectait les affaires.

Le médecin local Mushtaq Ahmed a ajouté que les habitants se sont adaptés aux conditions météorologiques extrêmes et préfèrent rester à l’intérieur ou près de l’eau.

« Le Pakistan est le cinquième pays le plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Nous avons été témoins de pluies et d’inondations supérieures à la normale », a déclaré vendredi Rubina Khursheed Alam, coordinatrice du Premier ministre pour le climat, lors d’une conférence de presse, ajoutant que le gouvernement menait des campagnes de sensibilisation en raison des vagues de chaleur.

La température la plus élevée enregistrée au Pakistan a eu lieu en 2017, lorsque les températures ont atteint 54 °C (129,2 °F) dans la ville de Turbat, située dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest. Il s’agit du deuxième plus chaud d’Asie et du quatrième plus chaud au monde, a déclaré Sardar Sarfaraz, météorologue en chef du département météorologique du Pakistan.

La vague de chaleur s’atténuera à Mohenjo Daro et dans les environs, mais une autre vague de chaleur devrait toucher d’autres régions du Sind, notamment la capitale, Karachi, la plus grande ville du Pakistan.